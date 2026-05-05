Entre lágrimas, ‘influencer’ colombiano relató los problemas de salud que enfrenta por el uso excesivo de vapeadores: “No podía concentrarme ni dormir”

El líquido para vapeadores suele contener propilenglicol, glicerina vegetal, nicotina (en diferentes concentraciones) y aromatizantes. Al calentarse, estos componentes se convierten en un aerosol que el usuario inhala - crédito archivo Camila Díaz / Colprensa | @danibrincon/IG

En medio del auge de los vapeadores —conocidos como ‘vapes’— como alternativa al cigarrillo tradicional, la historia de un joven influencer colombiano se ha convertido en un testimonio de advertencia para miles de seguidores y usuarios en redes sociales.

El creador de contenido Dani Rincón contó que desarrolló una adicción al vapeo y decidió compartir en sus plataformas digitales los graves problemas de salud que ha sufrido por este hábito. Por eso, envió un mensaje a sus seguidores y a quienes practican el vapeo: “No fumen, no vapeen, no dañen sus pulmones”.

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“Empecé a vapear porque creí que era más sano que fumar. Veía a todo el mundo hacerlo y lo vendían como una opción menos dañina, pero nunca pensé que fuera a dejarme tantas secuelas”, relató al comienzo del video el influencer.

Su experiencia comenzó como la de muchos adolescentes y jóvenes adultos: un vapeador de sabores, pequeñas inhalaciones en fiestas o reuniones, y la sensación de que se trataba de un hábito inofensivo. Sin embargo, con el paso de los meses, la práctica se convirtió en una necesidad diaria y, poco a poco, en una adicción difícil de controlar.

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“Lo llevaba a todas partes, lo usaba en la universidad, en la casa, en el carro. Llegó un punto en que no podía estar sin el vape. Si no lo tenía, me ponía ansiosa, no podía concentrarme ni dormir”, confesó Rincón.

Por lo anterior, el influencer habló acerca de la accesibilidad del producto y la variedad de presentaciones hicieron que el consumo aumentara rápidamente.

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“No te das cuenta cuándo pasas de una vez al día a estar pegada todo el día. El vape se volvió como una extensión de mí misma”, detalló Rincón.

El joven pidió recomendaciones en redes sociales a los usuarios que han dejado de vapear - crédito @danibrincon/IG

El impacto en el organismo debido al uso de vapeadores

Las consecuencias físicas no tardaron en aparecer. “Al principio era solo tos, pero luego empecé a tener dolores en el pecho, dificultad para respirar y una fatiga que nunca había sentido. Me cansaba subiendo unas pocas escaleras, ya no podía hacer ejercicio como antes”, contó el creador de contenido.

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Los síntomas se agravaron a tal punto que tuvo que acudir de urgencia al médico.

“Me hicieron un montón de exámenes de pulmón y el diagnóstico fue devastador: mis pulmones estaban inflamados, tenía daños que, según el doctor, podían ser irreversibles”, alertó Rincón.

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Por todo lo anterior, el joven describió la angustia que vivió en ese momento.

“Me dijeron que si seguía así podía necesitar oxígeno, que podía terminar con enfermedades crónicas. Sentí miedo real de perder la vida por algo que empezó como un juego”, aseveró el creador de contenido.

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Además de los daños físicos, el influencer reconoce el impacto emocional y psicológico de la adicción: “Te sientes culpable, te sientes tonta por haber caído en eso, pero cuando te quieres salir, cuesta mucho porque el cuerpo y la mente ya están enganchados”.

El colombiano Dani Rincón advirtió a los usuarios en redes sociales acerca de los riesgos para la salud - crédito @danibrincon/IG

En su testimonio, el creador de contenido lamenta la facilidad con la que los jóvenes acceden a los vapes y la falta de conciencia sobre los riesgos reales para la salud.

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“Hay una idea equivocada de que como no es cigarrillo, no pasa nada. Pero el vape también tiene nicotina, sustancias químicas y aditivos que dañan los pulmones y el corazón. No dejen que nadie les diga que no hace daño, porque sí lo hace —y mucho—”.

El mensaje del influencer es contundente: “No me da pena decir que el vape me arruinó la vida por un tiempo. Perdí salud, dinero y seguridad en mí misma. Ahora que estoy intentando recuperarme, lo único que quiero es que otros no pasen por lo mismo. No fumen, no vapeen, no dañen sus pulmones”.

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Su historia se suma a las alertas de especialistas y organismos de salud que advierten sobre el uso creciente de los vaporizadores en adolescentes y adultos jóvenes.

El proceso de los vapeadores, también conocidos como cigarrillos electrónicos o “vapes”, consiste en la vaporización de un líquido especial (llamado e-liquid o e-juice) que contiene sustancias como nicotina, saborizantes y otros aditivos crédito archivo Colprensa / Camila Díaz

Estudios recientes han demostrado que el vapeo puede provocar inflamación pulmonar, enfermedades respiratorias, aumento de la presión arterial y riesgo de adicción a la nicotina, además de que no está exento de sustancias tóxicas y cancerígenas.

La influencer cierra su relato con una reflexión dirigida especialmente a quienes están considerando iniciarse en el vapeo: “Cuiden su salud. Lo que parece inofensivo y de moda puede convertirse en una pesadilla. No vale la pena perder la vida por un vape”.