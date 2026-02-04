Colombia

El Pacto Histórico se retiró de la consulta interpartidista del 8 de marzo: Iván Cepeda anunció que irá directamente a la primera vuelta

El Consejo Nacional Electoral declaró a Iván Cepeda inhabilitado para participar en la consulta interpartidista

El congresista Gabriel Becerra aseguró que el CNE busca "bloquear las listas a la Cámara en varios departamentos del país para detener el proyecto del cambio" - crédito @BecerraGabo/X

El Pacto Histórico decidió dar un paso al costado y retirarse de la consulta interpartidista de centro-izquierda Frente por la Vida que se llevará a cabo el 8 de marzo de 2026. Esto, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) impidiera la participación del senador y candidato presidencial Iván Cepeda.

Las derechas creen que desde el CNE, con maniobras y politiquería, van a frenar la voluntad de cambio del pueblo. Como lo anunciamos, el @PactoCol se retira de la consulta y convoca un gran acuerdo político y social para ganar con @IvanCepedaCast la Presidencia en primera vuelta”, informó el congresista del Pacto Histórico, Gabriel Becerra.

En un video publicado en su cuenta de X, indicó que el CNE no solo impidió la inscripción de Cepeda como candidato en la consulta; también revocó listas del Pacto Histórico para el Congreso, entre ellas, las de la Cámara de Representantes por Bogotá y por el Valle del Cauca. “Pretenden bloquear las listas a la Cámara en varios departamentos del país para detener el proyecto del cambio”, aseguró.

Es por eso que vamos a proceder a retirarnos de la consulta del próximo 8 de marzo como pacto histórico ante la arbitrariedad que se ha cometido. Y hemos decidido, como lo anunciamos la noche anterior, que vamos a convocar una gran alianza, un gran acuerdo político con muchos sectores de la sociedad”, detalló.

De acuerdo con su explicación, esa alianza que esperan lograr estaría integrada por personas que estén en contra de la arbitrariedad, de la antidemocracia y del miedo. De esta manera, pretenden garantizar la victoria del candidato Iván Cepeda en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, que se realizará el 31 de mayo de 2026.

En su declaración, envió un mensaje en el que afirmó que el Pacto Histórico continuará avanzando en sus intenciones de permanecer en el poder.

Aquí hay un pueblo que ha logrado despertar y que hoy se organiza de manera contundente en todos los territorios del país para defender la democracia, para defender el derecho a la participación y para defender un proyecto de cambio contra quienes quieren perpetuar el miedo, la antidemocracia y la justicia”, añadió.

Iván Cepeda se pronunció sobre decisión del CNE

En una grabación publicada en sus redes sociales, el aspirante Iván Cepeda reaccionó a la determinación del Consejo Nacional Electoral de impedir su participación en la consulta interpartidista. Calificó la decisión del CNE como “arbitraria, contraria a derecho” y “abiertamente antidemocrática”, advirtiendo que violaría sus derechos como candidato y como dirigente político, así como los de los ciudadanos que votaron por él en la consulta que se realizó en octubre de 2025, en la que ganó con 1.550.000 votos.

Ese resultado, según detalló, le permitiría sumarse a la consulta de marzo de 2026, pero ahora esa posibilidad quedó disuelta. En consecuencia, informó que irá a las elecciones presidenciales directamente, sin estar en la mencionada consulta, en la que se elegiría un aspirante de centro-izquierda que participara en la contienda electoral.

Yo me inscribiré en los próximos días para ir a primera vuelta y allí derrotaremos a nuestros adversarios, a quienes les decimos que entendemos bien sus miedos, sus temores, cómo no pueden derrotarnos en el debate político democrático, cómo no han podido derrotarnos en las urnas; apelan entonces a las trampas, a las artimañas y a las maniobras que son, repito, claramente antidemocráticas”, precisó.

Cepeda aprovechó para criticar también la revocatoria de listas del Pacto a la Cámara de Representantes por parte del CNE. Aseguró que se buscaría impedir la participación del Pacto en 15 departamentos. “Haremos todo lo necesario para garantizar nuestra participación, eh, en esa elección de la Cámara de Representantes”, dijo.

