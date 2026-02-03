Colombia

Defensoría del Pueblo advirtió vulneraciones a los derechos humanos en medio de la emergencia por las lluvias: exigió acciones urgentes

La institución pidió a las autoridades territoriales tomar medidas en favor de las comunidades de al menos nueve departamentos

Guardar
La emergencia climática causada por
La emergencia climática causada por el frente frío, especialmente en el Caribe colombiano, ha dejado un caos en cientos de municipios costeros y del centro del país, de acuerdo con el Ideam y con la Defensoría del Pueblo - crédito imagen Defensoría del Pueblo

Durante la última semana de enero y la primera de febrero de 2026, en varias regiones del país se incrementaron las afectaciones por cuenta de la emergencia climática derivada del fenómeno meteorológico llamado frente frío.

El aumento de las lluvias en Colombia provocó emergencias en varios departamentos del país que significaron daños en viviendas, cultivos y vías.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En un comunicado oficial de la Defensoría del Pueblo, el organismo advirtió que esta situación constituye un riesgo para los derechos fundamentales de las comunidades afectadas.

En ese sentido, la institución pidió formalmente al Gobierno nacional fortalecer el apoyo técnico y financiero a las entidades territoriales, en favor de los miles de colombianos afectados.

La Defensoría pidió a las
La Defensoría pidió a las alcaldías locales y municipales establecer sistemas de prevención ante el incremento de lluvias en el país - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Estas situaciones representan graves riesgos para la vida, la integridad personal y el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales. Lo que está ocurriendo es consecuencia de falencias históricas en la planeación territorial, la ocupación inadecuada de áreas de riesgo, la degradación de los ecosistemas, entre otros factores”, se lee en el documento.

De acuerdo con la institución, los departamentos con impactos más fuertes son Córdoba, Sucre, Nariño, La Guajira y Cundinamarca, junto a Tolima, Antioquia, Bolívar y Valle del Cauca.

Los cuerpos de emergencia reportaron inundaciones, deslizamientos y avalanchas que ocasionaron afectaciones directas a la infraestructura vial y de servicios, así como pérdidas en la ganadería y los cultivos. En algunos sectores, comunidades permanecen confinadas e incomunicadas.

Las peticiones de la Defensoría a las autoridades territoriales

La Defensoría recordó a alcaldes y gobernadores, así como a los funcionarios de gestión del riesgo de desastres en los distintos niveles de gobierno su responsabilidad legal de implementar medidas preventivas, fortalecer los planes de gestión y activar los comités correspondientes para garantizar, por ejemplo, el acceso inmediato a agua potable.

El llamado también se enfocó en pedir la garantía de atención integral, especialmente para la población en situación de vulnerabilidad.

El comunicado oficial urgió a activar los procedimientos de las Estrategias de Respuesta a Emergencias, con el objetivo de asegurar la asistencia y ayuda humanitaria.

En Santa Marta, por ejemplo,
En Santa Marta, por ejemplo, se cerraron los espacios alrededor de ríos y afluentes - crédito @SantaMartaDTCH/X

El documento destacó la importancia de que los albergues para personas evacuadas cumplan con condiciones mínimas de habitabilidad, seguridad y salubridad, y que respondan a las necesidades diferenciadas de mujeres, hombres y personas Lgbtiq+.

La entidad recomendó además establecer rutas de protección para niñas, niños y adolescentes y personas mayores durante la atención a la emergencia, y propuso fortalecer la participación comunitaria en la toma de decisiones.

Qué es el frente frío que está causando fuertes lluvias en el país

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) comunicó que las fuertes lluvias, acompañadas de intensos vientos y fuerte oleaje en las zonas costeras del Caribe colombiana corresponden a la influencia de un frente frío que avanza sobre el país y que, según los pronósticos de la entidad, continuará hasta mediados de febrero antes de disiparse de forma gradual.

El fenómeno no solo afecta el tiempo atmosférico, sino que también intensifica los riesgos de inundaciones, deslizamientos y hasta incendios forestales, dependiendo de la distribución irregular de las precipitaciones.

Directora del Ideam habló sobre el frente frío que está golpeando al país - crédito Ideam

En su última comunicación, la directora del Ideam, Ghisliane Echeverry Prieto, informó que el incremento de lluvias ha alcanzado un 64,4% por encima de los valores habituales. La funcionaria calificó las circunstancias como inusuales para esta época del año.

Atribuyó este comportamiento principalmente a la combinación del fenómeno de La Niña y la del frente, fenómenos que, al coincidir, han producido precipitaciones especialmente intensas en el norte, centro y occidente del territorio.

Este año lo iniciamos con condiciones de La Niña. Lo iniciamos también con otros fenómenos meteorológicos, como la oscilación de Madden y Julian favorable para lluvias. Todo esto, por superpuesto, condujo a que empezaran a aumentar esas precipitaciones”, comentó la meteoróloga.

La influencia del frente frío ha tenido repercusiones notables en áreas vulnerables, como la zona turística de Cartagena, donde las intensas lluvias y el viento han generado episodios de caos y motivado medidas preventivas.

Temas Relacionados

Defensoría del PuebloEmergencia climáticaFrente fríoCaribeDaminificadosDerechos HumanosColombia-Noticias

Más Noticias

Nueva medida del Gobierno Petro con las pensiones hará que los fondos de ahorro le den otro manejo al dinero de los colombianos

Larisa Caruso, directora de la URF, detalló que la protección del ahorro y la responsabilidad fiduciaria siguen siendo prioritarias en el sistema colombiano

Nueva medida del Gobierno Petro

Secretaría del Hábitat abrió 4.000 nuevos cupos para personas que busquen subsidios de vivienda social en Bogotá

El programa busca aliviar los pagos de créditos hipotecarios de quienes adquieran vivienda social, incrementando así la meta de cobertura y apoyo habitacional para los próximos años

Secretaría del Hábitat abrió 4.000

James Rodríguez va en camino a Estados Unidos en medio de rumores de su llegada a la MLS: “Here we go”

El ‘10′ de la selección Colombia estaría manteniendo conversaciones con el Minnesota United FC para reforzarlo de cara a la temporada 2026

James Rodríguez va en camino

Sinuano Día resultados 3 de febrero: números ganadores del último sorteo

Sinuano lleva a cabo dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora del premio de las 14:30 horas

Sinuano Día resultados 3 de

Alias Pitufo fue capturado en la frontera con Ecuador: tenía circular roja de Interpol y es requerido por EE. UU.

También conocido bajo el alias de Marquetalia, era uno de los hombres de confianza de ‘Araña’ en los Comandos Frontera

Alias Pitufo fue capturado en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Detonaron una volqueta con explosivos

Detonaron una volqueta con explosivos en la vía Caloto-Villa Rica: disidencias estarían detrás del ataque terrorista

Golpe contundente contra el narcotráfico: autoridades destruyeron 39 laboratorios de cocaína en la frontera con Ecuador

Ganadero secuestrado en Santander fue hallado muerto: autoridades investigan presunta participación del ELN

Con un video desde un dron, Inteligencia militar reveló cómo las disidencias de las Farc preparan explosivos contra el Ejército en un colegio

Tras la muerte de ‘Gonzalito’, estos serían los hombres que se disputarían ser la mano derecha de ‘Chiquito Malo’ en el Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Bad Bunny disparó las reproducciones

Bad Bunny disparó las reproducciones de su álbum ‘Debí tirar más fotos’ un día después de su triunfo en los Grammy: el incremento fue mayor al 100% en Spotify

Natalia Jiménez reveló que la esposa de Yeison Jiménez le dio un emotivo regalo tras homenaje en el Campín de Bogotá: “Fue bonito y emotivo”

‘La casa de los famosos’ tiene nueva jueza: Karina García vuelve al programa en medio de expectativas y controversia

Hermano de Johanna Fadul la defendió tras la polémica en ‘La casa de los famosos’: “No la juzguen”

Milena López le lanzó dardo a RCN por negarle importante oportunidad: “Me faltó arrodillarme”

Deportes

James Rodríguez va en camino

James Rodríguez va en camino a Estados Unidos en medio de rumores de su llegada a la MLS: “Here we go”

Dayro Moreno persigue dos récords: un como goleador y otro por su permanencia

Estos fueron los diagnósticos médicos que evitaron que Edwuin Cetré firmara con Athletico Paranaense

James Rodríguez estaría en conversaciones con otro equipo en los Estados Unidos: qué se sabe

El CEO de Censia se defendió de críticas por la gramilla de El Campín y anunció que no habrá conciertos en febrero en el estadio