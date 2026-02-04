Descubra estas cuatro opciones para preparar unos deliciosos ollucos con el toque colombiano

Los ollucos son tubérculos andinos pequeños, coloridos y brillantes, muy apreciados en la cocina campesina de Colombia, especialmente en Nariño y el sur del país; además de otros países del continente como Perú y Ecuador.
Su textura suave y sabor ligeramente terroso los convierten en una base ideal para preparaciones sencillas que resaltan los ingredientes frescos y locales.
A continuación, se presentan cuatro opciones recetas tradicionales colombianas con ollucos: ollucos con huevo, con carne molida, con carne desmechada y, finalmente, solo con guiso.
Ollucos con huevo
En esta preparación, los ollucos se saltean y se mezclan con huevo batido, creando un salteado muy nutritivo y fácil. Se puede servir tanto al desayuno como para una comida ligera.
Tiempo de preparación
- Total: 25 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes
- 500g de ollucos frescos
- Tres huevos
- Una cebolla larga
- Dos dientes de ajo
- Dos cucharadas de aceite
- Sal al gusto
- Pimienta al gusto
Cómo hacer ollucos con huevo, paso a paso
- Lava y pela los ollucos. Corta en rodajas finas.
- Pica la cebolla larga y los dientes de ajo.
- Calienta el aceite en una sartén amplia.
- Sofríe la cebolla y el ajo hasta que estén dorados.
- Agrega los ollucos y saltea por 10 minutos, revolviendo para que no se peguen.
- Añade sal y pimienta.
- Bate los huevos y agrégalos a la sartén.
- Mezcla bien hasta que el huevo cocine y se integre con los ollucos.
- Sirve caliente. No sobrecocines el huevo para mantenerlo jugoso.
Ollucos con carne molida
Este guiso es muy común en la región andina. La carne molida agrega sabor y proteína a los ollucos, en una preparación muy hogareña.
Tiempo de preparación
- Total: 35 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 25 minutos
Ingredientes
- 500g de ollucos
- 300g de carne molida de res
- Un tomate grande
- Una cebolla cabezona
- Dos dientes de ajo
- 1/2 pimentón rojo
- Una cucharadita de comino
- Sal y pimienta al gusto
- Dos cucharadas de aceite
- Una rama de cilantro
Cómo hacer ollucos con carne molida, paso a paso
- Pela y corta los ollucos en rodajas.
- Pica el tomate, cebolla, ajo y pimentón.
- Calienta el aceite en una sartén grande.
- Sofríe la cebolla, ajo y pimentón hasta que estén blandos.
- Añade el tomate y cocina hasta que suelte jugo.
- Incorpora la carne molida y revuelve hasta que cambie de color.
- Sazona con sal, pimienta y comino.
- Agrega los ollucos y mezcla bien.
- Cocina tapado a fuego bajo por 15 minutos, hasta que los ollucos estén suaves.
- Añade cilantro picado al final y sirve caliente. Evita que los ollucos se deshagan: cocínalos solo hasta ablandar.
Ollucos con carne desmechada
En esta versión, la carne desmechada aporta textura y sabor profundo, ideal para almuerzos familiares.
Tiempo de preparación
- Total: 50 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 35 minutos
Ingredientes
- 500g de ollucos
- 350g de carne de res cocida y desmechada
- Una cebolla cabezona
- Dos tomates
- Dos dientes de ajo
- Una cucharadita de color (achiote)
- Dos cucharadas de aceite
- Sal y pimienta al gusto
- Una rama de cilantro
Cómo hacer ollucos con carne desmechada, paso a paso
- Cocina la carne en agua y sal hasta que esté blanda, luego desmecha.
- Pela y corta los ollucos en rodajas.
- Pica la cebolla, ajo y tomates.
- En una sartén, calienta el aceite y sofríe la cebolla y el ajo.
- Añade el tomate y el achiote, cocina hasta formar un guiso.
- Incorpora la carne desmechada y mezcla bien.
- Agrega los ollucos, sal y pimienta.
- Cocina tapado por 20 minutos a fuego bajo.
- Añade cilantro al final y sirve caliente. Usa carne bien cocida para desmechar fácil.
Receta de ollucos con solo guiso
El guiso de ollucos es una receta campesina sencilla, donde el sabor del tubérculo es protagonista, acompañado solo de un hogao básico.
Tiempo de preparación
- Total: 30 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 500g de ollucos
- Una cebolla larga
- Dos tomates maduros
- Dos dientes de ajo
- Dos cucharadas de aceite
- Sal y pimienta al gusto
- Una rama de cilantro
Cómo hacer ollucos con solo guiso, paso a paso
- Lava y pela los ollucos. Corta en rodajas finas.
- Pica la cebolla larga, el ajo y los tomates.
- Calienta el aceite en una paila.
- Sofríe la cebolla y el ajo hasta dorar.
- Agrega el tomate y cocina hasta que suelte jugo.
- Incorpora los ollucos y mezcla bien.
- Añade sal y pimienta.
- Cocina tapado a fuego bajo durante 15 minutos, revolviendo de vez en cuando.
- Al final, agrega el cilantro picado y sirve caliente. No añadas agua para que no se vuelva sopa.