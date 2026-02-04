Colombia

Gustavo Bolívar afirmó que la derecha se quedó con los “crespos hechos” tras reunión Petro-Trump: “Soñaban con que lo dejaran preso”

El exsenador criticó a quienes, según él, esperaban un resultado adverso para el presidente colombiano en su encuentro con el mandatario estadounidense y destacó el respeto obtenido en la cita

Gustavo Bolívar desafió a la
Gustavo Bolívar desafió a la oposición tras la reunión de Gustavo Petro con Donald Trump - crédito Montaje Infobae

Gustavo Bolívar, exsenador y y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), se pronunció tras la reunión del presidente Gustavo Petro con el mandatario estadounidense Donald Trump el martes 3 de febrero de 2026.

En un video difundido en la red social X, Bolívar rechazó los augurios de sectores opositores que anticipaban un resultado negativo para el mandatario colombiano en su encuentro con su homólogo estadounidense.

Según el mensaje publicado por Bolívar, sectores de la derecha colombiana esperaban que la reunión derivara en consecuencias adversas para el jefe de Estado.

“Soñaban con ver a Petro humillado, con una encerrona que lo dejara preso en los Estados Unidos”, afirmó el exsenador. La expectativa de sanciones, incremento de aranceles e incluso una intervención extranjera fueron mencionadas por el dirigente político, quien calificó estos escenarios como deseos infundados de un sector político.

De acuerdo con el pronunciamiento, la cita entre Petro y el presidente de los Estados Unidos se desarrolló bajo respeto mutuo, pese a las diferencias ideológicas en temas como el ambiente, la economía, la paz y el combate al narcotráfico.

“El presidente Petro interlocutó de tú a tú, como debe ser, con un presidente de Estados Unidos que piensa totalmente distinto”, aseguró Bolívar, resaltando la postura independiente del mandatario colombiano en la reunión.

El exsenador remarcó que no se abordaron asuntos personales ni se solicitó la exclusión de Petro de la lista Clinton, un tema recurrente en la política bilateral.

“Petro dijo que no iba a desperdiciar la oportunidad de conseguir cosas para el país, sencillamente buscando solucionar temas personales”, sostuvo Bolívar. Añadió que, según su perspectiva, la imagen del presidente colombiano habría cambiado en la opinión de figuras de peso internacional como Donald Trump.

“A Trump le gustan las personas fuertes, las personas con carácter, y Gustavo Petro lo tiene”, puntualizó en su declaración.

Gustavo BolívarGustavo PetroDonald TrumpReunión Petro-TrumpDerecha políticaGobierno Petro Casa BlancaCasa BlancaColombia-Noticias

