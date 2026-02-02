Colombia

Empleados podrán ser despedidos por estas conductas fuera del trabajo: lo que dice la ley

La normativa permite a los empleadores terminar el contrato si los actos privados afectan la disciplina, el rendimiento o la reputación de la empresa

Guardar
Un empleado puede ser despedido
Un empleado puede ser despedido si sus actividades personales afectan sus labores - crédito Freepik

Las empresas en Colombia cuentan con un lineamiento legal que les permite prescindir de un empleado sin pago de indemnización, siempre que existan razones consideradas como justa causa por la ley laboral.

Dentro de estas, sorprende que ciertas conductas personales fuera del horario de trabajo pueden derivar en el despido inmediato y sin compensación económica, si llegan a perjudicar la disciplina o el ambiente laboral de la compañía.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El Código Sustantivo del Trabajo, específicamente el artículo 62, detalla 15 motivos para terminar un contrato por justa causa:

  1. Engaño al empleador
  2. Mal comportamiento en el entorno laboral
  3. Incumplimiento grave de obligaciones
  4. Mala fe del trabajador
  5. Bajo rendimiento laboral
  6. Detención preventiva
  7. Pensión del trabajador
  8. Enfermedad contagiosa o crónica incurable
  9. Insultos y comportamientos indebidos
  10. Actos inmorales o delictivos
  11. Revelación de secretos empresariales
  12. Vicios que alteren la disciplina laboral
  13. Violaciones graves a prohibiciones legales
  14. Reiteración sistemática de faltas laborales

Sin embargo, un aspecto poco conocido es que la vida privada también puede influir en la permanencia del trabajador si sus acciones traspasan el umbral de lo tolerado por la empresa.

Este tipo de despido se
Este tipo de despido se clasifica como despido por justa causa - crédito Freepik

Uno de los puntos más relevantes se encuentra en el numeral 11 del literal A, que menciona como causal de despido “todo vicio del trabajador que perturbe la disciplina del establecimiento”.

Esto significa que el consumo de alcohol, cigarrillos u otras sustancias, aun cuando ocurra fuera de las instalaciones de la empresa, podría justificar una terminación de contrato si estas prácticas alteran la convivencia laboral o afectan el rendimiento del empleado.

La ley es clara en que el derecho al libre desarrollo de la personalidad, consagrado en el artículo 16 de la Constitución Política, protege a los trabajadores mientras sus hábitos no impacten negativamente el entorno de trabajo ni los derechos de otros.

Solo cuando se demuestra que una conducta personal genera conflictos, baja productividad, o daña la reputación de la organización, el empleador puede alegar justa causa para despedir sin indemnización.

Los vicios que afecten de
Los vicios que afecten de manera negativa, son causal de despido - crédito Freepik

No solo los vicios o las adicciones están en la mira. El artículo 62 también permite el despido por actos inmorales, delictivos, insultos a compañeros o jefes, daño intencional a bienes de la empresa, e incluso la negativa reiterada a cumplir normas o directrices médicas cuando estas son necesarias para la protección colectiva.

La norma contempla el caso de las enfermedades. El empleador puede terminar el contrato si el trabajador padece una enfermedad contagiosa o crónica, no profesional, que lo incapacite por más de 180 días y no sea posible su reubicación.

En este supuesto, la terminación debe efectuarse solo al cumplirse ese periodo, y el empleador sigue obligado a reconocer las prestaciones e indemnizaciones derivadas de la enfermedad.

En el caso de despidos por actividades fuera del trabajo, la jurisprudencia y la práctica exigen pruebas claras de que dichas acciones afectan directamente la disciplina, la productividad o la imagen de la empresa. De lo contrario, se corre el riesgo de una demanda por despido sin justa causa, lo que obligaría al empleador a pagar la indemnización correspondiente.

Estos hechos deben ser demostrables
Estos hechos deben ser demostrables - crédito Freepik

El revelar secretos empresariales, la reiteración sistemática de faltas, o la comisión de delitos, aun fuera del horario laboral, pueden llevar a la terminación inmediata del contrato si se demuestra que existe un vínculo entre la conducta y el daño a la empresa.

El trabajador despedido sin justa causa tiene derecho a una indemnización, pero este pago se pierde si se demuestra que la conducta personal, aun fuera de la oficina, ocasionó un perjuicio laboral grave.

En todo caso, los empleadores deben documentar adecuadamente los hechos y cumplir con el debido proceso antes de proceder con el despido, para evitar sanciones legales.

Así, la frontera entre lo privado y lo laboral no siempre es nítida, y la protección de la imagen y disciplina organizacional puede primar sobre la vida personal cuando los intereses de la empresa están en juego.

Temas Relacionados

Despido por conductas fuera del trabajoCódigo sustantivo del trabajoArtículo 62Despido injustificadoActividades fuera del trabajoContrato laboralColombia-Noticias

Más Noticias

Millonarios vs. Independiente Medellín - EN VIVO: siga aquí la reanudación del partido en la fecha 4 de la Liga BetPlay, suspendido por lluvia

El duelo en el estadio Nemesio Camacho El Campín fue suspendido al minuto 55, luego de que la cancha no lograra drenar el agua producto de la intensa lluvia en la noche del domingo 1 de febrero sobre Bogotá

Millonarios vs. Independiente Medellín -

Melissa Gate ‘disparó’ sin filtro tras la salida de Sofía Jaramillo en ‘La casa de los famosos Colombia’

Entre risas y con su estilo irreverente, la popular paisa aseguró estar dispuesta a volver al ‘reality’, aunque sea como invitada especial, demostrando que su carisma sigue conquistando al público

Melissa Gate ‘disparó’ sin filtro

EN VIVO | Agenda del presidente Gustavo Petro en EE. UU., previo a reunión con Donald Trump: siga las últimas noticias

El encuentro entre el presidente colombiano y su homólogo estadounidense, Donald Trump, está previsto para el 3 de febrero de 2026 en la Casa Blanca

EN VIVO | Agenda del

Capturado en Medellín ciudadano de Guyana buscado por un intento de homicidio en Argentina: tenía circular roja de Interpol

Autoridades reforzaron la vigilancia en alojamientos y coordinaron nuevos controles para impedir que prófugos evadan la justicia cruzando fronteras

Capturado en Medellín ciudadano de

Resultados Dorado Mañana último sorteo lunes 2 de febrero

Infobae Colombia te comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Resultados Dorado Mañana último sorteo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Con un video desde un

Con un video desde un dron, Inteligencia militar reveló cómo las disidencias de las Farc preparan explosivos contra el Ejército en un colegio

Tras la muerte de ‘Gonzalito’, estos serían los hombres que se disputarían ser la mano derecha de ‘Chiquito Malo’ en el Clan del Golfo

La compañía colombiana que desarrolla una estación remota para defensa antidrones: sería clave en lucha contra grupos armados ilegales

Cayó alias Motor, cabecilla de las disidencias de las Farc en Nariño: tenía granadas listas para adaptarlas a drones explosivos

Esquemas de la UNP son amenazados por las disidencias de “Iván Mordisco” en Nariño: ofrecen recompensa por los escoltas

ENTRETENIMIENTO

Melissa Gate ‘disparó’ sin filtro

Melissa Gate ‘disparó’ sin filtro tras la salida de Sofía Jaramillo en ‘La casa de los famosos Colombia’

Así fue el homenaje que le rindieron al cantante Yeison Jiménez en los Premios Grammy 2026

Por qué Roberto Velasquez, de ‘La casa de los famosos’, arremetió contra Yaya Muñoz: “Es la única que no queremos”

Acusan de racismo a Johanna Fadul por comentario a Campanita en ‘La casa de los famosos’: “Igual de oscuras a tu color de piel”

Angélica Jaramillo arremetió contra ‘La casa de los famosos’ tras la eliminación de su hermana: “Qué programa tan tóxico”

Deportes

Millonarios vs. Independiente Medellín -

Millonarios vs. Independiente Medellín - EN VIVO: siga aquí la reanudación del partido en la fecha 4 de la Liga BetPlay, suspendido por lluvia

La lluvia nuevamente sería protagonista en la reanudación del partido de Millonarios vs. Medellín en Bogotá: este es el pronóstico del Ideam

Fichaje de Edwuin Cetré en Brasil se cayó a última hora: esta es la millonada que perdió el Independiente Medellín

Carlos Antonio Vélez le lanzó pulla a Sencia por el estado de la gramilla de El Campín: “Que injustos somos todos”

Hora y dónde ver el segundo tiempo del partido suspendido entre Millonarios y Medellín en la Liga BetPlay: habrá ingreso para la hinchada