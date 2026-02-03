Marcelo Cezán reveló detalles de una etapa límite de su vida: así lo salvó una amiga

El actor y presentador reveló cómo se recuperó de uno de los momentos más oscuros de su vida - crédito Instagram

Una impresionante declaración dejó sorprendidos a los seguidores de La casa de los famosos, pues su presentador Marcelo Cezán reveló el impacto que los pensamientos suicidas tuvieron en su vida, llevándolo a pasar por uno de los episodios más complejos, pese a ser uno de los personajes más queridos del territorio nacional.

El famoso visitó La sala de Laura Acuña, uno de los pódcast más reconocidos en el país, en el que contó detalles de cómo enfrentó una etapa difícil marcada por la ansiedad y acudió a su círculo más cercano buscando ayuda, debido a que ya no sabía qué más hacer para salir de esa situación.

Durante el programa, el presentador describió uno de sus momentos más oscuros y reveló la intervención clave de una de sus amigas, Adriana Lucía, que lo llevó a replantearse lo que estaba viviendo.

“Una ansiedad, una cosa que yo no sé, algo no está bien y me dijo: ‘vamos a orar por teléfono’. Ella estaba en El Carito (Córdoba), y ella lo primero que me dice en la oración dice: ‘vamos a orar, vamos a orar’ y lo primero que ella dice es: ‘yo reprimo cualquier pensamiento suicida de la mente de Marcelo’ dice ella, pero yo no le habría contado”, detalló Marcelo Cezán en conversación con Laura Acuña, demostrando que se asombró bastante ante las palabras de Adriana Lucía.

El actor indicó que el episodio se produjo hace más de 10 años, durante una etapa marcada por las fiestas y el consumo de drogas. Según su relato, recibió el respaldo de amigos y, de manera especial, de la cantante que, mediante esa oración, lo acercó más a la espiritualidad y le ofreció acompañamiento en el proceso de sanación.

Esposa de Marcelo Cezán busca irse de Colombia

Michelle Gutty, actriz y compañera sentimental del presentador, también ha tenido que replantear su vida, debido a su proyección internacional. Como respuesta a las preguntas de sus seguidores en las redes sociales, la actriz explicó cómo junto con Marcelo tomó decisiones frente a la posibilidad de radicarse en Estados Unidos.

“Estaré semipresencial por ahora, yendo y viniendo entre la virtualidad y la presencialidad… La exactitud de fechas solo la sabré el día lunes que tengo reunión y depende de mí también y de que decido hacer con el ofrecimiento que hay y qué tan conveniente es desde todo punto de vista (en este caso que decidimos porque mis decisiones respecto a eso las tomamos juntos) a futuro posiblemente me vendré para acá, pero eso no será ya, por eso también vinimos a esta ciudad, para orar, saber cómo nos sentimos aquí, saber si esta tierra es para mí a futuro o no, o para nosotros etc.“, fueron las palabras de la actriz en sus redes sociales.

La intérprete enfatizó el rol de la espiritualidad como guía en esta etapa de cambios, teniendo en cuenta que son una pareja muy creyente, después de los episodios personales que han tenido que atravesar: “Entonces vamos con Dios de la mano tomando las mejores decisiones o las que sentimos será lo mejor para no perder las oportunidades que se presentan, saber también que la decisión que tomemos nos dé paz…”, aseguró Michelle Gutty por medio de la plataforma digital.

Con estas declaraciones, tanto Cezán como su pareja dejaron claro que la fe y el apoyo familiar fueron esenciales como herramientas para enfrentar los retos que la vida personal y profesional les planteó.

Las declaraciones de Marcelo sorprendieron a sus seguidores que no dudaron en brindarles su apoyo con palabras de sorpresa ante lo ocurrido y los más creyentes agradecieron por tenerlo aún con vida, pues con su presencia alegra la pantalla chica.