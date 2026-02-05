Español mostró su recorrido a pie para llegar a Cabo San Juan, en el parque Tayrona de Colombia: “Lo más bonito que he visto en mi vida”

Un viajero español queda maravillado con los paisajes de Colombia. En este video, comparte su emocionante recorrido por el Parque Tayrona, encontrando monos, advertencias de caimanes y vistas que le robaron el aliento - crédito @carloosgalan / TikTok

Pocos destinos en Colombia despiertan tanta fascinación entre los viajeros extranjeros como el Parque Tayrona y, en particular, la travesía hacia Cabo San Juan del Guía.

La experiencia de recorrer este icónico enclave quedó registrada en el video del creador de contenido Carlos el Andalú, quien relató en TikTok cómo vivió esta caminata por uno de los paisajes más admirados del país.

Desde el inicio de su travesía, Carlos compartió el entusiasmo que le generaba el entorno: “Hace un solecito maravilloso y con lo que me gusta mirar palmeras, estoy muy contento”, expresó mientras avanzaba entre la vegetación que caracteriza la región.

El sendero, según describió, resulta tan cómodo que “es un camino muy apropiado para ir en chanclas, superliso, asfaltado, genial”, un detalle que sorprendió a varios de sus seguidores acostumbrados a rutas más agrestes.

Durante el trayecto, la presencia de la fauna local se hizo evidente. Carlos mencionó que la selva “aún está muy bien conservada por el ser humano”, y compartió la advertencia que encontró en pleno camino: “Hay advertencia de que hay caimanes en esta zona. ¿Cómo ando yo después de esta noticia?”.

El creador de contenido español se mostró emocionado por la belleza del paisaje - crédito composición fotográfica

Esa convivencia con la naturaleza se reflejó también en los encuentros espontáneos con monos, que, según relató, “peleándose, hasta que nos cayeron ramas encima y de to’. Pero bueno, una anécdota”.

La ruta, que puede realizarse a pie o a caballo, atraviesa playas de arena naranja y aguas azul verdosas. En el video se observa a una mujer cruzando a caballo, mientras Carlos y su grupo prefirieron recorrerla “a pata”. La variedad de opciones para los visitantes es parte del atractivo de este sitio, donde el ritmo y la forma de avanzar la define cada quien.

El momento de llegada a Cabo San Juan del Guía marcó el punto más alto de la experiencia. Carlos confesó su asombro: “Yo de verdad que no daba crédito con las vistas”.

Apenas había turistas y el paisaje, dominado por palmeras y el sonido del mar, le resultó tan impactante que añadió: “Me sentía como un niño chico de la ilusión”. La belleza del lugar lo dejó sin palabras: “Parece una película que no sé, no sé describirlo, qué bonito”.

El creador de contenido hizo el recorrido a pie, pero también se puede llegar en lancha - crédito composición fotográfica

Al concluir la caminata, el influenciador resumió su vivencia con una frase que reunió admiración y gratitud: “De verdad, me encanta este país”.

En redes sociales, los usuarios han dejado preguntas y comentarios al creador de contenido: “Se puede ingresar alimentos y bebidas de afuera?” fue una de las dudas frecuentes. Otros respondieron: “No te permite el ingreso de bebidas alcohólicas y plásticos de un solo uso”, aclarando las restricciones del lugar.

Algunos seguidores destacaron la experiencia del viajero: “El conoce más Colombia que yo, y yo soy colombiana”, lo que generó asombro y complicidad entre los internautas. Otros comentaron: “Yo siendo Colombiano y sin conocer ese lugar viendo el video”, mostrando interés por descubrir nuevos destinos dentro del país.

No faltaron recomendaciones, como la invitación a conocer otros rincones: “Visita el archipiélago de san bernardo sus playas están sin palabras, el agua super cristalina”. Finalmente, la percepción de seguridad generó debate: “Pero una pregunta. Colombia es peligrosa??? Por qué veo tus vídeos y no lo parece, pero luego se dice que sí es peligroso”, preguntó otro extranjero indeciso sobre viajar al país.

El cabo San Juan es una de las playas más visitadas del Tayrona - crédito parquetayrona.com

El cabo San Juan es uno de los destinos más visitados dentro del Parque Tayrona, en la costa norte de Colombia. Esta playa es conocida a nivel internacional gracias a una imagen icónica: una colina en medio del mar, coronada por un kiosco donde los visitantes pueden alojarse en hamacas o en habitaciones con cama.

Quienes lo visitan pueden acceder por dos entradas principales del Parque Tayrona: la del Zaino y la de Pueblito. Además, existe la opción de llegar desde Taganga en lancha, en un trayecto de aproximadamente 50 minutos.