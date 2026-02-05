Colombia

Petro planteó reforma profunda de la OEA durante discurso en Washington: “Simplemente no tiene razón de ser”

La intervención del mandatario colombiano ante la Organización de Estados Americanos enfatizó la necesidad de modernizar la agenda regional para enfrentar desafíos como el cambio climático y los derechos colectivos, advirtiendo sobre la posible desaparición del organismo

Gustavo Petro advierte ante la OEA que el organismo podría desaparecer si no incorpora una agenda adaptada a los desafíos actuales - crédito @infopresidencia/X

En Washington, el presidente de Colombia Gustavo Petro utilizó su último discurso ante el pleno de la Organización de Estados Americanos (OEA) para cuestionar la pertinencia del organismo en el contexto actual y advertir sobre su posible desaparición si no adapta su agenda.

Desde el foro regional, el mandatario vinculó la supervivencia de la OEA a su capacidad para “coger la eficiencia de la época”, señalando la urgencia de abordar desafíos contemporáneos como la crisis climática y la ampliación de los derechos colectivos.

El eje, según Petro, no es solo institucional sino existencial, en la medida en que definirá si América Latina opta por la “civilización o barbarie”.

Durante su intervención, el presidente colombiano planteó que los vacíos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en particular al omitir derechos de las mujeres y de la naturaleza, obstaculizan la evolución de la OEA.

Petro subrayó frente al Consejo Permanente que esos límites impiden que el organismo aborde problemáticas actuales como la niñez vulnerable y las personas mayores, remarcando la necesidad de incorporar enfoques progresistas que “se alumbran de la ciencia”.

El presidente de Colombia urge
El presidente de Colombia urge a la OEA a incluir la crisis climática y los derechos colectivos en su misión institucional - crédito Kylie Cooper/Reuters

Como parte de su gira en la capital estadounidense, Petro previamente sostuvo reuniones con congresistas de Estados Unidos, donde discutió la urgencia de combatir el narcotráfico y expandir los derechos de migrantes venezolanos residentes en Colombia, cuya cifra oficial se aproxima a tres millones.

En diálogo con legisladores como Rand Paul, un interlocutor clave para la posterior cita con el presidente estadounidense Donald Trump, Petro insistió en que Bogotá aspira a mantener un canal diplomático fluido, sin renunciar a su visión soberana sobre asuntos globales.

El presidente agradeció también la gestión del embajador colombiano en Estados Unidos, Daniel García-Peña, para viabilizar el encuentro en la Oficina Oval.

Albert Ramdin, secretario general de la OEA, destacó la defensa del diálogo hemisférico y la acción climática impulsados por Petro. No obstante, en su discurso, el presidente colombiano cuestionó tanto la funcionalidad actual de la organización como la pertinencia de su estructura legal, lanzando una advertencia a los diplomáticos presentes: “¿La OEA es suficiente? O, si no es suficiente, ¿no está ya escrito el final de la Organización de Estados Americanos?

Petro pidió reforma de los
Petro pidió reforma de los estatutos de la OEA en su visita a Washington - crédito @infopresidencia/X

Petro sostuvo que la OEA sufre una deficiencia común a otros organismos multilaterales. Al comparar con la ONU, afirmó: “La ONU no pudo detener el genocidio de Gaza. Y lo digo con claridad y sin miedo. Si Naciones Unidas fue fundada para que no hubiera más genocidio ... y no pudo detener el genocidio en Gaza, ¿para qué sirve? Está cuestionada su existencia, así de simple. No tiene poder.”

Asociado a esta reflexión, el mandatario advirtió que los problemas globales requieren diálogo franco y normativas colectivas: “Las normas las construimos colectivamente”, agregó, enfatizando que la exclusión política en el hemisferio se ha manifestado con la ausencia de Venezuela en el Consejo Permanente.

El mandatario recordó que durante su visita a la OEA en 2023 propuso la creación de un grupo de trabajo para ampliar la Convención Americana a los derechos de la mujer, la naturaleza y los colectivos, al considerar el tratado como “muy liberal”.

‘Si la OEA no se
‘Si la OEA no se reforma, pierde su razón de ser’: presidente Petro - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de la República

Sin embargo, lamentó que no se conformó ni un solo equipo para redactar esos capítulos: “No hubo un solo equipo de trabajo para hacerlo, señor secretario general, para que empezáramos a redactar el capítulo de la convención americana sobre derechos de la mujer, sobre derechos de la naturaleza, sobre derechos sociales y colectivos”.

Detrás de estas demandas se articula una crítica filosófica y política más amplia. Petro, que improvisó un discurso de casi 40 minutos ante diplomáticos y periodistas, recurrió a referencias de Jürgen Habermas, Michel Foucault, la historia de Roma y la filosofía griega para cuestionar el papel de los organismos internacionales en la resolución de crisis como la migratoria, la climática o los genocidios contemporáneos.

El presidente incluyó a figuras como el papa Francisco y Elon Musk como partícipes, desde distintos lugares, de una conversación necesaria sobre el destino humano.

Petro insistió: “Ya esta institución (la OEA), que fue tan eficaz para algunas épocas, dejó de serlo. Y si no coge la eficiencia de la época, pues simplemente no tiene razón de ser”.

Y añadió, en alusión a los cambios que demanda el presente: “Solo es posible con cambios de los modos del poder y con cambios de la sociedad, y que entonces una democracia global, que es la bandera que tenemos que levantar, una democracia de las Américas, en donde sean normas y leyes colectivas, legítimas, las que nos guíen en contra de la barbarie.”

La gira de Petro en
La gira de Petro en Estados Unidos concluye con un llamado a transformar la OEA en un foro de derechos colectivos para evitar la barbarie - crédito Joel González/Presidencia de la República

En la sala llena de asesores, periodistas y embajadores, el carácter humanista de la exposición de Petro contrastó con la tradicional prudencia de la diplomacia colombiana en foros multilaterales.

El mandatario fue explícito en su percepción sobre el doble estándar que afecta a América Latina y defendió la transformación de las agendas internacionales. En otro tramo refirió: “Los tiempos de la ciencia nos dicen que ni un siglo tenemos, si no será irreversible”.

La agenda oficial de Petro en Washington concluye el jueves 5 de febrero con una conferencia en la Universidad de Georgetown, centrada en la crisis climática y el rol latinoamericano en su afrontamiento.

El mandatario retornará a Bogotá tras finalizar su ciclo de encuentros y conferencias, resaltando que la OEA, fundada en 1948 en Bogotá, debe convertirse en un foro de derechos colectivos si aspira a sobrevivir. Como advirtió durante su intervención: “De lo contrario, nos espera la barbarie”.

