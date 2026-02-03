Colombia

Turistas no atienden las alertas por lluvias en el Caribe: la policía tuvo que sacarlos del mar y guiarlos fuera de la playa

El grupo de viajeros quedó grabado en video, luego de que las autoridades les recordaran las restricciones por el incremento de las lluvias y el oleaje

Policías debieron intervenir mientras bañistas
Policías debieron intervenir mientras bañistas se divertían en las playas de Santa Marta, pese a restricción - crédito @mmarguiguerra/X y captura de pantalla @UltimaHoraCR/X

A un grupo de turistas que fueron a bañarse en las aguas del mar Caribe en Santa Marta no les importó la restricción impuesta por las autoridades tras la emisión de alerta roja en la capital del departamento del Magdalena por las circunstancias climáticas.

El Caribe colombiano encara un fuerte episodio meteorológico bajo la influencia del denominado frente frío, que ha traído fuertes vientos incrementadas precipitaciones e inundaciones en varias ciudades costeras como Cartagena y, especialmente, Santa Marta.

Sin embargo, con todo y altas olas, el grupo de viajeros, incluidos menores de edad, disfrutaban de la tarde en la playa, en la zona de la zona del Camellón. Algunos incluso trataron de tomar el sol muy cerca de las altas olas y la policía tuvo que en repetidas ocasiones alejarlos del límite, pidiéndoles ser conscientes de su seguridad.

Grupo de turistas debieron ser retirados de una zona playero - crédito @UltimaHoraCR/X

Ante la escena, que quedó grabada en video y divulgada en redes sociales por Caracol Radio, servidores de la Policía Nacional debieron retirarlos del área.

Las autoridades locales advirtieron sobre la importancia de acatar las restricciones y evitar ingresar al mar durante estos episodios climáticos. El llamado busca prevenir situaciones de riesgo y proteger la integridad de residentes y visitantes.

La alerta roja en la capital del Magdalena

Las lluvias torrenciales que han afectado a la ciudad y a diversos municipios del Magdalena durante los primeros días de febrero provocaron la suspensión de actividades en diversos campos. Entre ellos, se reportó la suspensión de clases presenciales en la Universidad del Magdalena, el cierre de las playas y el zarpe de embarcaciones menores, junto a una alerta roja que mantiene a la ciudad bajo estrictas restricciones.

De acuerdo con lo informado por las autoridades locales, la magnitud del evento se refleja en los 92 milímetros de lluvia caídos en pocas horas, así como en la movilización de maquinaria pesada para despejar arterias principales y la interrupción de la conexión vial con Riohacha y el Parque Tayrona.

Con 92 milímetros de lluvia en pocas horas, Santa Marta declaró alerta roja y prohibió actividades marítimas por el fuerte mar de leva y frente frío - crédito @LuisOnateGamez/X

De hecho, entre las consecuencias más graves está el colapso total del puente sobre el río Mendihuaca, lo que cortó la ruta principal que une Santa Marta con el corregimiento de Palomino, en La Guajira.

La afectación dejó incomunicadas a las comunidades y obligó al cierre total del paso en el kilómetro 37+700 de la vía, lo que llevó a las autoridades a recomendar rutas alternas por Zona Bananera, Fundación, Bosconia y Valledupar para quienes deban viajar hacia La Guajira.

La emergencia se agravó con un deslizamiento de tierra ocurrido en Vista Hermosa, Gaira, que causó la muerte de dos integrantes de una familia. La Secretaría de Gobierno de Santa Marta confirmó además el colapso de al menos tres viviendas a consecuencia directa del alud.

Según detalló la Alcaldía, los equipos de emergencia lograron rescatar con vida a dos miembros de la familia atrapada bajo los escombros, pero no pudieron salvar a Zulma y Richard, las víctimas mortales, cuyas muertes fueron registradas en videos difundidos en redes sociales que ilustran la desesperación de los vecinos mientras intentaban liberar a las personas atrapadas removiendo piedra por piedra.

El temporal no solo afectó zonas residenciales, sino también la infraestructura marítima. La combinación de lluvias y mar de leva provocó que un buque comercial quedara varado en la bahía de Santa Marta, arrastrado hasta la playa de Los Cocos por el intenso oleaje, según consignaron los videos captados por habitantes y difundidos en redes sociales.

Las intensas lluvias en Santa
Las intensas lluvias en Santa Marta provocaron inundaciones, desbordamiento de canales y serios daños en viviendas durante febrero - crédito Captura video

Por esto, las autoridades restringieron toda actividad marítima; incluyendo pesca y turismo, para impedir nuevos incidentes, y declararon la alerta roja en la ciudad, medida que se extiende a los barrios costeros más vulnerables.

De acuerdo con el secretario de Gobierno de Santa Marta, Camilo George, en solo 36 horas “han caído cerca de 140 milímetros de agua, algo que hace muchísimo tiempo no se veía en Santa Marta.

Además, más de 40 barrios resultaron preliminarmente afectados, hubo pérdida de dos vías y la caída del puente Mendihuaca, es decir, Santa Marta y Riohacha y el Parque Tayrona y todas sus zonas rurales están totalmente incomunicadas. Ya dispusimos de maquinaria pesada para destapar las vías principales, el cerro Ziruma, la avenida Libertador, el barrio de las Malvinas”, indicó el funcionario a Blu Radio.

En sectores como El Rodadero, el agua inmovilizó automóviles y muchas familias debieron proteger a toda prisa sus pertenencias, mientras imágenes distribuidas en redes sociales mostraban la magnitud de la emergencia y a comunidades enteras intentando gestionar la crisis.

