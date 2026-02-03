Aguardiente, pollo asado y la bandera del M-19: reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump dejó ola de memes

La extradición de Andrés Felipe Marín Silva, alias 'Pipe Tuluá', coincidió con la reunión entre Petro y Trump, resaltando el enfoque en narcotráfico - cédito Reuters

El presidente de la República, Gustavo Petro, finalmente asistió a la Casa Blanca para cumplir su cita con el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, acompañado por ambas delegaciones oficiales.

La jornada, desarrollada el 3 de febrero, inició cuando Petro salió de la residencia en DuPont Circle a las 10:45 a. m., y se desplazó en una caravana de seis vehículos y dos patrullas policiales.

El mandatario colombiano viajó en una camioneta del Servicio Secreto de Estados Unidos junto al embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña. A las 11:20 a. m., el mandatario ofreció la primera declaración pública, acompañado de su familia y miembros del gabinete nacional.

En ese momento, enfatizó la importancia de la lucha contra el narcotráfico al señalar que “la lucha contra el narcotráfico, nosotros sí la hemos sufrido y de verdad, no es un discurso. He dedicado 15 años de mi vida de debates que ustedes oyeron a esta lucha. Es el poder político que se entregó a la codicia y nosotros estamos rescatándola porque una Colombia en paz es una Colombia que prime la belleza”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, se reunieron en el Despacho Oval de la Casa Blanca - crédito Reuters

El encuentro provocó reacciones divididas y comentarios en redes sociales de diferentes y figuras políticas colombianas.

La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, recordó la ocasión en que el jefe de Estado se mantenía férreo en ataques contra funcionarios de la Casa Blanca. “Petro pasó de gritarle a Marco Rubio que viniera a buscarlo, a presentarse sumiso ante Trump. La vueltas que da la vida…”. El mensaje lo acompañó con un video que recordaba el episodio mencionado.

La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, se refirió a las críticas recibidas por Petro al afirmar que “- Es que @petrogustavo no usa la diplomacia. La usa: - Es que se arrodilló. Ay, vaya a que lo lama un sapo (sic)”.

Por su parte, la representante a la Cámara Katherine Miranda, de Alianza Verde, consideró beneficioso para el país, y para el mismo presidente, el encuentro diplomático: “Bien la reunión de Trump con Petro, las relaciones internacionales entre los dos países necesitan cooperación y estabilidad. El éxito personal de la reunión para Petro se medirá en si lo sacaron o no de la lista Clinton”.

Por su parte, el excanciller Luis Gilberto Murillo expresó: “Primó la sensatez. La reunión de los presidentes Petro y Trump es un paso decisivo para estabilizar y fortalecer la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos. El mejor resultado posible”.

En efecto, el encuentro también generó una amplia circulación de memes y comentarios humorísticos en redes sociales, donde usuarios retrataron con sátira distintos momentos de la visita y las interacciones entre las delegaciones, sumando un componente viral al impacto político de la jornada.

Así transcurrió la visita de Petro a la Casa Blanca

Antes de ingresar a la Casa Blanca, el presidente se despidió de la familia, de la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Nhora Mondragón; de la directora de Cultivos Ilícitos, Gloria Miranda, y de otros funcionarios que lo acompañaron en la comitiva.

Imágenes oficiales del encuentro en el Despacho Oval comenzaron a circular y mostraron a los dos mandatarios en la reunión. La delegación colombiana estuvo conformada por la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, el embajador García-Peña y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Por parte de Estados Unidos, acompañaron a Trump el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el senador por Ohio Bernie Moreno, cuya presencia fue considerada clave para la relación bilateral. El acceso de la prensa estuvo restringido. Solo se permitieron dos cámaras, una de la Casa Blanca y otra de la Presidencia colombiana, que luego difundió las imágenes.

El mandatario colombiano publicó una fotografía junto con el republicano - crédito @PetroGustavo/X

El tema central de la reunión fue la erradicación de cultivos ilícitos. En el equipo de Petro destacó la presencia de la directora de Sustitución de Cultivos, Gloria Miranda, y del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que presentaron información clave.

Al término de la reunión, la portavoz de Trump en la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que el presidente estadounidense mantuvo una actitud positiva antes del encuentro y expresó su deseo de dialogar con el presidente colombiano. Se espera una declaración oficial de Trump en los canales habituales.

Por su parte, Petro publicó en su cuenta de X: “Recorrimos el corredor de los presidentes estadounidenses; en la Casa de Nariño hay uno, recorre uno la historia, pero siempre hay un muro, al final: ¿qué sigue?”. Minutos después, compartió otra publicación con la frase: “Gustavo: Un gran Honor. Amor a Colombia”, atribuida a Donald Trump.