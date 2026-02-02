Valle del Cauca adopta medidas excepcionales por aumento de violencia: Yumbo aplica toque de queda y restricción a parrilleros

El municipio de Yumbo implementa nuevas medidas de seguridad para proteger a niños, niñas y adolescentes en espacios públicos - crédito Gobernación del Valle del Cauca

Las autoridades de Yumbo adoptaron nuevas medidas preventivas para fortalecer la seguridad en el municipio, con especial énfasis en la protección de niños, niñas y adolescentes, así como en el control del tránsito y la garantía de entornos seguros para las familias.

Estas acciones surgen tras el análisis realizado durante el más reciente Consejo de Seguridad, donde se evaluó el comportamiento de los hechos delictivos en la zona y se identificó que la mayoría de los casos recientes de sicariato han sido cometidos con parrillero hombre en motocicleta.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Como resultado de este diagnóstico, la administración municipal expidió el Decreto 019 del 26 de enero de 2026, que establece, por un periodo de tres meses, la restricción temporal del tránsito y permanencia de menores de edad en vías y espacios públicos sin la compañía de sus padres o representantes legales.

Esta medida aplicará los viernes, sábados, domingos y festivos, entre las 9:00 p. m. y las 5:00 a. m. del día siguiente, con el objetivo de disminuir la exposición de los menores a situaciones de riesgo en horarios nocturnos.

El Decreto 022 prohíbe la circulación de motocicletas con parrillero hombre en horarios nocturnos, tras un aumento de sicariatos en Yumbo - crédito Alcaldía de Cali

De igual forma, mediante el Decreto 022 del 30 de enero de 2026, se prohibió la circulación de motocicletas con acompañante del sexo masculino en todo el territorio de Yumbo. Esta restricción estará vigente del 1 de febrero al 1 de abril de 2026, en el horario comprendido entre las 11:00 p. m. y las 4:00 a. m., todos los días de la semana, incluyendo domingos y festivos.

La medida se aplicará en franjas horarias nocturnas estratégicamente seleccionadas para no afectar la actividad comercial ni la dinámica cotidiana de las familias yumbeñas, priorizando la protección de la vida y la convivencia ciudadana.

El incumplimiento de estas medidas acarreará la imposición de una multa tipo 4, equivalente a 16 salarios mínimos diarios legales vigentes. La Fuerza Pública y las autoridades locales serán las encargadas de garantizar el cumplimiento de las disposiciones, velando por el bienestar colectivo y el respeto a la vida de todos los ciudadanos.

El secretario de Gobierno de Yumbo, Carlos Andrés Arango Murgueitio, enfatizó que “estas decisiones no tienen un carácter restrictivo, sino preventivo, están orientadas a salvaguardar la integridad de la niñez y la adolescencia y fortalecer la convivencia ciudadana”.

La gobernadora Dilian Francisca Toro articula una 'Megatoma de seguridad' en Tuluá tras la extradición de alias 'Pipe Tuluá' - crédito Gobernación del Valle del Cauca

Las acciones en Yumbo hacen parte de un esfuerzo más amplio de seguridad en el Valle del Cauca, donde la gobernadora Dilian Francisca Toro anunció medidas adicionales para reforzar la tranquilidad en municipios como Tuluá.

Esto se da tras la extradición a Estados Unidos de Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’, cabecilla de la banda delincuencial ‘La Inmaculada’. Para prevenir posibles retaliaciones, la administración departamental desplegará una ‘Megatoma de seguridad’ en Tuluá, en articulación con la Fuerza Pública y la Fiscalía, replicando operativos similares a los realizados en Buenaventura y Palmira, los cuales han mostrado resultados positivos en la reducción de delitos y la prevención del crimen.

La mandataria también reiteró la necesidad de una intervención urgente del Gobierno nacional ante el conflicto de tierras en el municipio de Bolívar. Toro subrayó que la entrega de terrenos a campesinos, afrodescendientes e indígenas debe ir acompañada de proyectos productivos y soluciones integrales, en el marco de una verdadera reforma agraria.

La gobernadora advirtió que la falta de respuesta de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) está generando tensiones y enfrentamientos entre comunidades, afectando la convivencia y el orden público en la región.

El conflicto de tierras en Bolívar involucra a campesinos, indígenas y afrodescendientes, elevando tensiones y cerrando vías en la región - crédito Gobernación del Valle del Cauca

El conflicto en Bolívar se originó en un predio de la SAE entregado inicialmente a 40 familias campesinas, que luego fue ocupado por una comunidad indígena local, lo cual ha derivado en disputas sociales y el cierre de la vía Panorama. En el Valle del Cauca existen 86 comunidades afrodescendientes y 16 comunidades indígenas solicitando tierras, y la falta de atención a estas demandas incrementa la tensión y el riesgo de nuevos conflictos.