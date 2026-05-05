Abelardo de la Espriella no aceptó la propuesta de Paloma Valencia para tener un debate entre ellos: “No es para jugarreticas”

El candidato Abelardo de la Espriella aseguró que los políticos que se aliaron con Paloma Valencia son responsables de los problemas actuales del país - crédito Colprensa y Campaña De La Espriella/Colprensa

Abelardo de la Espriella, abogado, empresario y hoy candidato presidencial de Colombia, rechazó la propuesta presentada por los aspirantes Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo para sostener un debate personal de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

En una publicación hecha en su cuenta de X, el líder del movimiento Defensores de la Patria enfatizó su negativa al espacio político entre los candidatos del Centro Democrático, al considerar que Valencia habría declinado su participación en otro debate organizado por un periodista colombiano.

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Así mismo, consideró que su intención de convocar a un debate responde a los recientes resultados de las encuestas presidenciales, en la que se evidenciaría una leve ventaja de De la Espriella sobre la aspirante de la colectividad afín al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

- crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“Querida Paloma: la campaña no es para jugarreticas. El debate que propones lo esquivaste tú misma cuando nos citó Luis Carlos Vélez y todos habíamos aceptado. ¿Cambias de posición después de los resultados de las encuestas?”, escribió el candidato en sus redes sociales.

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Del mismo modo, enumeró las diferencias entre su campaña con la de Paloma Valencia. “Quieres hablar de diferencias: ahí están, claras. El pueblo lo sabe; la gente no es tonta como creen los políticos. Tú con los de siempre; yo con los nunca. Y tu fórmula impulsa una agenda frente a la que estamos totalmente en contra”, recalcó.

Esta ilustración en acuarela muestra a Paloma Valencia e Iván Cepeda de pie espalda con espalda, con expresiones serias, reflejando la tensión política y la confrontación inherente a la campaña presidencial colombiana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por último, lanzó una petición para que sea incluido en el debate que sostendrá Valencia con su máximo rival en la contienda presidencial, el senador Iván Cepeda (Pacto Histórico) y aprovechó para enviar un mensaje particular a su fórmula vicepresidencial.

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“Ahora, lo serio: invítame al ‘debate’ que tienes esta noche con Iván Cepeda. Dime la hora, el lugar y allá les caigo. (...) P. S. Me aseguraré de ponerme medias”, concluyó.

Propuesta de Paloma Valencia

Los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia del Centro Democrático, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, convocaron de manera formal a Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo a un debate público decisivo, subrayando la urgencia de contrastar propuestas y transparentar posturas de cara a la ciudadanía.

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“Con franqueza y sin rodeos, los invitamos a un debate público. Ha llegado el momento de discutir de cara a los colombianos qué proponemos para Colombia y en qué nos diferenciamos”, indicaron.

En la misiva conocida el martes 5 de mayo de 2026 a la opinión pública, ambos dirigentes insisten en avanzar con el ejercicio democrático sin esperar la presencia de quienes eluden el debate, apuntando de manera directa al senador Iván Cepeda.

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Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo enviaron una carta formal a Abelardo de la Espriella y a su campaña, proponiéndole un debate público - crédito Equipo de prensa Paloma Valencia

“Hemos visto cómo el senador Iván Cepeda ha rehuido los escenarios de debate. Esa actitud le hace daño a la democracia y los efectores tienen derecho a vernos contrastar nuestras ideas, así como vernos responder preguntas difíciles“, se lee en el documento.

Igualmente, sostuvieron que “quien aspira a gobernar Colombia tiene la obligación de contrastar en público sus propuestas. No esperemos más a quienes no quieren venir y hagamos lo que el país nos está pidiendo”.

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El documento subraya la disposición de ambos equipos de coordinar las fechas y las reglas del eventual debate. “Nuestros equipos coordinaran con celeridad la fecha y regias del debate. Lo importante es que suceda pronto. Atentos a su respuesta, les enviamos un saludo cordial”, concluyeron.

Posterior a ello, los dos aspirantes a la Casa de Nariño explicaron que el debate busca una forma de destrabar lo que se denomina como ‘empate técnico’, al recalcar que existe una leve diferencia entre ambos candidatos, según las encuestas reveladas a la prensa nacional.

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“Ahorita que hay un empate técnico en ese segundo puesto, desempatemos en debate, con ideas y propuestas por Colombia. Con reglas claras”, declaró Valencia.

Democratic Center party presidential candidate Paloma Valencia and vice-presidential candidate Juan Daniel Oviedo raise their hands on the day Valencia visits the National Registry Office to register her candidacy, in Bogota, Colombia March 13, 2026. REUTERS/Sergio Acero

Por su parte, Juan Daniel Oviedo recalcó la necesidad de que estén presentes tanto Abelardo de la Espriella como su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo.

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“Que estemos los cuatro, que podamos hablar claro de las problemáticas que le preocupan al país como la salud, la corrupción, la seguridad, que el país vea cómo nos diferenciamos alrededor de propuestas aterrizadas y concretas que tenemos Paloma y Oviedo”, enfatizó.

Por ahora, se especula que el 5 de mayo se realizará un primer cara a cara entre Paloma Valencia e Iván Cepeda; no obstante, desde las campañas no existe una confirmación oficial al respecto.