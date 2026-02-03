Los carros con estas placas en Bogotá solo podrán salir un día durante la primera semana de febrero: esta es la razón

La primera semana de febrero de 2026, Bogotá aplicará un esquema de movilidad excepcional por la coincidencia del pico y placa y el Día sin carro y sin moto - crédito Alcaldía de Bogotá

Una combinación excepcional de restricciones transformará la movilidad en Bogotá durante la primera semana de febrero de 2026.

Los carros particulares a combustión cuyas placas terminan en 1, 2, 3, 4 y 5 sólo podrán circular un día entre lunes y viernes, debido a la superposición del esquema habitual de Pico y placa con la jornada del Día sin carro y sin moto.

Este inusual cruce, confirmado por la Secretaría de Movilidad, lleva a que solo el martes 3 de febrero estos vehículos podrán desplazarse sin sanción alguna, por lo que la administración recomienda planificar con antelación y priorizar medios alternativos para evitar contratiempos y sanciones.

En el tramo final de la semana, el jueves 5 de febrero, Bogotá tendrá su primera edición anual del Día sin carro y sin moto, iniciativa que en 2026 celebrará su vigésimo sexto aniversario.

El jueves 5 de febrero se celebrará el Día sin carro y sin moto en Bogotá, restringiendo la circulación de vehículos particulares y motos de 5:00 a. m. a 9:00 p. m. - crédito @SectorMovilidad/X

En esa jornada, la restricción rige desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 p. m., periodo durante el cual ningún vehículo particular o motocicleta podrá circular, salvo excepciones estrictamente previstas en la normativa.

Tampoco tendrán validez los permisos de pico y placa solidario vigentes en días normales; el sistema repondrá automáticamente la jornada al usuario, pero la prohibición se mantendrá.

Aquellos conductores que vulneren estas medidas se exponen a consecuencias económicas y administrativas. La Secretaría de Movilidad determinó que la infracción C14 ―transitar por sitios restringidos o en horarios prohibidos― acarreará una multa de 633.200 pesos en 2026, cifra ajustada para el año, y la inmovilización del vehículo o motocicleta, además del traslado a patios.

En situaciones de circulación prohibida durante el pico y placa ordinario, los montos pueden superar los $712.000, incrementando el costo de la infracción para quienes no respeten las restricciones.

La lista de excepciones durante el Día sin carro y sin moto contempla únicamente a servicios y actividades esenciales:

Transporte público

Unidades destinadas al traslado de personas con discapacidad.

Vehículos de emergencia.

Transporte escolar propiedad de instituciones.

Automotores con capacidad para más de diez pasajeros.

Servicios públicos domiciliarios.

Control de tráfico.

Caravanas presidenciales.

Fuerzas Militares de Policía.

Organismos de seguridad y la Fiscalía.

Vehículos diplomáticos o consulares.

Motocicletas de vigilancia privada y mensajería.

Unidades asignadas por la Unidad Nacional de Protección

Vehículos eléctricos o de cero emisiones.

Este último grupo constituye una excepción relevante, ya que promueve medios de movilidad sostenibles en la capital.

El martes 3 de febrero será la única jornada en la que estos vehículos podrán desplazarse sin sanción durante dicha semana restringida en la capital - crédito @BogotaTransito/X

Así mismo, la restricción recae íntegramente sobre los vehículos particulares a combustión cuyas placas culminan en 1, 2, 3, 4 y 5. Estos no podrán circular el lunes 2, miércoles 4, jueves 5 ni viernes 6 de febrero. Así, el martes 3 se convierte en la única jornada hábil de circulación posible durante esa semana para este grupo, debido a que no se superpone la medida ambiental ni el pico y placa.

El operativo abarca, además, a carros y motos de escuelas de conducción, vehículos híbridos y dedicados a gas, automóviles particulares pertenecientes a medios de comunicación con placa amarilla, y taxis con placa terminada en 3 y 4, así como vehículos de carga que ya tenían restricción vigente.

La autoridad capitalina reiteró la invitación a recurrir al transporte público, la bicicleta y medios de micromovilidad, favoreciendo así la reducción de emisiones y el funcionamiento eficiente de la ciudad durante las dieciséis horas de restricción.

Así operará Transmilenio durante la jornada del Día sin carro y sin moto en Bogotá

TransMilenio operará con 10.482 buses y 163 cabinas de Transmicable para atender el aumento de usuarios durante el Día sin Carro - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Durante la jornada del Día sin carro y sin moto, la ciudad ofrecerá una operación completa de transporte público, con 10.482 buses de Transmilenio y sus servicios alimentadores, duales y Transmizonal, así como 163 cabinas de Transmicable en Ciudad Bolívar.

Para responder al aumento de usuarios que genera esta jornada, Transmilenio ampliará la frecuencia de los servicios en horas pico y ofrecerá la totalidad de su capacidad operativa, con monitoreo permanente desde el Centro de Control. La gerente, María Fernanda Ortiz, instó a la ciudadanía a programar sus trayectos con anticipación y consultar la información a través de la TransmMiApp y los canales oficiales.

Para facilitar la movilidad, 353 rutas Transmizonal, 125 rutas alimentadoras, 92 rutas troncales y 10 rutas duales estarán en funcionamiento. Además, la ciudad contará con más de 683 kilómetros de ciclorrutas, 9.581 kilómetros de andenes y 88,58 kilómetros de vías habilitadas, operativo entre las 6:00 a. m. y 8:00 p. m..

El Sistema Integrado de Transporte Público mantendrá su operación habitual: Transmilenio y Transmizonal de 4:00 a. m. a 11:00 p. m., y TransmiCable de 4:30 a. m. a 10:00 p. m.. También se habilitarán 8.001 cupos de cicloparqueaderos en 27 puntos del sistema para quienes combinen bicicleta y transporte público. Además, 37.000 taxis circularán sin restricciones durante la jornada.

