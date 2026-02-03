Los carros con estas placas en Bogotá solo podrán salir un día durante la primera semana de febrero: esta es la razón

Una combinación excepcional de restricciones transformará la movilidad en Bogotá durante la primera semana de febrero de 2026.
Los carros particulares a combustión cuyas placas terminan en 1, 2, 3, 4 y 5 sólo podrán circular un día entre lunes y viernes, debido a la superposición del esquema habitual de Pico y placa con la jornada del Día sin carro y sin moto.
Este inusual cruce, confirmado por la Secretaría de Movilidad, lleva a que solo el martes 3 de febrero estos vehículos podrán desplazarse sin sanción alguna, por lo que la administración recomienda planificar con antelación y priorizar medios alternativos para evitar contratiempos y sanciones.
En el tramo final de la semana, el jueves 5 de febrero, Bogotá tendrá su primera edición anual del Día sin carro y sin moto, iniciativa que en 2026 celebrará su vigésimo sexto aniversario.
En esa jornada, la restricción rige desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 p. m., periodo durante el cual ningún vehículo particular o motocicleta podrá circular, salvo excepciones estrictamente previstas en la normativa.
Tampoco tendrán validez los permisos de pico y placa solidario vigentes en días normales; el sistema repondrá automáticamente la jornada al usuario, pero la prohibición se mantendrá.
Aquellos conductores que vulneren estas medidas se exponen a consecuencias económicas y administrativas. La Secretaría de Movilidad determinó que la infracción C14 ―transitar por sitios restringidos o en horarios prohibidos― acarreará una multa de 633.200 pesos en 2026, cifra ajustada para el año, y la inmovilización del vehículo o motocicleta, además del traslado a patios.
En situaciones de circulación prohibida durante el pico y placa ordinario, los montos pueden superar los $712.000, incrementando el costo de la infracción para quienes no respeten las restricciones.
La lista de excepciones durante el Día sin carro y sin moto contempla únicamente a servicios y actividades esenciales:
- Transporte público
- Unidades destinadas al traslado de personas con discapacidad.
- Vehículos de emergencia.
- Transporte escolar propiedad de instituciones.
- Automotores con capacidad para más de diez pasajeros.
- Servicios públicos domiciliarios.
- Control de tráfico.
- Caravanas presidenciales.
- Fuerzas Militares de Policía.
- Organismos de seguridad y la Fiscalía.
- Vehículos diplomáticos o consulares.
- Motocicletas de vigilancia privada y mensajería.
- Unidades asignadas por la Unidad Nacional de Protección
- Vehículos eléctricos o de cero emisiones.
Este último grupo constituye una excepción relevante, ya que promueve medios de movilidad sostenibles en la capital.
Así mismo, la restricción recae íntegramente sobre los vehículos particulares a combustión cuyas placas culminan en 1, 2, 3, 4 y 5. Estos no podrán circular el lunes 2, miércoles 4, jueves 5 ni viernes 6 de febrero. Así, el martes 3 se convierte en la única jornada hábil de circulación posible durante esa semana para este grupo, debido a que no se superpone la medida ambiental ni el pico y placa.
El operativo abarca, además, a carros y motos de escuelas de conducción, vehículos híbridos y dedicados a gas, automóviles particulares pertenecientes a medios de comunicación con placa amarilla, y taxis con placa terminada en 3 y 4, así como vehículos de carga que ya tenían restricción vigente.
La autoridad capitalina reiteró la invitación a recurrir al transporte público, la bicicleta y medios de micromovilidad, favoreciendo así la reducción de emisiones y el funcionamiento eficiente de la ciudad durante las dieciséis horas de restricción.
Así operará Transmilenio durante la jornada del Día sin carro y sin moto en Bogotá
Durante la jornada del Día sin carro y sin moto, la ciudad ofrecerá una operación completa de transporte público, con 10.482 buses de Transmilenio y sus servicios alimentadores, duales y Transmizonal, así como 163 cabinas de Transmicable en Ciudad Bolívar.
Para responder al aumento de usuarios que genera esta jornada, Transmilenio ampliará la frecuencia de los servicios en horas pico y ofrecerá la totalidad de su capacidad operativa, con monitoreo permanente desde el Centro de Control. La gerente, María Fernanda Ortiz, instó a la ciudadanía a programar sus trayectos con anticipación y consultar la información a través de la TransmMiApp y los canales oficiales.
Para facilitar la movilidad, 353 rutas Transmizonal, 125 rutas alimentadoras, 92 rutas troncales y 10 rutas duales estarán en funcionamiento. Además, la ciudad contará con más de 683 kilómetros de ciclorrutas, 9.581 kilómetros de andenes y 88,58 kilómetros de vías habilitadas, operativo entre las 6:00 a. m. y 8:00 p. m..
El Sistema Integrado de Transporte Público mantendrá su operación habitual: Transmilenio y Transmizonal de 4:00 a. m. a 11:00 p. m., y TransmiCable de 4:30 a. m. a 10:00 p. m.. También se habilitarán 8.001 cupos de cicloparqueaderos en 27 puntos del sistema para quienes combinen bicicleta y transporte público. Además, 37.000 taxis circularán sin restricciones durante la jornada.