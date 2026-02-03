Colombia

Juliana Calderón aseguró que el inicio de 2026 ha sido complejo para ella: “Toca ser muy fuerte”

La también empresaria recordó los momentos que han marcado este primer mes del año, por lo que se mostró nostálgica debido a la situación que enfrentó con la muerte de su pareja en el accidente de Yeison Jiménez

La hermana de Yina Calderón se mostró afectada por todos los hechos que han marcado el inicio de año - crédito @famossssscol /IG

La noticia sobre la muerte del cantante Yeison Jiménez en un accidente aéreo ocurrido en las afueras de Paipa, Boyacá, en enero de 2026, generó una honda conmoción en todo el país.

El suceso, que implicó a la aeronave con destino a Medellín y se produjo en la vereda Romita, impactó de manera especial a los allegados y amigos de los viajeros fallecidos.

Entre las víctimas del siniestro se encontraba Juan Manuel Rodríguez, conocido como Juanma Fox en redes sociales, pareja de Juliana Calderón y colaborador cercano de Yeison Jiménez.

La huilense también expresó abiertamente el dolor que ella y su familia atravesaban: “Murió el novio de mi hermana Juliana y un amigo y gran cantante Yeison Jiménez, estamos muy mal. Espero poder llegar pero como entenderán mi hermana está muy mal”, escribió Calderón en su cuenta, subrayando el impacto personal del accidente.

La familia Calderón permaneció alejada de la vida pública durante los días posteriores, sumida en el duelo.

Esta situación afectó profundamente a Juliana Calderón, quien con el paso de las semanas reapareció para compartir su experiencia personal:

“Les cuento que este año ha sido un año muy complejo. Y lo recomiendo, tener una mascotita así, así, peludita. Porque esto no se separa de la mamá, ¿cierto? Ella, eh… Apolo no se ha separado ni un solo segundo de la mamá”, dijo Juliana Calderón en un video alojado en sus redes sociales, mientras acariciaba a su mascota.

Su testimonio reveló la acumulación de dificultades vividas en los primeros meses del año, desde un accidente de tránsito hasta la pérdida de su compañero sentimental:

“Les cuento que este año ha sido un año muy complejo, muy complejo. Han pasado demasiadas cosas. Este año empecé con muchas cosas, pero bueno, uno tiene que ser fuerte, berraco y salir adelante”, relató Calderón, mostrando el esfuerzo emocional que representa enfrentar el duelo.

La secuencia de acontecimientos complicados incluyó un accidente sufrido por su hermana, además de problemas con su mascota:

“No sé si saben, pero mi hermana tuvo un accidente a inicios de enero, iba en mi camioneta y pues está muy bien, gracias a Dios, y lo material se recupera. Pero mi camioneta sí quedó muy estrellada. Después este perrito se pone chistosito y toca llevarlo al hospital porque se me enferma y me lo operaron, me lo operaron. Llego a Bogotá y me dicen que… Juan murió. Han sido días muy duros y pues hay que afrontarlos con mucha fuerza”.

La noticia del accidente aéreo, la pérdida de seres queridos y la cadena de incidentes personales narrada por Juliana Calderón reflejan el alcance del impacto del siniestro, tanto a nivel público como en la vida de los allegados directos de las víctimas.

Juliana Calderón estuvo en Jamaica pasando la tusa

Recientemente, Juliana Calderónreapareció en sus plataformas para explicar que su negocio había experimentado una baja en ventas. Por ello, anunció promociones especiales en sus productos y servicios, aunque aclaró que su presencia seguiría limitada hasta sentirse más estable.

En una segunda publicación, reveló que viajaría a Jamaica junto a una de sus hermanas. Esta decisión, explicó, responde a la necesidad de vivir su dolor lejos del ruido mediático de Colombia y encontrar un espacio de descanso en familia.

Si bien reconoció que el viaje no cambiará la realidad, consideró que es un paso para comenzar a liberar algo de su sufrimiento.

Por ahora, se espera que la joven asuma el manejo de las redes sociales de Yina con su posible ingreso a La casa de los famosos Colombia de Estados Unidos.

