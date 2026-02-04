“No es un chiste, creo que Petro está preocupado”: excanciller analiza impacto de la lista Clinton tras reunión con Trump

REUTERS/Jonathan Ernst

El excanciller Guillermo Fernández de Soto examinó los alcances de la reunión sostenida entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca, en un contexto marcado por tensiones recientes entre Colombia y Estados Unidos.

En declaraciones entregadas a Blu Radio, el exministro sostuvo que el encuentro tuvo implicaciones que van más allá del gesto protocolario y que evidencian preocupaciones de fondo en la relación bilateral.

Durante una entrevista concedida a Blu Radio, Fernández de Soto señaló que el diálogo entre ambos mandatarios se produjo en un momento clave, luego de episodios que habían deteriorado el vínculo diplomático.

Guillermo Fernández de Soto fue canciller entre 1998 y 2022 en el gobierno de Andrés Pastrana - crédito Colprensa

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con su análisis en Blu Radio, la reunión permitió enviar señales de recomposición, especialmente en temas estratégicos para Colombia, en un escenario internacional que exige coordinación con Washington.

El exjefe de la diplomacia colombiana indicó en Blu Radio que, desde su perspectiva, el presidente Petro comprendió la necesidad de recalibrar la relación con Estados Unidos y atender asuntos que afectan directamente los intereses del país. En ese marco, calificó el encuentro como un punto de inflexión en el manejo bilateral tras semanas de fricciones públicas entre ambos gobiernos.

Fernández de Soto explicó que la relación entre Colombia y Estados Unidos ha sido históricamente uno de los ejes centrales de la política exterior colombiana y recordó que su fortalecimiento ha sido clave en distintos momentos.

En sus palabras, “La relación con Estados Unidos ha sido históricamente excelente y hay que mantenerla y fortalecerla”, aludiendo a la importancia de preservar canales de cooperación política, económica y de seguridad.

Uno de los aspectos centrales de su análisis estuvo relacionado con la situación personal del presidente Petro frente a la denominada lista Clinton, administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El excanciller enfatizó que este asunto tiene efectos que trascienden el plano individual del mandatario y repercuten en la imagen internacional del país.

El presidente de la República, que visitió el lunes 3 de febrero a a su homólogo, Donald Trump, continúa en la Lista Clinton, al ser relacionado con presuntas organizaciones criminales - crédito Presidencia - suministrado a Infobae Colombia

Al referirse a ese punto, Fernández de Soto afirmó: “Esto no es un chiste, es una cosa muy seria”, al advertir sobre las consecuencias que implica que un jefe de Estado figure en dicha lista y tenga restricciones de visado. Según explicó, este escenario afecta la capacidad de interlocución internacional y genera impactos en la diplomacia colombiana en distintos frentes.

De acuerdo con información divulgada por Recap Blu, Estados Unidos estaría evaluando la posibilidad de revisar esa situación bajo ciertas condiciones. Entre los aspectos que se tendrían en cuenta se mencionan garantías sobre elecciones libres, la neutralidad del Gobierno durante el proceso electoral y la no intervención de funcionarios públicos en las campañas políticas, elementos que formarían parte de las exigencias planteadas desde Washington.

El excanciller consideró que el presidente Petro es consciente del alcance de este escenario y de las implicaciones que puede tener para el cierre de su administración. En ese sentido, señaló que el mandatario estaría atento a las decisiones que adopte la administración Trump en los próximos meses, dado el impacto que estas tendrían en la agenda internacional de Colombia.

En declaraciones recogidas durante la entrevista, Fernández de Soto manifestó: “No me extrañaría que el presidente quiera que en junio se levanten esas medidas”, en referencia a las restricciones asociadas a la lista Clinton. Al mismo tiempo, subrayó que esta situación resulta “muy incómoda” para el país en términos de representación y relaciones exteriores.

El análisis del excanciller también se centró en el contexto político interno y en cómo este factor puede incidir en la percepción externa de Colombia. A su juicio, el cumplimiento de estándares democráticos y el respeto por la institucionalidad son elementos observados con atención por Estados Unidos y otros actores internacionales, especialmente en un año preelectoral.

Fernández de Soto sostuvo que los meses restantes del actual Gobierno abren un espacio para redefinir la relación con Washington y establecer lineamientos claros que trasciendan la coyuntura política. En ese marco, planteó que la diplomacia colombiana podría enfocarse en la construcción de consensos y en la definición de prioridades estratégicas compartidas.

A general view of the White House on day two of a partial government shutdown in Washington, D.C., U.S., February 1, 2026. REUTERS/Ken Cedeno

Incluso, mencionó la posibilidad de retomar esquemas de cooperación de largo plazo, comparables a experiencias previas como el Plan Colombia, bajo un enfoque de política de Estado. Según explicó, una estrategia de este tipo requeriría acuerdos internos y una gestión diplomática orientada a la estabilidad de las relaciones bilaterales, sin depender de afinidades personales entre mandatarios.

El excanciller reiteró que el escenario actual demanda pragmatismo en la política exterior y claridad en los mensajes dirigidos a Estados Unidos. En su análisis, el manejo de la relación con Washington durante este periodo tendrá efectos que se proyectarán sobre la próxima administración, en un contexto marcado por decisiones clave en materia electoral y diplomática, de acuerdo con lo expuesto por Blu Radio.