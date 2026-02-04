Colombia

La Ungrd construirá un puente provisional en Necoclí, donde un menor debió colgarse a un árbol para escapar de las inundaciones

El director de la entidad, Carlos Carrillo, aseguró que siguen pendientes algunas verificaciones técnicas, pero la estructura ya está asignada

Así fue la crecida súbita
Así fue la crecida súbita del río Mulatos, en Necoclí, San Pedro de Urabá y Arboletes. La Ungrd pondrá un puente provisional - crédito @GallonHoracio/X

Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), confirmó a través de sus redes sociales que se construirá un puente provisional en Necoclí, Antioquia, uno de los municipios más golpeados por la emergencia climática derivada del frente frío que impacta al noroccidente colombiano.

En ese municipio, la crecida del río Mulatos se llevó un puente que conecta al Urabá antioqueño con el departamento de Montería.

De hecho, el mismo desbordamiento del cuerpo hídrico arrastró al joven de 14 años Arturo Hernández Flórez, que fue rescatado luego de pasar quince horas aferrado a la rama de un árbol.

“¡Ungrd en Necoclí! La Ungrd asignó un puente militar para restablecer la conectividad vial entre Antioquia y Córdoba, la instalación depende de la verificación técnica de los ingenieros militares. Además, estamos en territorio acompañando a las autoridades y brindando apoyo técnico al municipio de Necoclí, @GobAntioquia, tras las afectaciones ocasionadas por las fuertes lluvias. En articulación con la alcaldía evaluamos daños, priorizamos necesidades y fortalecemos la atención a las comunidades afectadas", escribió Carrillo en su perfil de X.

Carlos Carrillo confirmó que se
Carlos Carrillo confirmó que se hará un puente provisional en Necoclí - crédito @UNGRD/X

Carrillo dijo que se comunicó durante la mañana del miércoles 4 de febrero con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y aseguró que “estamos listos para entregar esa asistencia al departamento”.

También comentó que se necesita el apoyo de los ingenieros militares que “hagan la inspección del lugar para evaluar la viabilidad, pero en caso de encontrarse viable, pues haremos, la transferencia de ese puente al departamento de Antioquia”.

La cabeza de la entidad dijo también que el puente sería de 60 metros de longitud, pues la Ungrd solo puede llegar a este tamaño “por razones técnicas. Así que si se trata de menos de sesenta metros, instalaremos ese puente ahí lo antes posible”, sostuvo.

Carlos Carrillo aseguró que si está en manos de la Ungrd harán puente en Necoclí - crédito @Ungrd/X

El rescate del menor, luego de ser arrastrado por la corriente del río Mulatos, en Necoclí

El rescate de Arturo Hernández Flórez ocurrió la mañana del martes 3 de febrero, cuando finalmente un grupo de pobladores logró acercarse en una canoa de madera, y pudo sacarlo con vida.

El municipio permanece gravemente afectado por lluvias persistentes vinculadas al fenómeno de La Niña y un frente frío, y más de 1.200 familias han resultado damnificadas.

A su vez, el desbordamiento del río causó daños severos a la infraestructura de las viviendas, dejó incomunicadas varias zonas rurales y llevó al cierre del puente de Mulatos, que dificulta el acceso hacia Montería y la llegada de ayuda.

Las condiciones meteorológicas impidieron durante horas el acceso de lanchas o helicópteros al lugar donde estaba Arturo Hernández Flórez. En diálogo con 24/7 Noticias, el joven relató cómo “llegué por la corriente. Estaba en una mata de plátanos y la corriente me arrastró. La solución que encontré fue la de montarme a un árbol”, y explicó que sus padres le daban ánimo desde la orilla, pidiéndole que no saltara.

La operación de auxilio culminó
La operación de auxilio culminó cuando un grupo de pobladores alcanzó al joven en una canoa, después de que una súbita crecida del río Mulatos y condiciones climáticas adversas impidieran antes el acceso de lanchas y helicópteros - crédito captura de pantalla / X

Ya que la Autoridad Marítima Colombiana ordenó la suspensión total de la navegación en el Golfo de Urabá hasta nuevo aviso, fueron arduas las labores de rescate y la entrega de insumos.

Según declaraciones de la secretaria de Gobierno de Necoclí, Yaned Macías, a Semana, “No dormí, era la esperanza de vida para todos, me hubiera frustrado toda la vida pensando en la muerte de ese niño. Vos sabías que estaba ahí, pero no había cómo rescatarlo, era la impotencia de todos”.

A pesar del largo tiempo bajo condiciones extremas, el menor no sufrió heridas ni necesitó atención médica tras su rescate. En Necoclí, las autoridades habilitaron diez albergues temporales para atender a quienes han perdido sus viviendas y cultivos, y persisten las necesidades urgentes de alimentos, productos de aseo y utensilios básicos para los damnificados.

En redes sociales, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran), informó que “las lluvias han estado por encima de los promedios climatológicos desde finales del año debido, principalmente, a la influencia del fenómeno de La Niña”.

