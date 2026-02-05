Paloma Valencia fue confrontada sobre crisis interna del Centro Democrático frente a las elecciones de 2026: “Siguiente pregunta”

Paloma Valencia se negó a hablar de la crisis interna del Centro Democrático de cara a las elecciones de 2026 - crédito Montaje Infobae

Las fracturas internas al interior del Centro Democrático continúan tras hacerse pública la intención de María Fernanda Cabal, senadora de la República y exprecandidata presidencial, y su esposo José Félix Lafaurie, cofundador y miembro de la dirección nacional, de dar un paso al costado a la militancia en el partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Paloma Valencia se negó a hablar sobre su compañera de colectividad política y el director de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). La candidata a las elecciones de 2026, en un evento realizado por Semana, dio una respuesta breve y contundente: “Siguiente pregunta”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Cabe recordar que tras el anuncio de Cabal y Laufarie, la legisladora dijo en entrevista con La FM: “Me enteré esta mañana por medios y permítame hacerle unas aclaraciones. El proceso del partido fue absolutamente transparente y quiero insistir en esto porque coincide con las encuestas colombianas publicadas días antes de eso, donde muchas me daban como ganadora. La campaña de ella estaba estancada y la mía estaba creciendo”.

La candidata presidencial insistió en que el proceso del partido fue absolutamente transparente, destacando que la campaña de María Fernanda Cabal estaba estancada - crédito redes sociales

Entre las respuestas más personales, Valencia reveló que su esposo, de tendencia de centro, ahora apoya su campaña, señalando “les quité este votico”. También compartió que las tarjetas de Amapola han sido el regalo más significativo que ha recibido y mencionó el consejo que le reitera Álvaro Uribe Vélez: “Hija, trabajar, trabajar y trabajar”.

La candidata presidencial del Centro Democrático también se refirió al encuentro entre Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca. Para Valencia, la postura adoptada por el presidente colombiano durante la reunión, que se prolongó más de una hora, expone una rectificación forzada tras la captura del exdictador venezolano Nicolás Maduro a manos de fuerzas especiales estadounidenses el 3 de enero de 2026, lo que habría impulsado un cambio de actitud y prioridades.

Paloma Valencia fue crítica con el desarrollo del encuentro en Washington, entre Gustavo Petro y Donald Trump, y señaló el fracaso de la Paz Total - crédito Paloma Valencia/Facebook - Presidencia - Ovidio González/Presidencia

Valencia enfatizó que la presión ejercida por Trump condujo al primer mandatario a modificar su postura en materia de combatir el crimen organizado. “No creo que Petro haya escuchado, se asustó. Este es un fruto de que hayan capturado a Maduro”, afirmó Valencia en el foro, reiterando que la decisión de tomar medidas coincide directamente con el cambio en el equilibrio de poder después del arresto del exlíder venezolano.

La legisladora colombiana alertó sobre los riesgos para las próximas elecciones, vinculando el fortalecimiento de grupos armados ilegales con las concesiones del Gobierno: “Siquiera Petro tiene miedo porque Colombia necesita que combatan el narcotráfico y que haya garantías para las elecciones. Yo no sé si ustedes vieron ya los carteles del narcoterrorismo prohibiendo nuestra entrada a territorios. Esos están respaldando un candidato que les compró la Paz Total”, sostuvo Valencia.

En sus afirmaciones, la senadora y candidata del Centro Democrático fue enfática en señalar cómo a su juicio Gustavo Petro se "aconductó" ante Donald Trump - crédito @PalomaValenciaL/X

En su balance, la senadora vinculó el giro de Petro a la decisión de Estados Unidos de intensificar su exigencia de resultados por los crecientes niveles de violencia y tráfico de drogas. Respaldó su postura con la cifra de 40.000 asesinatos ocasionados por el narcotráfico, 21.000 de ellos contra jóvenes colombianos, de acuerdo a datos expuestos en el debate.

A lo largo de su intervención, Valencia advirtió sobre la gravedad de la inseguridad que atraviesa el país, destacando los puntos débiles de las políticas de seguridad de la actual administración que, en su opinión, fortaleció la presencia de los grupos armados como las disidencias de las Farc o el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“Esa Paz Total ha sido la perdición de Colombia y por eso lo primero que vamos a hacer es transformarla para llevarla a la seguridad total”, expuso. La legisladora remarcó que el secuestro aumentó en más del 110% y que las acciones terroristas crecieron en un 80%, citando cifras que atribuye directamente a falencias en las políticas del actual Gobierno.