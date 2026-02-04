Luis Alfonso conmovió a sus seguidores con la reacción de su hija al recibir particular regalo de cumpleaños: “Merece el mundo entero”

La emotiva sorpresa de Luis Alfonso a su hija Laura: un lujoso regalo por su cumpleaños 11 - crédito @luisalfonso/ Instagram

Luis Alfonso, reconocido cantante de música popular, conmovió a sus seguidores al compartir la lujosa sorpresa que preparó para el cumpleaños número 11 de su hija Laura Sofía.

La celebración, que se adelantó unos días respecto a la fecha real del cumpleaños de la niña, fue documentada en un video publicado en la cuenta oficial de Instagram del artista.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En las imágenes, se observa cómo, en complicidad con su esposa Luisa, Luis Alfonso ideó un plan para sorprender a la menor sin que sospechara nada.

El cantante fingió que había recibido una llamada del colegio con quejas sobre el comportamiento de Laura, por lo que necesitaba hablar seriamente con ella. “Se llegó el momento de entregarle el caballo a Laurita. Yo voy a hacerme el bravo, voy a decirle que me llamaron del colegio, y que necesito hablar con ella”, explicó Luis Alfonso a sus seguidores antes de ejecutar la sorpresa.

Al llegar a su habitación y abrir la puerta que daba al jardín, Laura encontró un caballo blanco de paso fino esperándola. La reacción de la niña fue inmediata: corrió emocionada hacia el animal para acariciarlo, aunque el equino se mostró inquieto por unos segundos. Sin embargo, poco después, la pequeña demostró su habilidad y confianza montando a su nuevo caballo, bajo la atenta mirada de sus padres.

Luis Alfonso sorprendió a su hija Laura Sofía con un exclusivo caballo como regalo anticipado de cumpleaños - crédito @luisalfonso/ Instagram

Luis Alfonso destacó el vínculo especial de su hija con los caballos. “Si hay alguien que ame los caballos como yo los amo, aquí en esta finca, se llama Laura Sofía Rendón, es obsesionada”, comentó el artista, dejando claro por qué eligió este regalo tan significativo.

Aunque Laura cumplirá años el 12 de febrero, su padre quiso adelantarle el primer regalo, gesto que generó mensajes de admiración y ternura entre sus seguidores.

“El único tipo de regalo que quiero 😭😭😭“, ”Que bonito regalo para esa princesa! Que Dios la bendiga siempre y cumpla muchos muchos más", “Quiero un papá como Luis Alfonso”, “Y a uno de niño le regalaban un saco. 😂“, dicen las reacciones más destacadas en los comentarios de la publicación que ya supera los 214 mil me gusta.

Hijo de Luis Alfonso sorprende con su talento para la música popular y se vuelve viral en redes sociales

El hijo de Luis Alfonso, reconocido cantante de música popular, ha captado la atención en redes sociales tras protagonizar un video en el que demuestra su talento vocal.

El pequeño Agustín, vestido con un traje negro, impresionó a los seguidores de su padre al interpretar una canción popular con notable personalidad y seguridad. En el video, Agustín le canta a una mujer, mostrando no solo afinidad con el género musical de su familia, sino también un estilo propio que lo distingue.

La grabación rápidamente se volvió viral, generando una ola de comentarios positivos y mensajes de admiración. Los usuarios resaltaron el carisma del niño y el evidente talento heredado de Luis Alfonso, aunque muchos señalaron que Agustín ya empieza a forjar su propio camino en la música.

Para la familia, ver al menor disfrutar de la interpretación y conectar con el público fue motivo de orgullo y emoción, reforzando el legado artístico que han construido juntos. “Este si me salió con la pólvora gruesa 😍😂“, ”que belleza y talento", “Es igualito al papá 😍😍😍 hermoso", “Mi Señoracitoooo ❤️❤️❤️ con su voz espectacular como la de mi señorazooo", “Vivo retrato al papá, y que voz tan bonita 😍“, dicen algunas de las reacciones del video.