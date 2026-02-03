Colombia

Solo el 13% de los estudiantes termina grado 11 preparado para la educación superior y el empleo

La baja calidad y las brechas territoriales en la educación media siguen limitando las oportunidades de los jóvenes, con impactos directos en productividad, acceso a la educación superior y desarrollo social, especialmente en las regiones más rezagadas del país

Un informe evidencia profundas desigualdades
Un informe evidencia profundas desigualdades regionales en los resultados de la educación media y su impacto en las oportunidades de los jóvenes. - crédito Alcaldía de Bogotá.

En Colombia, de 100 estudiantes que iniciaron sus estudios de primaria en 2013, solo 55 llegaron a grado 11° en 2023. De ellos, apenas el 23% alcanzó satisfactoriamente las competencias en las cuatro áreas fundamentales: matemáticas, lectura crítica, ciencias naturales y ciencias sociales y ciudadanas. En su conjunto, esto quiere decir que solo 13 de cada 100 estudiantes en Colombia terminan la educación media con los saberes esperados para enfrentarse a la educación posmedia y al mercado laboral﻿.

Lo anterior es el resultado del informe “Las implicaciones de la inacción en la educación media en Colombia”, elaborado por Juliana Ruiz Patiño y Santiago Navia Jaramillo, especialistas del Observatorio de Realidades Educativas de la Universidad ICESI; Gloria Bernal del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana; y Darío Maldonado de la Escuela de Gobierno y el Centro Imagina de la Universidad de los Andes.

Este informe, sustentado en datos del Ministerio de Educación Nacional (MEN), del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes PILA del Ministerio de Salud, entre otras, analizó la información de cobertura escolar y calidad educativa para ilustrar un panorama más nutrido del estado de la educación media en Colombia.

“Además de esta cifra, algo que también preocupa es que solo uno de cada cuatro estudiantes que llegó a 11° está logrando un nivel satisfactorio o avanzado en las competencias evaluadas por las Pruebas Saber 11, específicamente niveles 3 y 4 en la escala de evaluación”, resaltan Ruiz Patiño y Navia Jaramillo.

Resultados del Icfes evidencian brechas
Resultados del Icfes evidencian brechas persistentes en el desempeño de estudiantes de educación media. - crédito Colprensa

Existen profundas brechas territoriales

Mientras que en municipios como Envigado y Sabaneta aproximadamente 40 de cada 100 estudiantes lograron graduarse y alcanzar un nivel satisfactorio o avanzado en las competencias evaluadas por las Pruebas Saber 11, en departamentos como Chocó y Vichada esta proporción se reduce a apenas 1 de cada 100. Estas desigualdades perpetúan las dificultades históricas de desarrollo en estas regiones.

“La inacción frente a la educación media se traduce en menor productividad, crecimiento estancado y pérdida de bienestar social” sostienen los autores.

El informe indaga sobre las implicaciones de la inacción a nivel individual y colectivo, teniendo en cuenta el panorama complejo de la educación media. Los autores citan estudios que muestran que en Colombia completar la educación media permite a los jóvenes acceder a un salario 20% superior al de quienes no la terminan y duplicar el ingreso respecto a quienes solo completan la primaria.

Además, la finalización de este nivel habilita el acceso a la educación superior, cuya rentabilidad puede alcanzar el 15%, superando ampliamente la tasa de retorno promedio de inversiones financieras y de infraestructura en el país.

Datos oficiales revelan que el
Datos oficiales revelan que el sistema de educación media enfrenta retos estructurales en cobertura, calidad y equidad territorial. - crédito Colprensa

¿Están estos datos sobre la educación media realmente priorizados en los planes de desarrollo presidenciales 2026?

El informa afirma que aunque la educación sigue siendo un tema central en las propuestas presidenciales, los planes actuales muestran poca claridad y compromiso específico para enfrentar las graves brechas en cobertura y calidad que afectan a la mayoría de los estudiantes.

Es así como el enfoque en política pública no solo debe centrarse en el acceso a la educación superior, sino integrar las propuestas desde mucho antes para lograr las competencias necesarias en los jóvenes que les permitan avanzar en su proyecto de vida, garantizando trayectorias educativas completas.

La educación media continúa siendo
La educación media continúa siendo un punto crítico en la trayectoria educativa de miles de estudiantes, especialmente en regiones apartadas. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las inversiones y metas enfocadas en cobertura e infraestructura son evidentes, pero aún falta un enfoque contundente para elevar la calidad de la educación y cerrar las brechas territoriales evidenciadas por los datos oficiales recientes. Si la política pública no logra priorizar la educación media desde una mirada que integre la cobertura, calidad, pertinencia y territorialidad, el futuro educativo del país y su desarrollo social y económico seguirán en riesgo.

