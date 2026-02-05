Dani Duke le hizo particular petición a Maluma tras su cambio de look: “Consejo no pedido”

Maluma sorprende con un radical cambio de look y desata un debate en redes sociales, mientras Dani Duke le envía consejo - crédito @dra_elizabeth_arroyave_p y @daniduke/ Instagram

El reciente cambio de apariencia de Maluma se ha convertido en tema de conversación en redes sociales, especialmente tras el comentario de la influenciadora Dani Duke, la cual no dudó en dar un “consejo no pedido” al cantante.

Mientras el artista colombiano continúa disfrutando de su renovada imagen, este giro ha desatado un intenso debate digital sobre sus preferencias personales y el impacto de los estilos en figuras públicas.

Las reacciones en plataformas sociales se multiplicaron luego de que Dani Duke publicara su opinión en una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, red donde la paisa cuenta con una audiencia masiva y le preguntan sobre diferentes temas que están siendo tema de conversación en las plataformas digitales.

Aunque las palabras de la creadora de contenido fueron personales, no tardaron en despertar controversia porque con ellas demostró su inconformidad con el nuevo look del cantante.

“Maluma, si ves esta historia, vuelve a tu barba, vuelve a tu ser, vuelve a tu verdadero yo… consejo no pedido, vuelve a ella”, solicitó abiertamente, marcando un precedente en el diálogo entre celebridades y seguidores sobre cambios de imagen.