Se acaba el plazo para el traspaso a persona indeterminada: Ministerio de Transporte hizo último llamado

A partir del 6 de febrero de 2026 los propietarios que quieran desvincularse de vehículos que vendieron a terceros, deben formalizar el traspaso al nuevo propietario - crédito Ventanilla única de servicios / Ministerio de Transporte

El Ministerio de Transporte recordó el plazo del trámite de traspaso de vehículo a persona indeterminada, definido como una medida transitoria, y estará habilitado solo hasta el viernes 6 de febrero de 2026.

A través de los canales oficiales de la cartera, se informó que la medida que permite a antiguos propietarios desvincularse legalmente de automotores cuyo paradero desconocen, junto con la protección frente a multas, impuestos o embargos posteriores, finaliza en la fecha indicada, a partir de la cual, “los traspasos deberán realizarse únicamente al nuevo propietario”.

La determinación corresponde a la resolución 20261010000047, expedida el 26 de enero de 2026 por el Ministerio de Transporte, que indica que quienes gestionen adecuadamente este procedimiento evitarán consecuencias legales asociadas a infracciones, accidentes o deudas generadas por el vehículo después de la transacción.

El Ministerio de Transporte comunicó que se acaba la fecha para realizar el traspaso de vehículos a personas indeterminadas - crédito Ministerio de Transporte/X

“Esta decisión busca facilitar el cumplimiento de estas obligaciones, permitir una transición ordenada en la actualización normativa del sector transporte y garantizar que los ciudadanos puedan regularizar la situación jurídica de sus vehículos ante los organismos de tránsito“, comunicó la cartera en ese momento.

Entre las ventajas para quienes realicen el trámite en tiempo figura la posibilidad de actualizar los registros del automóvil en el Runt (Registro Único Nacional de Tránsito), preservar su historial crediticio y ampararse frente a responsabilidades futuras por actuaciones de terceros, de acuerdo con la información que figura en la Ventanilla Única de Servicios, en su página web.

En su momento, la ministra de la cartera, María Fernanda Rojas, comunicó que la idea de ampliar el plazo hasta febrero de 2026 tenía que ver con “que nadie se quede por fuera, pero también dejamos fechas claras y definitivas. Estamos ordenando la casa, depurando el registro automotor y garantizando seguridad jurídica para todo el país”.

El proceso transitorio fue dispuesto para aquellos casos en que la compraventa no fue reportada oficialmente ante una autoridad de tránsito y el vendedor, sin contacto con el comprador ni con el vehículo, no puede normalizar la titularidad por los canales ordinarios.

Cómo se realiza el traspaso de vehículo a persona indeterminada

Según el Ministerio de Transporte, los trámites pueden llevarse a cabo a través de la Ventanilla Única de Servicios. En la página web de esta plataforma se dispuso un procedimiento claro y directo para realizar el traspaso de un vehículo a persona indeterminada.

Se recomendó adelantar el trámite con anticipación, con el fin de evitar inconvenientes y garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos. Sin embargo, para quienes necesiten realizar el proceso en las últimas fechas, es necesario presentar una declaración bajo juramento en la que afirme que no ha tenido contacto con el vehículo ni con su poseedor durante los últimos tres años.

Además, es obligatorio estar a paz y salvo en cuanto a multas de tránsito y obligaciones tributarias relacionadas con el vehículo. El solicitante también debe validar que el Soat y la revisión técnico-mecánica se encuentren vigentes, y verificar que no existan medidas cautelares como embargos o prendas sobre el automotor.

El proceso exige la presentación de los documentos establecidos por la normativa vigente, según las circunstancias del caso. Finalmente, para formalizar el trámite, se debe cancelar el valor correspondiente, que asciende a $261.000 para carros, maquinaria agrícola industrial, de construcción autopropulsada, remolques y semirremolques, y a $146.100 para motocicletas.

A través de la página de agendamiento de la Ventanilla Única de Servicios se puede solicitar una cita gratuita para realizar el trámite de traspaso de un vehículo a persona indeterminada – crédito Ventanilla Única de Servicios

La cartera además aseguró que quienes completaron el trámite oportunamente, tendrán protegido su historial crediticio, ya que se previenen reportes negativos derivados de procesos de cobro coactivo.

Asimismo, el registro actualizado facilitará gestionar trámites posteriores, puesto que se deja una constancia de que el propietario original no tiene responsabilidades pendientes sobre el vehículo.

La diligencia también disminuye riesgos legales ante eventuales accidentes o usos indebidos del automotor y contribuye a mantener en orden la situación patrimonial y fiscal ante las autoridades competentes. El trámite puede aún gestionarse en cualquiera de las 19 sedes de la Ventanilla Única de Servicios.