Colombia

La Corte Constitucional amplía el acceso al descanso remunerado por aborto para todas las personas gestantes

El tribunal colombiano estableció que cualquier individuo en situación de embarazo podrá acceder a la licencia laboral en caso de aborto

Guardar
Imagen destacada
Imagen destacada

La Corte Constitucional adoptó una decisión relacionada con los derechos laborales vinculados a la gestación al revisar el artículo 237 del Código Sustantivo del Trabajo, disposición que regula el descanso remunerado en caso de aborto.

La determinación fue tomada durante una sesión de Sala Plena realizada el 4 de febrero de 2026, según lo informado por el alto tribunal.

En el estudio de constitucionalidad, la Corte examinó el contenido de la norma vigente y avaló su aplicación, pero estableció un condicionamiento específico.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El análisis identificó que el artículo, en su redacción original, limitaba el beneficio exclusivamente a mujeres cisgénero, es decir, a personas cuyo género coincide con el sexo asignado al nacer, lo que dejaba por fuera a otros sujetos con capacidad de gestar.

La ponencia de la decisión estuvo a cargo del magistrado Carlos Camargo, quien expuso ante la Sala Plena los elementos que sustentaron la revisión. Durante el debate jurídico, los magistrados concluyeron que los derechos laborales derivados de la gestación no pueden depender de la identidad de género, sino de la condición biológica de poder cursar un embarazo.

De acuerdo con el análisis realizado por el alto tribunal, la exclusión contenida en la norma generaba un vacío normativo frente a personas con identidades de género diversas que también enfrentan situaciones como abortos espontáneos, interrupciones voluntarias del embarazo o partos prematuros inviables. Estas circunstancias, según se expuso, producen efectos médicos y laborales similares a los contemplados originalmente por el legislador.

En ese contexto, la Corte resolvió reconocer la constitucionalidad del artículo 237, pero condicionó su interpretación para que el descanso remunerado allí previsto se extienda a todas las personas gestantes, sin distinción por identidad de género. Con esta decisión, el beneficio laboral queda vinculado únicamente a la capacidad de gestar y a la ocurrencia del evento médico descrito en la norma.

El tribunal precisó que, a partir de este pronunciamiento, el descanso remunerado en caso de aborto deberá ser garantizado a cualquier persona gestante, siempre que se configuren las condiciones previstas en la legislación laboral. La modificación interpretativa implica que empleadores y autoridades deberán aplicar la disposición bajo este nuevo alcance.

En el desarrollo del fallo, la Corte reiteró que la finalidad de las licencias y descansos asociados a la gestación está relacionada con la protección de la salud y el bienestar de quien atraviesa estos procesos, así como con la garantía de estabilidad laboral durante situaciones médicas que requieren atención y recuperación.

El alto tribunal también señaló que esta decisión se enmarca dentro de la evolución del ordenamiento jurídico hacia una aplicación más amplia de los derechos laborales, acorde con los principios constitucionales de igualdad y no discriminación. En ese sentido, el condicionamiento busca armonizar la norma laboral con el marco constitucional vigente.

Dentro del contexto jurisprudencial, la Corte recordó que ha emitido fallos relevantes en materia de aborto, entre ellos la sentencia C-055 de 2022, mediante la cual se despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras 24 semanas de gestación. Ese precedente fue citado como parte del entorno normativo en el que se analiza el alcance de los derechos asociados a la gestación.

La revisión del artículo 237 del Código Sustantivo del Trabajo se centró exclusivamente en el descanso remunerado y no introdujo modificaciones sobre la duración específica de la licencia ni sobre los requisitos médicos establecidos en la legislación laboral. La Corte limitó su intervención a definir quiénes son los titulares del derecho.

El fallo indicó que la capacidad de gestar es el criterio determinante para el reconocimiento de este descanso laboral, por lo que cualquier persona que cumpla con esa condición y atraviese un aborto, en los términos legales, debe acceder a la prestación sin distinción adicional.

Temas Relacionados

Corte ConstitucionalColombiaCódigo Sustantivo del TrabajoDerechos LaboralesAborto LegalColombia Noticias

Más Noticias

Resultados Lotería del Valle miércoles 4 de febrero de 2026: quién ganó el premio mayor de $9.000 millones

Como cada miércoles, aquí están los resultados de la Lotería del Valle

Resultados Lotería del Valle miércoles

Resultados de la Lotería de Manizales miércoles 4 de febrero: números ganadores del último sorteo

Este popular sorteo ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 50 premios principales

Resultados de la Lotería de

Pulso entre la Andi y la SIC: cuestionamientos legales, secreto empresarial y el debate por la competencia en Colombia

El gremio advierte sobre posibles riesgos para la estabilidad jurídica ante requerimientos de la autoridad, al sostener que exceder lo permitido por la legislación podría comprometer la confidencialidad y los derechos de las compañías nacionales

Pulso entre la Andi y

Resultados de la Lotería de la Caribeña Noche del 4 de febrero: todos los números ganadores

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Resultados de la Lotería de

La digitalización y la flexibilidad laboral figuran entre las estrategias recomendadas ante el alza del salario mínimo

Las propuestas sugeridas por expertos buscan mitigar el impacto financiero, distribuyendo los costos, ajustando esquemas contractuales y promoviendo capacitaciones, con miras a sostener la viabilidad empresarial

La digitalización y la flexibilidad
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Enero de 2026 dejó una

Enero de 2026 dejó una muerte cada 12 horas y se convirtió en el mes más violento en masacres desde 2023

Bombardeo en el Catatumbo: así fue la ofensiva de las Fuerzas Militares contra el ELN y el Frente 33

Cabecilla de las disidencias estaría amenazando a candidatos al Senado: “Se están metiendo como Pedro por su casa”

Cali iba a ser objetivo de un nuevo atentado terrorista: así fue como la Policía lo evitó

Detonaron una volqueta cargada con explosivos en la vía Caloto-Villa Rica: disidencias estarían detrás del ataque terrorista

ENTRETENIMIENTO

Omar Murillo volvió a avivar

Omar Murillo volvió a avivar rumores sobre su orientación sexual tras aparecer en una foto con otro hombre: “Qué bonito sería”

Alexa Torrex y Beba protagonizan tenso enfrentamiento en ‘La casa de los famosos Colombia 3′: “Buscona, amargada y desleal”

Pelea entre Andrea Valdiri y Valentino Lázaro llegó a la justicia: investigarán conductas de violencia de género

Yina Calderón se refirió a los rumores de separación de Yeferson Cossio y Carolina Gómez: “Que embarrada eso”

Emiro Navarro desbordó emoción tras unirse a ‘MasterChef Celebrity Colombia 2026′: así reaccionó

Deportes

Así va la tabla de

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la fecha 4: América no pudo con Nacional y se alejó del liderato

Atlético Nacional venció al América de Cali y reafirmó su superioridad como local en el Atanasio Girardot

Video: Frank Fabra desató polémica entre los hinchas de Independiente Medellín por cantar himno del rival de patio

Un golazo de Rafael Santos Borré en el Maracaná contribuyó a sacar un empate ante Flamengo por el Brasileirao

Liga BetPlay en modo ajuste: estas son las nuevas fechas de los partidos aplazados