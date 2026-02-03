Colombia

Comediantes Camilo Sánchez y Culotauro compartieron su encuentro con Falcao García, el ídolo que regresó a Millonarios: “Mojar cuco”

El ídolo del equipo bogotano y de la selección Colombia tuvo una clara oportunidad para darle la victoria al conjunto albiazul y, a la vez, habría hecho más emotivo el momento que compartieron los creadores de contenido en redes sociales

Falcao se "comió" una opción
Falcao se "comió" una opción clara de gol en el partido contra el Deportivo Independiente Medellín (DIM) - créditos @millosfcoficial/IG | @negroperodecenteoficial/IG | @dejemequieto/IG | @culotauro/IG

El regreso de Radamel Falcao “el Tigre” García a Millonarios dejó un sabor agridulce entre los hinchas del equipo embajador, tras el empate como local ante el Deportivo Independiente Medellín (DIM) en la reanudación del partido suspendido la noche del domingo uno de febrero debido a las intensas lluvias en Bogotá.

La gramilla del estadio El Campín presentaba zonas inundadas, lo que impedía la circulación del balón. Por esta razón, el retorno del delantero histórico de la selección Colombia se pospuso para el día siguiente, en la continuación de los últimos 35 minutos que se disputaron la tarde del lunes 2 de febrero.

Esa misma tarde, la salida del estadio dejó a más de uno aburrido, pero en el caso de los comediantes Camilo Sánchez y Camilo Díaz (más conocido en redes como “Culotauro” y exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2).

Ambos compartieron en sus redes sociales un momento único y soñado para los miles de hinchas del cuadro albiazul: poderse tomar una foto con “El Tigre” Falcao.

“Imposible no mojar cuco con @falcao 😍 que leyenda!!💙 siendo de los más grandes de la historia y no dejar nunca de lado su humanidad y nobleza es lo que lo convierte en el mejor de mejores🫶🏼" reza en el mensaje que compartieron ambos creadores de contenido, junto al también comediante Harrinson De Wou Murillo.

En el video que acompaña la fotografía, se observa que, tras el saludo de Sánchez al delantero de Millonarios, “Culotauro” se arrodilla ante el ídolo embajador y de la selección Colombia. De inmediato, “el Tigre” le pidió que se pusiera de pie, todo en medio de risas.

Al final quedó la foto para el recuerdo, que habría sido más significativa si Falcao no hubiera fallado una oportunidad de gol que habría significado el primer triunfo del equipo en lo que va del torneo. Con cuatro fechas (doce puntos disputados), Millonarios se encuentra en el fondo de la tabla de posiciones con un solo punto, junto a Boyacá Chicó y Alianza Fútbol Club.

Así fue la oportunidad de gol que no concretó Radamel “el Tigre” Falcao con Millonarios ante el DIM

Las intensas lluvias sobre la ciudad de Bogotá forzaron un desarrollo atípico en el encuentro que disputaron Millonarios e Independiente Medellín por la Liga BetPlay 2026.

El partido, interrumpido el 1 de febrero por las condiciones climáticas, se completó un día después, pero terminó consolidando la tendencia preocupante de ambos equipos: tras cuatro fechas, Millonarios ocupa la casilla 18 con un solo punto, mientras que Independiente Medellín suma dos puntos y se ubica en la posición 17.

Ambos clubes permanecen en el fondo de la tabla y siguen sin conocer la victoria.

En la reanudación, la expectativa estaba centrada en el debutante Radamel Falcao García, cuya presencia captó la atención de los aficionados del club bogotano.

El cuadro Azul sigue sin ganar en la Liga BetPlay tras disputarse cuatro fechas- crédito Cristian Bayona / Colprensa

Ingresó al minuto 56 en reemplazo de Leonardo Castro, como parte de los ajustes tácticos implementados por Omar Rodríguez, director técnico encargado para este compromiso.

Durante los 35 minutos restantes, el desarrollo del juego reflejó las dificultades del terreno y la cautela de ambos conjuntos.

Hubo pocas llegadas claras, aunque Independiente Medellín generó la primera opción exigente cuando Francisco Fydriszewski probó a Diego Novoa, que envió el balón al tiro de esquina.

Jhon Montaño también protagonizó una acción destacada para el cuadro antioqueño: tras eludir a Jorge Arias, consiguió un remate que Novoa desvió al poste, manteniendo el marcador en blanco. Minutos después, Francisco Chavarría amenazó con un disparo que golpeó el vertical, acentuando el peligro sobre el arco local.

Tras la reanudación del partido, el delantero de Millonarios tuvo la oportunidad de abrir el marcador ante Independiente Medellín - crédito Win Sports / X

Del lado de Millonarios, la ocasión más clara llegó en los pies de Falcao. Al minuto 66, Julián Angulo desbordó por la banda y envió un centro al segundo palo. Falcao, bien posicionado, intentó rematar con la pierna derecha, pero la pelota se fue desviada por la línea de fondo, desaprovechando una oportunidad inmejorable para romper el empate.

Esta acción renovó entre los asistentes el debate y la ansiedad respecto al regreso del delantero al fútbol colombiano, teniendo en cuenta las altas expectativas creadas.

De cara a las próximas jornadas, el club azul inicia etapa bajo la dirección de Fabián Bustos y se medirá ante Deportivo Pereira el jueves 5 de febrero a las 20:00 (8:00 p. m. hora de Colombia) en compromiso adelantado.

Por su parte, Independiente Medellín buscará sumar su primera victoria al recibir a Internacional de Bogotá en su estadio, el Atanasio Girardot.

