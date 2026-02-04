Filtran posibles nombres para la nueva temporada de ‘MasterChef Celebrity Colombia 2026′: hay actores, comediantes e influencers

Se conoció el primer grupo de famosos que estarían en la temporada 2026 de 'MasterChef Celebrity' - crédito @claudiabahamon/ Instagram

El regreso de MasterChef Celebrity se perfila como uno de los eventos televisivos más esperados en Colombia. A pocos meses de que finalizara la edición de 2025, comenzaron a circular rumores sobre los famosos que estarían en la competencia gastronómica de 2026.

Aunque el canal RCN no ha confirmado la lista oficial, varias fuentes del mundo del entretenimiento revelaron nombres que generan expectativa entre los seguidores del reality.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Entre los nombres que circulan, destaca el influencer Emiro Navarro, seguido del creador de contenido Sebastián Villalobos, los actores Luciano D’Alessandro y Jimmy Vásquez, la presentadora Milena López, el comediante Iván Marín, Tuto Patiño y Gustavo Bernate, este último vinculado al pódcast Los de la culpa. También figuran Angélica María Blandón, reconocida por su trayectoria en la televisión nacional, y Sebastián Vega, conocido por su papel en A mano limpia.

Emiro Navarro sería uno de los participantes de 'MasterChef Celebrity 2026' - crédito @emiro_navarro/IG

Parte de la lista parcial fue revelada por el periodista y creador de contenido Carlos Ochoa, aunque esta información no ha sido confirmada por el canal.

En la lista de candidatos más mencionados aparecen Lina Tejeiro, reconocida por su papel en Nuevo rico, nuevo pobre y La ley del corazón. Aunque la actriz no confirmó su presencia, sus publicaciones en redes sociales sobre cocina alimentaron las especulaciones sobre su posible llegada al formato. Se suman Verónica Orozco y Emmanuel Restrepo, recordado por interpretar a Carmelo en la producción Rigo y ser el protagonista en la serie de Netflix La primera vez junto a Orozco.

El listado incluye además a Mariana Mozo, así como a la presentadora y ex reina Diana Mina. Desde otros espacios de entretenimiento, como el programa Impresentables de los 40 Colombia, se mencionan los nombres de la actriz Marcela Carvajal y el deportista Robert Farah.

Por el momento, no hay información oficial sobre la continuidad de los jurados ni sobre la presencia de Belén Alonso en la nueva temporada. Los detalles definitivos del elenco y el formato permanecen bajo reserva, pero la expectativa crece a medida que se acerca la fecha de estreno y los rumores sobre la lista de participantes alimentan la conversación en redes sociales y medios especializados.

Lina estaría dentro de la nomina para 'MasterChef Celebrity Colombia 2026' - crédito captura de pantalla Juanpis González / YouTube

El anuncio de la supuesta lista desató las reacciones en redes sociales donde los internautas ya tiene sus posubles favoritos. “Si Emiro entra lo voy a ver”, “Desde ya en primera fila si entra Emiro”, “Íbamos bien hasta Iván Marín”, “llevan puro influencer”, “sería lindo ver a Lina en un reality de estos”, “que chevere ver a Emiro, se lo merece”, “Date nena dateee!! A por ese premio! 💪💜”, dicen los comentarios más destacados.

La décima temporada de MasterChef Celebrity Colombia, emitida en 2025, cerró con una final emotiva que mantuvo altos niveles de audiencia. Violeta Bergonzi, presentadora y modelo, se consagró como ganadora tras superar una competencia reñida y creativa.

Su propuesta incluyó como entrada “La sahumadora”, una langosta al carbón sobre encocado de pipián y crocante de maíz; como plato fuerte, “El caballero del Santo Sepulcro”, pescado marinado con verduras, puré de remolacha, salsa de champán, huevos de salmón y caviar beluga; y para el postre, “El monaguillo”, con chocolate, café y dulce de leche.

La última etapa reunió a Alejandra Ávila, Carolina Sabino, Valentina Taguado y Violeta Bergonzi. Cada finalista presentó un menú que reflejó su historia y raíces, mientras la cercanía con sus familias y la presión marcaron el desenlace del concurso. Los jueces Belén Alonso, Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch valoraron especialmente la coherencia y técnica de Bergonzi, quien celebró el triunfo entre lágrimas y agradecimientos.

En las redes, los seguidores del show especulan sobre el posible regreso de Chris Carpentier al programa de cocina - crédito @chriscarpentier/ Instagram

La temporada 2025 de MasterChef Celebrity dejó momentos memorables, consolidó al reality como uno de los favoritos del público colombiano y cerró con una edición que generó amplia conversación en redes sociales y medios especializados, por lo que espera que esa situación de repita con la temporada en 2026.

Los seguidores del programa aún están a la espera de la confirmación de los jurados, incluso en redes sociales se especula de un supuesto regreso del chef chileno Christopher Carpentier, lo que también deberá ser confirmado por los productores.