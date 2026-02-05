En el día sin carro y sin moto, un camión chocó contra un puente peatonal en Bogotá

Hasta el momento no se registran víctimas del accidente - crédito Redes Sociale / X

Un accidente de tránsito tuvo lugar en la Avenida Primero de Mayo con Carrera 12. Un camión chocó contra un puente peatonal en sentido oriente-occidente.

El hecho ocurrió en una zona clave para la movilidad de Bogotá. Hasta el momento, no se han conocido detalles sobre personas lesionadas ni sobre el impacto en la circulación vehicular.

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá permanece en el lugar, atendiendo la emergencia y trabajando para restablecer la normalidad en la vía.

Noticia en Desarrollo...