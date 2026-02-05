Gobierno colombiano adelanta negociación con Ecuador para desmontar aranceles del 30%, confirmó la canciller

Rosa Villavicencio, canciller de Colombia, confirmó que el Gobierno adelanta negociaciones con Ecuador para desmontar de manera recíproca los aranceles del 30% - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

La canciller Rosa Villavicencio confirmó que el Gobierno colombiano ya adelanta negociaciones con Ecuador para frenar la escalada arancelaria del 30% impuesta entre ambos países y evitar que la crisis comercial derive en consecuencias estructurales para el intercambio binacional.

La ministra aseguró que Colombia presentó una propuesta integral y que la reversión de las medidas podría darse de manera recíproca, siempre y cuando exista voluntad política de las dos partes.

En conversación con Blu Radio, Villavicencio explicó que las conversaciones se mantienen abiertas y que ya hubo intercambio de propuestas entre los equipos técnicos de ambos gobiernos.

“Estamos en un proceso de negociación. Hicimos una propuesta y ellos hicieron una contrapropuesta. Debemos reunirnos este fin de semana o, a más tardar, el siguiente, los ministerios, para llegar a un acuerdo sobre la tarifa que le han puesto al gas”, señaló la funcionaria, al referirse a uno de los puntos más sensibles del conflicto comercial.

La imposición de aranceles del 30% paralizó el comercio en la frontera colombo-ecuatoriana y elevó la incertidumbre para los sectores productivos de ambos países - crédito Karen Toro/Reuters

La canciller precisó que la propuesta colombiana no se limita al componente arancelario, sino que incluye compromisos en materia de seguridad fronteriza y cooperación binacional. En ese sentido, aseguró que el país está “comprometido a erradicar en nuestra frontera 5.000 hectáreas de coca y a reforzar la presencia del Ejército para combatir el crimen”, un tema que ha sido central en las tensiones recientes con Ecuador.

Villavicencio también indicó que Colombia estaría dispuesta a levantar restricciones para ciertos productos ecuatorianos, siempre que Quito adopte la misma postura.

“Sería mutuo”, afirmó, dejando claro que el objetivo del Gobierno es desmontar el esquema de aranceles de manera coordinada para reactivar el flujo comercial, hoy prácticamente paralizado por los bloqueos en la frontera y el endurecimiento de los trámites aduaneros.

La crisis también ha escalado al plano diplomático. El presidente Gustavo Petro reveló que solicitó la mediación de Estados Unidos para facilitar un acercamiento con el gobierno ecuatoriano.

En diálogo con Caracol Radio, el mandatario contó que planteó el tema directamente al presidente Donald Trump durante una reunión bilateral, quien aceptó intervenir para destrabar la situación.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptó intervenir como mediador entre Colombia y Ecuador para facilitar una salida diplomática al conflicto comercial - crédito Reuters

“Le pedí al presidente Trump que me ayudara en ese aspecto, que ya que habíamos sido amigos con Noboa, que volviéramos a ser amigos y él dijo: ‘Bueno, voy a llamarlo para tratar de que se reconstituya una triple alianza contra el narcotráfico’”, relató Petro. Ante la pregunta de si Trump asumirá formalmente un rol de mediador, el jefe de Estado respondió de manera categórica: “Así es”.

Petro también buscó bajar el tono de la confrontación y negó que exista una enemistad personal con su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa. Según explicó, el deterioro del clima político entre ambos países responde más a una cadena de desinformación que a un conflicto directo entre mandatarios.

“No hay una enemistad entre Noboa y Petro. Hemos hablado mucho, pero creo que hay una bola de desinformación (…) entre Noboa y yo también”, afirmó.

El origen de los aranceles del 30% se remonta a una serie de desacuerdos en materia comercial, energética y de seguridad fronteriza, que derivaron en decisiones unilaterales y represalias cruzadas.

El impacto ha sido inmediato: el comercio bilateral, que el año pasado superó los USD 3.000 millones, se redujo drásticamente, con el flujo de mercancías prácticamente en cero en el principal paso fronterizo de Rumichaca.

Ecuador es el sexto destino de las exportaciones colombianas, con ventas superiores a USD 1.600 millones, mientras que Colombia es el segundo socio comercial de Ecuador, con importaciones cercanas a los USD 700 millones.

Los presidentes Gustavo Petro y Daniel Noboa atraviesan un nuevo momento de tensión diplomática, marcado por la imposición de aranceles y el cierre del flujo comercial binacional - crédito AFP/Presidencia de Colombia

Sectores como el agroindustrial, energético, farmacéutico y manufacturero son los más golpeados por la medida, al concentrar el mayor volumen de intercambio.

Uno de los mayores riesgos señalados por los gremios es que la prolongación del conflicto favorezca la entrada de proveedores de China, desplazando productos colombianos y ecuatorianos.

La presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Ecuatoriana, Oliva Díazgranados, advirtió que mantener las tarifas está “desmontando el aparato productivo de ambos países” y creando un vacío que podría ser ocupado por potencias extrarregionales, con efectos negativos sobre el empleo y las cadenas de valor binacionales.