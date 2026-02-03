Westcol le dio un consejo a fanático que quiso saber cuál es su secreto para ser millonario

Westcol y sus consejos para ser un millonario - crédito @westcol / Instagram

A través de una transmisión en vivo en su canal de Kick, el stremaer paisa, Luis Villa, más conocido en las redes sociales como Westcol, compartió el dato que para él es fundamental conocer para obtener grandes sumas de dinero en la vida y convertirse finalmente en un millonario.

Durante la conversación que sostuvo con sus seguidores, el creador de contenido respondió a la inquietud de un fanático que le preguntó cuál era su secreto para convertirse en millonario y lejos de hablar de fórmulas rápidas, inversiones milagrosas o estrategias financieras complejas, el influencer sorprendió al centrar su respuesta en un aspecto que, según él, ha sido determinante en su camino: las personas de las que se rodea.

Con su estilo directo y sin filtros, Westcol dejó claro que, para él, el éxito económico no comienza con el dinero, sino con el entorno.

“Lo más importante, huevón, de verdad, el mejor consejo millonario, el mejor, el mejor, mejor, de verdad, y ese le aplica a todos, que es lo bueno. Rodéese de buenas personas, personas de buen corazón, gente buena, huevón, y gente que quiera salir adelante”, expresó ante miles de espectadores que seguían atentos su transmisión.

En su mensaje, Westcol hizo una fuerte diferenciación entre los tipos de personas que, a su juicio, influyen positiva o negativamente en el crecimiento personal y profesional. Además, fue enfático al señalar que no cualquier compañía aporta al progreso.

“No gente que quiera salir de fiesta todos los fines de semana, no gente que la pase pendiente de la vida de los demás, ¿sí me entiende?”, afirmó, subrayando que ese tipo de dinámicas pueden convertirse en un freno para quienes buscan construir estabilidad y éxito a largo plazo.

Según explicó, el verdadero valor está en rodearse de personas que sumen y aporten: “Gente que de verdad quiera aportarle algo en su vida, huevón”, señaló, dejando ver que, en su experiencia, las relaciones personales y profesionales han sido determinantes para tomar mejores decisiones y mantener una mentalidad enfocada en el crecimiento.

Westcol también se refirió a cómo quienes llegan a conocer de cerca su círculo cercano suelen sorprenderse por el tipo de personas con las que comparte.

“Hay gente que llega a la vida mía, huevón, mucha gente que llega a la vida mía y queda como que sorprendida, de verdad”, relató, sugiriendo que su entorno no responde a estereotipos de excesos o superficialidad, sino a una dinámica de trabajo y visión compartida.

En ese mismo sentido, el streamer explicó que esa sorpresa suele venir acompañada de comentarios sobre la forma en la que él y su grupo se relacionan.

“Como que ustedes vean que es como: ‘Papi, qué chimba tan... papi, ¿cómo más vamos a hacer?’”, dijo, antes de revelar lo que considera una de las claves de su estabilidad y éxito: “Sí, los panas míos, huevón, mis panas son todos empresarios”.

Con esta afirmación, Westcol dejó claro que su entorno está compuesto por personas con mentalidad de negocio, disciplina y objetivos claros, lo que, según su visión, influye directamente en su forma de pensar, actuar y proyectarse, pues para él, el éxito no es un logro individual aislado, sino el resultado de un ecosistema de relaciones alineadas con metas similares.

Las palabras del streamer generaron múltiples reacciones entre sus seguidores, los cuales destacaron que, más allá del lenguaje coloquial, el mensaje apuntó a una reflexión profunda sobre la importancia de las decisiones cotidianas y las compañías que se eligen.

En redes sociales, varios usuarios coincidieron en que el consejo de Westcol se aleja de la idea del dinero fácil y pone el foco en la mentalidad, el entorno y la disciplina.