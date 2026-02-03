Esta es la historia y carrera de Johanna Fadul, expulsada de ‘La casa de los famosos 3′

Quién es Johana Fadul y algunos detalles de su vida personal - crédito @johannafadul/Instagram

La presencia de la actriz colombiana Johanna Fadul en la industria del entretenimiento tomó un nuevo camino tras su paso por la reciente edición de La casa de los famosos Colombia, reality en el que las personalidades compiten en medio de una tensa convivencia por el premio de 400 millones de pesos.

Durante la dinámica del programa —que exige superar distintos desafíos físicos, mentales y sociales— se pudo ver una nueva faceta de Fadul, pues el público la reconocía por sus papeles en telenovelas y ahora tuvo la oportunidad de ver y escuchar detalles íntimos y profesionales de su vida.

Nacida en Bogotá hace 40 años, Johanna Elena Rojas Fadul ha conquistado a través de las pantallas con décadas en televisión, con papeles reconocidos como el de Daniela en la saga de Sin Senos Sí hay Paraíso y, en los últimos años, también por su presencia destacada en las redes sociales.

La presencia de Juliana Fadul en plataformas digitales ha crecido de forma notable y actualmente su comunidad supera los seis millones de seguidores.

Dentro de las cualidades que el público ha destacado de la colombiana, está que ha logrado consolidar su marca personal gracias a una comunicación directa y un estilo carismático.

Johanna Fadul está casada con el presentador y actor Juanse Quintero, llevan más de 10 años juntos y se han convertido en una de las parejas más estables del entretenimiento en Colombia, mostrando sus proyectos, convivencia y el apoyo mutuo.

Ambos han compartido sus procesos personales y profesionales, incluyendo momentos difíciles y aprendizajes, lo que ha generado una imagen de pareja sólida ante sus seguidores.

Dentro de los momentos más comentados de su relación es la perdida de sus gemelas en el séptimo mes de embarazo.

“Yo ya tenía siete meses. Tuve un parto natural y tenerlas completicas, perfectas, pero dormiditas era como juepucha... un embarazo que no fue buscado, sino que llegó, y cuando llega ese momento todo se vuelve: el foco son ellas, para tenerlas de la mejor manera posible, y llega esta situación y como que el mundo se te desbarata y ahora qué, qué sigue después de esto si todo mi foco eran ellas...”, relató Fadul en entrevista con Laura Acuña.

En cuanto a la trayectoria profesional, Johanna Fadul comenzó en la televisión colombiana como Juliana en la recordada serie Padres e Hijos. Desde entonces, ha consolidado una carrera con diversas participaciones en producciones televisivas, de las que destacan sus trabajos en la mencionada Sin senos sí hay paraíso, una de las ficciones de mayor impacto a nivel latinoamericano.

También estuvo interpretando varios papeles en Mujeres al límite y el programa Tu voz estéreo. En El sol sale para todos, presentada en 2016, fue Stefanía y, de los últimos papeles que ha realizado que marcaron su trayectoria, están Mariana Ortega en Operación Pacífico y Camila Méndez en Heredera verdadera V.S Falsa Millonaria.

Fadul, cuya familia es de origen libanés, es hija de Martha Fadul y Rafael Rojas, la relación con su padre estuvo marcada en su infancia por episodios de disciplina física. Incluso, durante una entrevista en el programa Se dice de mí de Caracol Televisión, la actriz relató un episodio.

“En la unión de dos paredes me coge mi papá con esa correa y me da y me da… En una de esas me dio tan duro que yo hasta temblé del dolor y lo que hice fue agacharme. Él mandó otro correazo y me lo puso en el ojo”, manifestó Fadul a dicho medio. Pese a estos episodios, asegura que actualmente elige centrarse en los recuerdos positivos de su niñez y no alberga resentimientos hacia su progenitor.

Su experiencia televisiva también incluye participaciones en otros formatos de competencia, como su paso por el programa Los 50, en el que tuvo gran notoriedad. Participó en Exatlón Colombia, ¿Quién es la máscara? (programa en el que se conoció la noticia de que había perdido a sus bebés), Bake Off Celebrity, el gran pastelero: Colombia y en el primer semestre de 2026, La casa de los famosos Colombia 3.

En este último, antes de su reciente salida, protagonizó varias escenas que dieron de qué hablar entre el público, como el intenso debate que protagonizaron con Valentino Lázaro, pues no solo reavivó viejos conflictos, sino que dejó al descubierto profundas divisiones sobre temas sensibles como religión, identidad y la posición frente al conflicto en Medio Oriente.

La situación se vivió en medio de la dinámica el juicio, la cual se desarrolló con la presencia de Yina Calderón, influencer y exparticipante, que ejerció el rol de jueza invitada.

Todo ocurrió cuando Valentino Lázaro trajo al presente un desencuentro motivado por el viaje de Johanna Fadul a Israel, realizado por invitación estatal junto a figuras como Kika Nieto, Nicolás de Zubiria, Tatán Fue y Daniela Vidal, porque ese viaje generó señalamientos por parte de sectores que acusan a esa nación de cometer diferentes acciones polémicas.

Entre los intercambios personales, Johanna Fadul cuestionó la verdadera identidad de Lázaro al afirmar que él no utiliza su nombre real y Valentino Lázaro replicó elevando la voz y explicó el origen de su nombre: “Si eres ignorante, callas”, explicó que lo eligió porque así lo deseaba su padre antes de fallecer.

La actriz fue expulsada del reality debido a sus palabras racistas contra uno de los participantes en la tercera gala de posicionamiento de La casa de los famosos 3.