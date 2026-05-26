Colombia

Centro Democrático anunció denuncia penal contra funcionario de la Ungrd señalado de vandalizar sede de Paloma Valencia: “Obedeciendo órdenes de Cepeda y Petro”

El partido anunció acciones judiciales tras los señalamientos sobre la presunta participación de un contratista en los hechos registrados durante una jornada de disturbios en Bogotá

Guardar
Google icon
Sergio Andrés Bustos, hombre señalado por el Centro Democrático como presunto participante en los actos vandálicos contra la sede política de Paloma Valencia en Bogotá - crédito Dnaiel Briceño/X
Sergio Andrés Bustos, hombre señalado por el Centro Democrático como presunto participante en los actos vandálicos contra la sede política de Paloma Valencia en Bogotá - crédito Dnaiel Briceño/X

El representante a la Cámara electo Daniel Briceño denunció que uno de los presuntos participantes en el ataque contra la sede de campaña de Paloma Valencia en Bogotá tendría un contrato vigente con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), un señalamiento que aumentó la presión política sobre las autoridades mientras avanzan las investigaciones por los hechos registrados durante una jornada de disturbios en la capital del país.

Gabriel Vallejo Chujfi, director del Centro Democrático, anunció que esa colectividad denunciará penalmente “a este funcionario del gobierno que le gusta vandalizar sedes políticas obedeciendo órdenes de Cepeda y Petro”.

PUBLICIDAD

Sin embargo, hasta el momento no existe una decisión judicial o administrativa que respalde esas afirmaciones ni se ha confirmado oficialmente la responsabilidad del señalado en los hechos.

Los ataques ocurrieron en medio de una jornada de protestas en la que también fueron vandalizados establecimientos comerciales, entidades bancarias y la sede del partido Mira.

PUBLICIDAD

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, calificó lo sucedido como “un ataque a la democracia” y pidió al Gobierno nacional reforzar el acompañamiento de la fuerza pública y de organismos del Ministerio Público durante las manifestaciones políticas.

Gabriel Vallejo Chujfi anunció que el Centro Democrático denunciará penalmente al hombre señalado por presuntamente participar en el ataque contra la sede de campaña de Paloma Valencia - crédito Gabriel Vallejo/X
Gabriel Vallejo Chujfi anunció que el Centro Democrático denunciará penalmente al hombre señalado por presuntamente participar en el ataque contra la sede de campaña de Paloma Valencia - crédito Gabriel Vallejo/X

De acuerdo con Briceño, el hombre señalado sería Sergio Andrés Bustos, quien habría sido identificado en videos registrados durante el ataque del viernes contra la sede política de Valencia, ubicada en la localidad de Chapinero, en el norte de Bogotá.

El representante electo aseguró que distintos sectores lograron reconocerlo y sostuvo además que tendría cercanía con figuras del Pacto Histórico y con la senadora María José Pizarro.

En declaraciones en entrevistas, Briceño afirmó que Bustos “es contratista de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo” y anunció que publicaría documentación relacionada con ese supuesto vínculo contractual en sus redes sociales. El político calificó en Noticias RCN como “absolutamente grave” que una persona vinculada al Estado aparezca presuntamente involucrada en hechos de vandalismo contra una sede política.

El congresista electo dirigió su reclamo al director de la Ungrd, Carlos Carrillo, y aseguró que, si se comprueba la información, el funcionario debería suspender de inmediato el contrato del señalado.

Briceño también explicó que la Procuraduría tendría limitaciones para intervenir directamente debido a que el hombre mencionado sería contratista y no funcionario público, razón por la cual insistió en que la decisión correspondería a la dirección de la entidad.

Daniel Briceño publicó un mensaje en el que aseguró que el hombre señalado por el ataque tendría un contrato vigente con la Ungrd y vínculos con sectores del oficialismo - crédito Dnaiel Briceño/X
Daniel Briceño publicó un mensaje en el que aseguró que el hombre señalado por el ataque tendría un contrato vigente con la Ungrd y vínculos con sectores del oficialismo - crédito Dnaiel Briceño/X

En otro pronunciamiento difundido a través de X, Briceño sostuvo que el señalado aparece en fotografías junto a figuras políticas como Iván Cepeda y María José Pizarro. En ese mensaje aseguró que “los medios han identificado a Sergio Alberto Bustos como a uno de los vándalos que atacaron la sede de Paloma Valencia” y agregó que tendría “un contrato vigente en la Ungrd de Petro”.

Según información conocida durante la investigación, una de las personas que aparece destruyendo una pancarta de campaña realizaría activismo político a favor de Iván Cepeda.

Además, el hombre haría parte de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos y habría acompañado a María José Pizarro durante la movilización realizada el 21 de mayo en Bogotá.

De acuerdo con las versiones conocidas, una bufanda roja y blanca permitió identificar al hombre en videos en los que aparece junto a otras personas retirando una pancarta con los rostros de Paloma Valencia y de su fórmula vicepresidencial.

También trascendió que el señalado aparece en fotografías junto a Iván Cepeda y que estaría relacionado con actividades políticas en las que participa la dirigente indígena Aida Quilcué.

Documento del contrato que, según Daniel Briceño, demostraría el vínculo de Sergio Andrés Bustos con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - crédito Daniel Briceño/X
Documento del contrato que, según Daniel Briceño, demostraría el vínculo de Sergio Andrés Bustos con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - crédito Daniel Briceño/X

Frente a los señalamientos, María José Pizarro negó tener relación con el hombre mencionado. La senadora aseguró que él ha visitado el Congreso en representación de sectores campesinos y explicó que coincidieron en espacios públicos relacionados con agendas sociales y actividades políticas abiertas durante la campaña presidencial.

Por su parte, la campaña de Paloma Valencia y el Centro Democrático afirmaron que los hechos “evidencian la falta de garantías para la oposición en Colombia” y exigieron respuestas inmediatas de las autoridades, así como investigaciones que permitan esclarecer lo ocurrido y garantizar la protección de todos los sectores políticos.

La colectividad política también expresó preocupación por el ambiente de polarización que atraviesa el país en medio de la recta final de la campaña presidencial y advirtió que cualquier hecho de violencia o intimidación contra sedes políticas representa una amenaza para el debate democrático.

Temas Relacionados

Campaña Paloma ValenciaVandalismo BogotáUngrdCentro DemocráticoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Dorado Mañana resultados de hoy martes 26 de mayo: ganadores del último sorteo

Como todos los días Infobae Colombia te comparte los resultados del sorteo de este martes de una de las loterías más populares del país

Dorado Mañana resultados de hoy martes 26 de mayo: ganadores del último sorteo

Millonarios vs. O’Higgins de Chile Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto del partido desde El Campín

El cuadro bogotano cerrará la fase de grupos de la “Gran Conquista” con la posibilidad de ingresar entre los 16 mejores del torneo

Millonarios vs. O’Higgins de Chile Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto del partido desde El Campín

Álvaro Leyva acusó a Gustavo Petro de buscar desconocer el resultado electoral: “Sabe que su futuro depende de que su sucesor lo proteja de la justicia”

En una carta, el excanciller de Colombia aseguró que el candidato Abelardo de la Espriella “puede ganar las elecciones en primera vuelta”

Álvaro Leyva acusó a Gustavo Petro de buscar desconocer el resultado electoral: “Sabe que su futuro depende de que su sucesor lo proteja de la justicia”

⁠Qué pasó con Roberto Velásquez, el “jefe” de ‘La casa de los famosos Colombia’: habría sido despedido del Canal RCN

El también conductor del programa ‘Qué hay pa’ dañar’ habría dejado el canal en medio de desacuerdos y, según versiones, su salida estaría vinculada a un conflicto con algunas directivas

⁠Qué pasó con Roberto Velásquez, el “jefe” de ‘La casa de los famosos Colombia’: habría sido despedido del Canal RCN

Maluma aseguró que no está interesado en hacer colaboraciones con figuras en Estados Unidos: “Ahora es el sueño colombiano”

El colombiano explicó que su decisión de alejarse del mercado estadounidense surgió por un sentido de pertenencia familiar y la necesidad de mantener los pies en la tierra

Maluma aseguró que no está interesado en hacer colaboraciones con figuras en Estados Unidos: “Ahora es el sueño colombiano”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ola de violencia electoral afecta campañas de Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: 63 hechos en 21 departamentos

Ola de violencia electoral afecta campañas de Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: 63 hechos en 21 departamentos

Ejército Nacional denunció ataque con explosivos a tropas en Guaviare y advirtió riesgos para la población civil

ELN vuelve a atacar con drones una estación de Policía en Chocó: comunidades pide cese de hostilidades

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

Avión de la Policía Nacional fue atacado en Norte de Santander, hay tres uniformados heridos y ofrecen $100 millones por información

ENTRETENIMIENTO

⁠Qué pasó con Roberto Velásquez, el “jefe” de ‘La casa de los famosos Colombia’: habría sido despedido del Canal RCN

⁠Qué pasó con Roberto Velásquez, el “jefe” de ‘La casa de los famosos Colombia’: habría sido despedido del Canal RCN

Maluma aseguró que no está interesado en hacer colaboraciones con figuras en Estados Unidos: “Ahora es el sueño colombiano”

La Liendra se expuso al peligro al grabar a una manada de hipopótamos para su documental: estuvo a pocos metros de los animales

El actor Sebastián Caicedo reveló a qué candidato apoyará en las elecciones presidenciales de 2026

Así fue como Diomedes Díaz le cantó a la selección Colombia para el Mundial: su nieto lo recreó 32 años después

Deportes

Estudiantes de La Plata vs. Independiente Medellín - EN VIVO: siga aquí el partido de la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

Estudiantes de La Plata vs. Independiente Medellín - EN VIVO: siga aquí el partido de la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

Millonarios vs. O’Higgins de Chile Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto del partido desde El Campín

Etapa 16 del Giro de Italia: Jonas Vingegaard conquista una nueva victoria y Egan Bernal entró en el top-10 de la general

David Ospina confirmó que no continuará en Atlético Nacional, pero abrió la posibilidad de jugar en otro club: “Fue mi último partido”

Estos son los jugadores de Uzbekistán que enfrentarán a Colombia en el Mundial 2026: qué dijo el técnico italiano Fabio Cannavaro