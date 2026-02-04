Colombia

Descubra estas cuatro opciones para preparar unos deliciosos ollucos con el toque colombiano

La utilización de los tubérculos nativos en diferentes preparaciones refleja la herencia gastronómica del sur del país y la preferencia por ingredientes frescos entre las comunidades rurales

Los ollucos, tubérculos andinos tradicionales,
Los ollucos, tubérculos andinos tradicionales, son protagonistas en recetas típicas de Nariño y el sur colombiano - crédito A cocinar/Youtube

Los ollucos son tubérculos andinos pequeños, coloridos y brillantes, muy apreciados en la cocina campesina de Colombia, especialmente en Nariño y el sur del país; además de otros países del continente como Perú y Ecuador.

Su textura suave y sabor ligeramente terroso los convierten en una base ideal para preparaciones sencillas que resaltan los ingredientes frescos y locales.

A continuación, se presentan cuatro opciones recetas tradicionales colombianas con ollucos: ollucos con huevo, con carne molida, con carne desmechada y, finalmente, solo con guiso.

Ollucos con huevo

En esta preparación, los ollucos se saltean y se mezclan con huevo batido, creando un salteado muy nutritivo y fácil. Se puede servir tanto al desayuno como para una comida ligera.

Tiempo de preparación

  • Total: 25 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 15 minutos
La receta de ollucos con
La receta de ollucos con huevo ofrece una opción nutritiva y fácil, perfecta para desayuno o comidas ligeras, con bajo aporte calórico - crédito chewinghappiness/Youtube

Ingredientes

  1. 500g de ollucos frescos
  2. Tres huevos
  3. Una cebolla larga
  4. Dos dientes de ajo
  5. Dos cucharadas de aceite
  6. Sal al gusto
  7. Pimienta al gusto

Cómo hacer ollucos con huevo, paso a paso

  1. Lava y pela los ollucos. Corta en rodajas finas.
  2. Pica la cebolla larga y los dientes de ajo.
  3. Calienta el aceite en una sartén amplia.
  4. Sofríe la cebolla y el ajo hasta que estén dorados.
  5. Agrega los ollucos y saltea por 10 minutos, revolviendo para que no se peguen.
  6. Añade sal y pimienta.
  7. Bate los huevos y agrégalos a la sartén.
  8. Mezcla bien hasta que el huevo cocine y se integre con los ollucos.
  9. Sirve caliente. No sobrecocines el huevo para mantenerlo jugoso.

Ollucos con carne molida

Este guiso es muy común en la región andina. La carne molida agrega sabor y proteína a los ollucos, en una preparación muy hogareña.

Tiempo de preparación

  • Total: 35 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

  1. 500g de ollucos
  2. 300g de carne molida de res
  3. Un tomate grande
  4. Una cebolla cabezona
  5. Dos dientes de ajo
  6. 1/2 pimentón rojo
  7. Una cucharadita de comino
  8. Sal y pimienta al gusto
  9. Dos cucharadas de aceite
  10. Una rama de cilantro
El guiso de ollucos con
El guiso de ollucos con carne molida combina ingredientes andinos y proteínas, ideal para familias que buscan platos caseros y sabrosos - crédito Emmsa

Cómo hacer ollucos con carne molida, paso a paso

  1. Pela y corta los ollucos en rodajas.
  2. Pica el tomate, cebolla, ajo y pimentón.
  3. Calienta el aceite en una sartén grande.
  4. Sofríe la cebolla, ajo y pimentón hasta que estén blandos.
  5. Añade el tomate y cocina hasta que suelte jugo.
  6. Incorpora la carne molida y revuelve hasta que cambie de color.
  7. Sazona con sal, pimienta y comino.
  8. Agrega los ollucos y mezcla bien.
  9. Cocina tapado a fuego bajo por 15 minutos, hasta que los ollucos estén suaves.
  10. Añade cilantro picado al final y sirve caliente. Evita que los ollucos se deshagan: cocínalos solo hasta ablandar.

Ollucos con carne desmechada

En esta versión, la carne desmechada aporta textura y sabor profundo, ideal para almuerzos familiares.

Tiempo de preparación

  • Total: 50 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 35 minutos

Ingredientes

  1. 500g de ollucos
  2. 350g de carne de res cocida y desmechada
  3. Una cebolla cabezona
  4. Dos tomates
  5. Dos dientes de ajo
  6. Una cucharadita de color (achiote)
  7. Dos cucharadas de aceite
  8. Sal y pimienta al gusto
  9. Una rama de cilantro
La versión de ollucos con
La versión de ollucos con carne desmechada resalta la textura única del tubérculo y potencia el sabor en almuerzos tradicionales - crédito Ilustrativa Infobae

Cómo hacer ollucos con carne desmechada, paso a paso

  1. Cocina la carne en agua y sal hasta que esté blanda, luego desmecha.
  2. Pela y corta los ollucos en rodajas.
  3. Pica la cebolla, ajo y tomates.
  4. En una sartén, calienta el aceite y sofríe la cebolla y el ajo.
  5. Añade el tomate y el achiote, cocina hasta formar un guiso.
  6. Incorpora la carne desmechada y mezcla bien.
  7. Agrega los ollucos, sal y pimienta.
  8. Cocina tapado por 20 minutos a fuego bajo.
  9. Añade cilantro al final y sirve caliente. Usa carne bien cocida para desmechar fácil.

Receta de ollucos con solo guiso

El guiso de ollucos es una receta campesina sencilla, donde el sabor del tubérculo es protagonista, acompañado solo de un hogao básico.

Tiempo de preparación

  • Total: 30 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  1. 500g de ollucos
  2. Una cebolla larga
  3. Dos tomates maduros
  4. Dos dientes de ajo
  5. Dos cucharadas de aceite
  6. Sal y pimienta al gusto
  7. Una rama de cilantro

Cómo hacer ollucos con solo guiso, paso a paso

  1. Lava y pela los ollucos. Corta en rodajas finas.
  2. Pica la cebolla larga, el ajo y los tomates.
  3. Calienta el aceite en una paila.
  4. Sofríe la cebolla y el ajo hasta dorar.
  5. Agrega el tomate y cocina hasta que suelte jugo.
  6. Incorpora los ollucos y mezcla bien.
  7. Añade sal y pimienta.
  8. Cocina tapado a fuego bajo durante 15 minutos, revolviendo de vez en cuando.
  9. Al final, agrega el cilantro picado y sirve caliente. No añadas agua para que no se vuelva sopa.

