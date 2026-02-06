Paloma Valencia y Vicky Dávila encabezan candidatura de la coalición de centro derecha, según la encuesta de AtlasIntel

Paloma Valencia y Vicky Dávila se disputarían la candidatura de la coalición de centro derecha - crédito Colprensa

El 8 de marzo de 2026, se llevará a cabo la consulta interpartidista en la que los sectores políticos definirán el candidato que los representará en la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

La encuesta de AtlasIntel para Semana, publicada el 5 de febrero de 2026, en la que participaron 7.298 personas de todas las regiones de Colombia, reveló que Vicky Dávila incrementó su respaldo en la Gran Consulta por Colombia al pasar de 7% en enero a 15,4% en febrero, consolidándose en el segundo lugar, detrás de Paloma Valencia del Centro Democrático, que lidera con 26,9% de intención de voto y tuvo un aumento del 7,2%.

El sondeo, que se realizó entre el 27 de enero y el 4 de febrero de 2026, se presenta como la de mayor alcance hasta la fecha sobre la consulta, y sus resultados completos serán publicados el primer fin de semana de febrero.

El exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, que contaba con un 13,1% de respaldo en enero, experimentó la mayor caída al descender hasta 7% en febrero, ubicándose ahora en la sexta posición del estudio, por debajo de Aníbal Gaviria (9%), quienes comparten ese mismo porcentaje con el voto en blanco; Juan Daniel Oviedo alcanzó el 7,5%.

Completan la lista Enrique Peñalosa (6,5 %), Juan Manuel Galán (4 %), David Luna (3 %) y Mauricio Cárdenas (0,5 %). Aunque Pinzón y Galán aparecieron en la foto grupal de la coalición, ninguno formalizó aún su inscripción en la consulta, cuyo plazo finaliza este viernes 6 de febrero.

Según los resultados de la encuesta, el 9% de los participantes votarían en blanco, mientras que un 11,9% de la población todavía no tiene claro a cuál de los candidatos le daría su voto.

El rol que tendrá la Gran Consulta por Colombia en la primera vuelta

Diego Baquero, politólogo y fundador de la consultora Cauce, resaltó a Infobae Colombia el valor del ganador de la Gran Consulta para consolidar los votos dispersos: “Considero que quien gane la gran consulta podría tener un papel relevante en la primera vuelta, siempre que obtenga una votación significativa, cercana a los cuatro o cinco millones de votos”. En este escenario, el vencedor reuniría apoyos hoy divididos entre opciones residuales —del uno al dos por ciento— y fortalecería su posición en la cita de mayo.

En palabras del experto, en caso de un triunfo de Paloma Valencia en la consulta, le permitiría incrementar su visibilidad y competitividad. “Paloma Valencia lidera la intención de voto en la consulta y un triunfo en marzo podría darle mayor visibilidad en la primera vuelta de mayo. Según la encuesta, el 24% de los consultados dice que no votará por ninguno o no sabe aún. Ese porcentaje podría disminuir cuando se definan candidaturas más claras”, advirtió.

Incluso, el especialista afirmó que la aspirante presidencial por el Centro Democrático tendría capacidad de disputar la primera vuelta: “Paloma Valencia podría convertirse en una figura relevante en la contienda y contribuir a reconfigurar la intención de voto. Podríamos ver a Iván Cepeda manteniendo un 30% o 31% de intención de voto, a Abelardo de la Espriella creciendo y a Paloma Valencia compitiendo con Sergio Fajardo, con posibilidades de superarlo si se mantiene el compromiso de que todos los candidatos de la consulta la apoyen. Según la encuesta, la candidata del Centro Democrático sería un actor significativo con opciones reales de disputar la primera vuelta”.

Sobre el favoritismo que hay en las encuestas de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella sostuvo que reflejan una polarización asentada, pero alertan sobre la volatilidad del electorado. En su análisis, sostuvo que sigue habiendo una alta indecisión entre los votantes.