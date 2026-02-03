Colombia

3.000 trabajadores civiles del Ministerio de Defensa exigen reclasificación salarial tras décadas de rezago

Los funcionarios solicitan ser incluidos en las mesas técnicas para exponer su situación laboral y analizar un reajuste que tenga en cuenta el costo de vida, el impacto en sus pensiones y el reconocimiento de su experiencia y responsabilidades dentro de la institución


El personal civil advierte que la forma actual de liquidación salarial afecta sus pensiones y estabilidad económica. - crédito Reuters y iStock

Alrededor de 3.000 trabajadores civiles del Ministerio de Defensa Nacional elevaron una solicitud formal al ministro Pedro Arnulfo Sánchez para exigir una reclasificación salarial y su inclusión en las mesas técnicas que analizan los recientes ajustes dentro de las Fuerzas Militares.

El reclamo pone sobre la mesa una problemática que, según los funcionarios, se arrastra desde hace décadas y es la ausencia de un ajuste salarial estructural para el personal civil que respalda operativamente a la institución.

La petición fue presentada en una comunicación dirigida directamente al despacho del ministro, en la que los trabajadores no sindicalizados, solicitan un espacio de diálogo para exponer lo que consideran un rezago salarial histórico frente al costo de vida y otros regímenes laborales del Estado.

Uno de los puntos centrales del reclamo es la forma en la que se liquida el salario del personal civil. De acuerdo con la solicitud, la remuneración se calcula únicamente sobre el sueldo básico y no sobre el total devengado, lo que tiene un efecto directo y negativo en las pensiones futuras.

“Esta situación impacta de forma directa la calidad de vida de los funcionarios civiles y de sus familias”, señalan en el documento.

Los trabajadores advierten que, aunque el reciente incremento del salario mínimo legal representa un avance general, no compensa ni corrige el rezago acumulado que enfrentan quienes han dedicado su vida laboral al servicio del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares.


Funcionarios señalan que el aumento del salario mínimo no corrige las brechas salariales acumuladas durante años. - crédito Ministerio de Defensa

Solicitud de inclusión en mesas técnicas

El personal civil pide ser tenido en cuenta en las mesas técnicas de análisis salarial, que actualmente evalúan ajustes dentro de la estructura militar y policial. Según argumentan, su exclusión histórica de estos espacios ha impedido una discusión real sobre sus condiciones laborales.

“Solicitamos ser incluidos como un espacio legítimo de diálogo, análisis y construcción conjunta de soluciones frente a nuestra situación salarial”, señala la comunicación.

Además, solicitaron una cita directa en el despacho del ministro, con la presencia de dos funcionarios delegados, para exponer de manera concreta su situación y las alternativas de reajuste que consideran justas y sostenibles.

Un respaldo institucional que no se refleja en el salario

En la carta, los trabajadores destacan que el fortalecimiento de las Fuerzas Militares no solo depende del personal uniformado, sino también del talento humano civil que cumple funciones administrativas, técnicas y logísticas clave para el funcionamiento de la institución.

“Dignificar las condiciones del personal civil es coherente con los principios de equidad, justicia laboral y respeto por el servicio público”, enfatizan.

Este argumento cobra relevancia en medio del debate nacional sobre los recientes ajustes salariales y las distorsiones generadas tras el aumento del salario mínimo.


Carta de solicitud de inclusión del personal civil en mesa técnica y consideración de reajuste salarial. - crédito funcionarios civiles del Ministerio de Defensa y FF.MM.

El antecedente: el reconocimiento oficial de la brecha salarial

El reclamo del personal civil se produce días después de que el propio ministro de Defensa reconociera públicamente una brecha salarial dentro de las Fuerzas Militares, durante una entrevista en Caracol Radio.

Pedro Sánchez admitió que, tras el incremento del salario mínimo anunciado el 29 de diciembre, un soldado profesional pasó a ganar más que un sargento, debido a que los soldados devengan 1,4 salarios mínimos, mientras que oficiales y suboficiales reciben ajustes basados en IPC más 1,9%.

“Es cierto que hoy un soldado profesional está ganando más que un sargento. No es que eso esté mal, pero es la realidad”, reconoció el ministro.


Pedro Sánchez, ministro de Defensa, ha reconocido la existencia de brechas salariales y anunció mesas de trabajo para corregir distorsiones en la estructura salarial. - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

Ajustes anunciados para la base militar

El jefe de la cartera explicó que el aumento benefició a cerca de 98 mil soldados y a sus familias, pero también reconoció la preocupación que esta situación generó en los rangos superiores de la base militar.

Según Sánchez, el Gobierno ya venía analizando el problema y adelantando mesas de trabajo para corregir la distorsión salarial hasta el grado de sargento segundo, sin afectar la cadena de mando ni generar nuevos desequilibrios.

“Tenemos que hacerlo con responsabilidad, porque si se aumenta un grado, puede quedar ganando más que el siguiente”, señaló.

El ministro confirmó que en febrero habrá una respuesta concreta para sargentos y suboficiales, y que los ajustes se verán reflejados en marzo, aclarando que no aplicarán para los altos mandos.
















