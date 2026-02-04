Procurador Gregorio Eljach aseguró que en Colombia ya no existen guerrillas ‘rebeldes’: “Lo que hay es bandidos”

El procurador sostiene que los actuales grupos armados en Colombia carecen de ideología política y buscan el control territorial a través del narcotráfico - crédito Procuraduría

En medio del Gran Foro Colombia, organizado por la revista Semana, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, lanzó duras críticas a los grupos armados que, actualmente, se siguen haciendo llamar guerrillas.

En medio de su discurso, el procurador tomó distancia frente a la percepción extendida sobre la persistencia de guerrillas en el país, asegurando que en Colombia ya no existen organizaciones que califiquen en ese concepto.

Según sus palabras, los grupos organizados del país ya no tienen una postura ideológica y política, por lo que han extendido sus esfuerzos en acciones criminales como el control del territorio y el poder por las rutas del narcotráfico.

“yo no reconozco guerrillas ya en Colombia. Ya no hay ninguna organización armada rebelde que quiera sustituir las instituciones y establecer un régimen institucional diferente. Eso ya no existe. Aquí lo que hay es bandidos, criminales, asaltantes”, señaló el procurador.

El funcionario sostuvo que, en la actualidad, la amenaza proviene de agrupaciones que operan bajo fines delictivos y no con motivaciones políticas. Según Eljach, estos grupos armados se dedican al narcotráfico, el secuestro y la utilización de menores como escudos humanos para evadir a la fuerza pública.

“Aquí lo que hay son grupos armados que narcotrafican, que secuestran, que cogen los niños de escudo para evadir la fuerza pública, que cometen todo, señor gobernador, todo tipo de delitos y de crímenes y en esa medida hay que tratarlos”, continuó.

El pronunciamiento también abordó la narrativa predominante sobre la inseguridad en los territorios. De acuerdo con el Procurador General, sumar los datos de violencia de varios departamentos y municipios puede generar la impresión de un país sometido, pero advirtió que esa visión “conduce al miedo, conduce a la desazón, conduce al temor” y termina paralizando a la sociedad.

“Por eso he sido severo en pedir que no sigamos con ese lenguaje de familiaridad. Es que cuando suman departamento o municipio con municipio, da una cifra que asusta, que el, que Colombia no se puede vivir, que estamos tomados por la violencia, y no es cierto. Porque eso lo que conduce es al miedo, conduce a la desazón, conduce al temor, conduce a que la gente se inmoviliza, porque cree que ya nos han arrebatado la democracia, que por más de doscientos años con sangre, sudor y lágrimas hemos construido los colombianos, y eso no es cierto”, señaló la cabeza de la Procuraduría.

A juicio de Eljach, la insistencia en calificar a estos grupos bajo términos propios de la insurgencia fomenta una visión distorsionada de la realidad. “He sido severo en pedir que no sigamos con ese lenguaje de familiaridad”, afirmó ante las autoridades presentes.

Para el jefe del Ministerio Público, el país debe rechazar la idea de que ha perdido la democracia y recordar el esfuerzo que ha costado mantener las instituciones durante más de doscientos años.

Procurador habló del Plan Democracia ante las próximas elecciones

La protección de la democracia en las próximas elecciones de Colombia se ha convertido en un eje central de la estrategia institucional liderada por el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco. El jefe del Ministerio Público destacó que la meta es garantizar la integridad de los resultados electorales y la confianza de la ciudadanía en las urnas, frente a un clima de incertidumbre marcado por desinformación y rumores.

Destacó la labor conjunta con el contralor nacional Carlos Hernán Rodríguez y el registrador Hernán Penagos para infundir confianza y tranquilidad a la ciudadanía, sosteniendo que llevan “un mensaje de esperanza”, ya que, según sus palabras, “estamos dispuestos a defenderla todos”.

El funcionario señaló que enfrentan múltiples retos derivados del ambiente de zozobra y temor, acentuados por mensajes difundidos en redes sociales. Incluso, abordó la aparición de creencias infundadas acerca de la posible cancelación de los comicios. Frente a estas inquietudes, expuso el surgimiento de la estrategia “Paz Electoral”, destinada a fortalecer la cohesión social y el compromiso con el sufragio como derecho fundamental.