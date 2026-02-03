Defensoría del Pueblo advirtió vulneraciones a los derechos humanos en medio de la emergencia por las lluvias: exigió acciones urgentes

La emergencia climática causada por el frente frío, especialmente en el Caribe colombiano, ha dejado un caos en cientos de municipios costeros y del centro del país, de acuerdo con el Ideam y con la Defensoría del Pueblo - crédito imagen Defensoría del Pueblo

Durante la última semana de enero y la primera de febrero de 2026, en varias regiones del país se incrementaron las afectaciones por cuenta de la emergencia climática derivada del fenómeno meteorológico llamado frente frío.

El aumento de las lluvias en Colombia provocó emergencias en varios departamentos del país que significaron daños en viviendas, cultivos y vías.

En un comunicado oficial de la Defensoría del Pueblo, el organismo advirtió que esta situación constituye un riesgo para los derechos fundamentales de las comunidades afectadas.

En ese sentido, la institución pidió formalmente al Gobierno nacional fortalecer el apoyo técnico y financiero a las entidades territoriales, en favor de los miles de colombianos afectados.

La Defensoría pidió a las alcaldías locales y municipales establecer sistemas de prevención ante el incremento de lluvias en el país - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Estas situaciones representan graves riesgos para la vida, la integridad personal y el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales. Lo que está ocurriendo es consecuencia de falencias históricas en la planeación territorial, la ocupación inadecuada de áreas de riesgo, la degradación de los ecosistemas, entre otros factores”, se lee en el documento.

De acuerdo con la institución, los departamentos con impactos más fuertes son Córdoba, Sucre, Nariño, La Guajira y Cundinamarca, junto a Tolima, Antioquia, Bolívar y Valle del Cauca.

Los cuerpos de emergencia reportaron inundaciones, deslizamientos y avalanchas que ocasionaron afectaciones directas a la infraestructura vial y de servicios, así como pérdidas en la ganadería y los cultivos. En algunos sectores, comunidades permanecen confinadas e incomunicadas.

Las peticiones de la Defensoría a las autoridades territoriales

La Defensoría recordó a alcaldes y gobernadores, así como a los funcionarios de gestión del riesgo de desastres en los distintos niveles de gobierno su responsabilidad legal de implementar medidas preventivas, fortalecer los planes de gestión y activar los comités correspondientes para garantizar, por ejemplo, el acceso inmediato a agua potable.

El llamado también se enfocó en pedir la garantía de atención integral, especialmente para la población en situación de vulnerabilidad.

El comunicado oficial urgió a activar los procedimientos de las Estrategias de Respuesta a Emergencias, con el objetivo de asegurar la asistencia y ayuda humanitaria.

En Santa Marta, por ejemplo, se cerraron los espacios alrededor de ríos y afluentes - crédito @SantaMartaDTCH/X

El documento destacó la importancia de que los albergues para personas evacuadas cumplan con condiciones mínimas de habitabilidad, seguridad y salubridad, y que respondan a las necesidades diferenciadas de mujeres, hombres y personas Lgbtiq+.

La entidad recomendó además establecer rutas de protección para niñas, niños y adolescentes y personas mayores durante la atención a la emergencia, y propuso fortalecer la participación comunitaria en la toma de decisiones.

Qué es el frente frío que está causando fuertes lluvias en el país

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) comunicó que las fuertes lluvias, acompañadas de intensos vientos y fuerte oleaje en las zonas costeras del Caribe colombiana corresponden a la influencia de un frente frío que avanza sobre el país y que, según los pronósticos de la entidad, continuará hasta mediados de febrero antes de disiparse de forma gradual.

El fenómeno no solo afecta el tiempo atmosférico, sino que también intensifica los riesgos de inundaciones, deslizamientos y hasta incendios forestales, dependiendo de la distribución irregular de las precipitaciones.

Directora del Ideam habló sobre el frente frío que está golpeando al país - crédito Ideam

En su última comunicación, la directora del Ideam, Ghisliane Echeverry Prieto, informó que el incremento de lluvias ha alcanzado un 64,4% por encima de los valores habituales. La funcionaria calificó las circunstancias como inusuales para esta época del año.

Atribuyó este comportamiento principalmente a la combinación del fenómeno de La Niña y la del frente, fenómenos que, al coincidir, han producido precipitaciones especialmente intensas en el norte, centro y occidente del territorio.

“Este año lo iniciamos con condiciones de La Niña. Lo iniciamos también con otros fenómenos meteorológicos, como la oscilación de Madden y Julian favorable para lluvias. Todo esto, por superpuesto, condujo a que empezaran a aumentar esas precipitaciones”, comentó la meteoróloga.

La influencia del frente frío ha tenido repercusiones notables en áreas vulnerables, como la zona turística de Cartagena, donde las intensas lluvias y el viento han generado episodios de caos y motivado medidas preventivas.