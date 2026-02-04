Representante de Estados Unidos celebró encuentro entre Petro y Trump: “Es una oportunidad”

El representante Hank Johnson aseguró que Colombia y Estados Unidos pueden trabajar en conjunto para desmantelar el narcotráfico - crédito Greg Nash/REUTERS

El encuentro entre los presidentes de Colombia y Estados Unidos, Gustavo Petro y Donald Trump, fue positivo. Así lo indicó el primer mandatario colombiano en una rueda de prensa en la que reveló detalles del diálogo que sostuvo con su homólogo. De acuerdo con su explicación, aunque tanto él como el jefe de Estado norteamericano tienen puntos de vista distintos, que no cambiaron durante la conversación, está sobre la mesa el hecho de trabajar de manera conjunta.

“Confusión alrededor de la realidad que acontece, por ejemplo, en problemas como el narcotráfico, como la energía, líneas diferentes, indudablemente, de ver el problema, algunas agresivas, otras, más posiblemente construibles entre todos; nos agarramos de eso: que hoy nos junta lo que nos separa”, precisó el presidente Petro.

En el encuentro, que duró casi dos horas y que se efectuó en compañía de otros políticos en la Casa Blanca, el jefe de Estado de Colombia defendió los resultados obtenidos durante su administración en materia de lucha contra el narcotráfico, exponiendo datos que, al parecer, difieren de los que en algún momento tuvo Trump.

Así las cosas, aunque se mantienen algunas discrepancias, la reunión habría ayudado a disminuir las tensiones diplomáticas entre las naciones y ahora algunos políticos esperan que las relaciones bilaterales futuras mejoren todavía más.

El representante de Estados Unidos Hank Johnson compartió esa postura. A través de su cuenta de X, resaltó el diálogo presencial que sostuvieron los mandatarios, asegurando que podría ser un punto de inicio para la diplomacia entre los gobiernos y para lograr los resultados que esperan en materia de lucha contra el tráfico de estupefacientes, –que es un flagelo que afecta tanto a Colombia, como país productor, como a Estados Unidos, como país receptor de las sustancias ilícitas–.

“La reunión entre Trump y Petro es una oportunidad para empezar de cero. Retomemos la diplomacia, el diálogo constructivo y trabajemos juntos para alcanzar nuestros intereses comunes: desmantelar el narcotráfico de forma integral, abordar la delincuencia transnacional, la paz y la estabilidad en la región”, señaló el congresista en la red social.

El senador republicano Bernie Moreno, que en varias oportunidades ha criticado y cuestionado al Gobierno colombiano y al presidente Gustavo Petro, también se pronunció al respecto, celebrando el hecho de que estuvo presente en el encuentro oficial de los jefes de Estado, junto con el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio.

En su publicación en X, indicó que el presidente Donald Trump dejó claro que busca la paz y la estabilidad en Occidente y que trabajará para garantizar que haya un diálogo respetuoso con todos aquellos con los que tenga intereses comunes y que pretendan cooperar para alcanzar esas metas que comparten. Entre ellos, mencionó la necesidad de combatir el tráfico de drogas.

“Eliminar el flagelo del narcotráfico es una prioridad en esa agenda, como debería serlo para todas las naciones libres del mundo”, expuso.

En ese sentido, indicó que las acciones de Estados Unidos en Venezuela, donde adelantó una acción militar que terminó con la captura del dictador Nicolás Maduro, representan una oportunidad para Estados Unidos y para América Latina, incluida Colombia. Por eso, aseguró que espera que el presidente Gustavo Petro aproveche este escenario, y el diálogo que tuvo con Trump, para llevar “la relación a nuevas cotas”

“Colombia ha sido, y puede volver a ser, nuestro gran aliado y socio estratégico. Esperamos colaborar con la administración de Petro durante sus últimos meses de mandato. Es fundamental que Colombia garantice a su pueblo unas elecciones transparentes, libres y justas, no solo el próximo mes, sino también en mayo y junio”, añadió.