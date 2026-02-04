Colombia implementa por primera vez una braquiterapia en tiempo real para cáncer de próstata

El nuevo esquema permite atender a más pacientes en una misma jornada, optimizando el uso de quirófanos y equipos. - crédito Freepik

El Instituto Nacional de Cancerología (INC) implementó por primera vez en Colombia la braquiterapia de próstata de alta tasa con planificación y ajuste en tiempo real, una modalidad de radioterapia que permite realizar el tratamiento de manera simultánea a su planificación, con ajustes inmediatos durante el procedimiento.

La incorporación de esta tecnología se enmarca en la renovación integral de la Unidad de Radioterapia del INC, un proceso orientado a fortalecer la capacidad resolutiva del Instituto y a mejorar las condiciones de atención para los pacientes diagnosticados con cáncer de próstata, una de las enfermedades oncológicas más frecuentes en la población masculina.

La adopción de esta técnica se produce en un contexto en el que el cáncer de próstata representa uno de los principales retos del sistema de salud. De acuerdo con cifras de la Cuenta de Alto Costo (CAC), con corte a abril de 2024, en Colombia se reportaron más de 60.500 casos prevalentes de esta enfermedad.

A nivel internacional, los datos del Observatorio Global del Cáncer (GLOBOCAN 2022) indican que se registraron 1.467.854 nuevos casos de cáncer de próstata en el mundo, lo que lo ubica como el segundo cáncer más diagnosticado en hombres. Estas cifras reflejan la magnitud del impacto de esta patología y la necesidad de optimizar las estrategias de tratamiento disponibles.

La técnica utiliza una fuente radiactiva temporal que se retira al finalizar el procedimiento, sin dejar al paciente radioactivo. - crédito Bimedco

Evolución de la braquiterapia en Colombia

La braquiterapia es un tratamiento cuyo desarrollo se remonta al siglo XX y que comenzó a utilizarse en Colombia desde la década de los años 80. En sus primeras aplicaciones, el procedimiento consistía en implantar de forma permanente entre 80 y 100 semillas radiactivas dentro de la próstata.

Si bien este enfoque demostró ser clínicamente efectivo, presentaba limitaciones relevantes en términos de seguridad radiológica y experiencia del paciente. Al tratarse de fuentes permanentes, el paciente continuaba emitiendo radiación durante un periodo prolongado, lo que generaba inquietudes tanto para su entorno cercano como para los equipos médicos encargados del seguimiento.

Adicionalmente, existía el riesgo de desplazamiento o eliminación accidental de alguna de las semillas, lo que implicaba medidas estrictas de control y consideraciones adicionales desde el punto de vista ambiental y comunitario.

¿En qué consiste la braquiterapia de alta tasa?

La braquiterapia de próstata de alta tasa modificó este esquema al reemplazar las múltiples fuentes permanentes por una única fuente radiactiva temporal, de tamaño similar a un grano de arroz. Esta se introduce a través de agujas dentro de la próstata, administra la dosis necesaria en un tiempo aproximado de 15 minutos y posteriormente se retira por completo.

El paciente no permanece radioactivo tras el procedimiento, lo que elimina riesgos para su familia y su entorno, y permite una recuperación con menos restricciones posteriores.

La técnica cuenta con respaldo clínico internacional y más de tres décadas de experiencia en su aplicación. - crédito Bimedco

Trayectoria clínica y respaldo científico

Aunque su implementación en Colombia es reciente, la braquiterapia de próstata de alta tasa cuenta con una trayectoria clínica consolidada a nivel internacional. Los primeros estudios en humanos comenzaron en 1990, una vez se aprobaron los protocolos éticos para su aplicación en pacientes con cáncer de próstata.

El doctor Álvaro Martínez, oncólogo radioterápico intervencionista colombiano, ha sido uno de los principales impulsores de esta técnica a nivel mundial y ha liderado su desarrollo clínico durante más de tres décadas. Según los registros acumulados, la técnica cuenta con miles de pacientes tratados y seguimientos clínicos que superan los 20 años, con resultados sostenidos en control tumoral, seguridad y supervivencia a largo plazo.

La tecnología incorporada por el INC representa una actualización de este conocimiento acumulado, al integrar sistemas que permiten planificar y ajustar el tratamiento en tiempo real, lo que incrementa la precisión del procedimiento.

Planificación y ajuste en tiempo real

Uno de los principales cambios introducidos por esta tecnología es la posibilidad de realizar la planificación dosimétrica y el tratamiento de manera simultánea, sin necesidad de trasladar al paciente bajo anestesia entre diferentes áreas.

En muchos centros, los esquemas tradicionales obligan a movilizar al paciente desde el quirófano hasta un tomógrafo y posteriormente al área de tratamiento, lo que puede extender el procedimiento hasta siete horas. Con la braquiterapia en tiempo real, el tiempo total se reduce a aproximadamente dos horas y media.

Este enfoque permite disminuir el tiempo bajo anestesia, reducir riesgos asociados al traslado y optimizar el uso de los recursos hospitalarios.

El INC integró sistemas especializados que permiten ajustes inmediatos durante el procedimiento, fortaleciendo la seguridad del tratamiento. - crédito Bimedco

Impacto en las instituciones y el sistema de salud

Desde el punto de vista operativo, la reducción del tiempo del procedimiento permite a las instituciones optimizar el uso de quirófanos, equipos y talento humano, y en algunos casos tratar dos o incluso tres pacientes en un mismo día, frente a uno solo con esquemas convencionales.

Para el sistema de salud y los pagadores, la disminución del tiempo de anestesia, la eliminación de estudios adicionales y el uso más eficiente de los recursos se traduce en menores costos por paciente y una mayor capacidad de atención, sin requerir ampliaciones de infraestructura.

Tecnología incorporada por el INC

En el marco de esta implementación, el INC integró el sistema Flexitron, junto con el software Oncentra Prostate de Elekta, que permite realizar ajustes en tiempo real durante el procedimiento, optimizando la distribución de la dosis y fortaleciendo los estándares de seguridad y efectividad clínica.

“La braquiterapia prostática ofrece tasas de control tumoral muy altas en cáncer de próstata localizado, con beneficios significativos en precisión y calidad de vida para el paciente”, explicó el doctor Álvaro Martínez.