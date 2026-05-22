Colombia

Pareja capturada en Venezuela por el Caso de Yulixa Toloza fue imputada por un solo delito que no tiene relación directa con el presunto asesinato

El tribunal penal de Guanare, en Venezuela, dictó medidas de aseguramiento contra dos ciudadanos mientras revisa una solicitud de extradición de Colombia, en un caso vinculado con un procedimiento estético realizado en el centro ilegal Beauty Láser, en Bogotá

Guardar
Google icon
Los detenidos enfrentarán cargos por desaparición forzada, secuestro simple, omisión de socorro y destrucción de pruebas, de acuerdo con la Fiscalía colombiana - crédito SIP Portuguesa
Los detenidos enfrentarán cargos por desaparición forzada, secuestro simple, omisión de socorro y destrucción de pruebas, de acuerdo con la Fiscalía colombiana - crédito SIP Portuguesa

Dos personas, identificadas como María Fernanda Delgado Hernández y Edinson José Torres Sarmiento, fueron detenidas e imputadas en Venezuela por su presunta vinculación con la muerte de la colombiana Yulixa Toloza, tras un procedimiento estético en un centro clandestino en Bogotá.

Las autoridades venezolanas imputaron a la pareja por resistencia a la autoridad tras su detención, el 18 de mayo de 2026, en Guanare, estado Portuguesa, luego de una alerta azul de Interpol. La imputación se mantiene mientras avanza el trámite de extradición solicitado por Colombia, pendiente de revisión ante el Tribunal Supremo de Justicia, según el medio regional venezolano Portuguesa Reporta.

PUBLICIDAD

Delgado Hernández y Torres Sarmiento comparecieron el 21 de mayo ante el Tribunal Penal Primero en funciones de control de Guanare. En esa diligencia, la Fiscalía formalizó el cargo de resistencia a la autoridad, un delito que, según la jueza Lisbeth Karina Díaz Uzcátegui, la normativa venezolana no contempla como susceptible de prisión preventiva.

Pese a ello, la magistrada ordenó una medida de aseguramiento judicial por 60 días y remitió el expediente a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Los detenidos permanecerán bajo custodia en la sede del Servicio de Investigación Penal de Portuguesa.

PUBLICIDAD

Caso Yulixa Toloza
Dueña del centro estético en el que fue intervenida Toloza fue capturada en Venezuela junto a dos hombres - crédito Visiip

Durante la audiencia, la Fiscalía imputó a ambos por resistencia a la autoridad, delito que la normativa venezolana no considera merecedor de prisión preventiva, conforme a la decisión de la jueza Lisbeth Karina Díaz Uzcátegui.

Pese a ello, la magistrada ordenó una medida de aseguramiento judicial por sesenta días y remitió el expediente a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia.

Los detenidos permanecerán bajo custodia en la sede del Servicio de Investigación Penal de Portuguesa.

El medio regional Medio Venezolano Portuguesa Reporta explicó que la decisión obedeció a la documentación disponible al momento de la detención; precisamente, una fuente judicial detalló al medio mencionado que el expediente recibido solo incluía la circular de alerta azul de Interpol.

Obstáculos legales y proceso de extradición entre Venezuela y Colombia

El trámite de extradición se fundamenta en el Tratado Bolivariano de Extradición de 1911, invocado por las autoridades colombianas. La Fiscalía General de la Nación de Colombia busca judicializar a Delgado Hernández, identificada como presunta propietaria del centro estético clandestino; a Torres Sarmiento, señalado como administrador, y a Eduardo David Ramos, quien habría realizado el procedimiento estético.

La Constitución de Venezuela prohíbe la extradición de ciudadanos venezolanos por nacimiento. Ante esto, si Colombia remite las pruebas requeridas, la jurisdicción penal venezolana podría asumir el caso.

De acuerdo con especialistas en derecho penal internacional citados por el medio regional citado, la continuación del proceso judicial depende de la llegada de pruebas desde Colombia, como videos de seguridad y registros del vehículo utilizado para el traslado de la víctima. La colaboración jurídica entre ambos países resulta determinante para el desarrollo de la investigación.

Investigación en Colombia sobre centros estéticos no autorizados

En paralelo, la Fiscalía General de la Nación de Colombia continúa las investigaciones sobre la muerte de Yulixa Toloza. El foco está en el centro estético clandestino Beauty Láser, ubicado en el sur de Bogotá, donde la víctima, de cincuenta y dos años, fue sometida a una lipólisis láser días antes de su fallecimiento.

El caso ha reactivado el debate respecto a los riesgos de los procedimientos estéticos realizados fuera de regulación sanitaria. Organizaciones civiles y autoridades han señalado la urgencia de fortalecer la supervisión y regulación de estos establecimientos.

El proceso judicial y la atención pública sobre la muerte de Yulixa Toloza siguen abiertos tanto en Venezuela como en Colombia.

Temas Relacionados

Centros Estéticos ClandestinosYulixa TolozaBeauty LáserCapturados en VenezuelaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Westcol reveló detalles de la mudanza de Luisa Castro a su casa: le mandó a hacer un clóset “del tamaño de una habitación”

Los creadores de contenido sorprendieron a sus seguidores al confirmar que ya viven juntos, un paso que consolida su relación y refuerza su presencia como una de las duplas más seguidas del entretenimiento digital en Colombia

Westcol reveló detalles de la mudanza de Luisa Castro a su casa: le mandó a hacer un clóset “del tamaño de una habitación”

Calendario lunar 2026: cómo se verá la luna en mayo desde Colombia

En los siguientes días, el astro más cercano a la tierra embellecerá los cielos con estas fases

Calendario lunar 2026: cómo se verá la luna en mayo desde Colombia

Alejandro Restrepo fue confirmado como nuevo director técnico del Bolívar de La Paz

El extécnico de Independiente Medellín asumirá como nuevo entrenador de Bolívar tras su paso campeón por Colombia y su campaña con el Deportivo Pereira en la Copa Libertadores

Alejandro Restrepo fue confirmado como nuevo director técnico del Bolívar de La Paz

Paloma Valencia le pidió “un café” a Sergio Fajardo tras la revelación de encuestas que mostrarían repunte de Abelardo de la Espriella: “Es el momento de pensar en el país”

La aspirante del Centro Democrático lanzó un mensaje desde Corabastos buscando acercamientos políticos, mientras los sondeos muestran el ascenso de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella

Paloma Valencia le pidió “un café” a Sergio Fajardo tras la revelación de encuestas que mostrarían repunte de Abelardo de la Espriella: “Es el momento de pensar en el país”

Políticos como Jota Pe Hernández difundieron supuesta propuesta de transformación “inclusiva” de la Policía de Colombia: la institución se refirió a las imágenes de agentes gays con el cabella pintado de fucsia

Infobae Colombia confirmó con la institución, que debido al revuelo que ha suscitado en redes sociales tuvo que salir a aclarar lo sucedido la mañana del viernes 22 de mayo de 2026

Políticos como Jota Pe Hernández difundieron supuesta propuesta de transformación “inclusiva” de la Policía de Colombia: la institución se refirió a las imágenes de agentes gays con el cabella pintado de fucsia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Arauca, Cauca y Antioquia, las zonas en las que más líderes sociales son asesinados en Colombia

Arauca, Cauca y Antioquia, las zonas en las que más líderes sociales son asesinados en Colombia

La JEP desmontó versión sobre la operación Orión: paramilitares sí estaban armados durante la intervención

ELN difundió prueba de supervivencia de agentes del CTI secuestrados y reveló grave estado de salud de uno de ellos

ELN propuso liberar a algunos de sus hombres a cambio de agentes secuestrados por el grupo terrorista, reconoció Gustavo Petro: “Es una especie de tráfico de seres humanos”

El ELN liberó a siete personas secuestradas en Arauca: los señaló de hacer supuestas labores de inteligencia

ENTRETENIMIENTO

Melissa Gate habría lanzado duras acusaciones contra Alexa Torrex, dando por terminada su amistad: “Falsa muerta de hambre”

Melissa Gate habría lanzado duras acusaciones contra Alexa Torrex, dando por terminada su amistad: “Falsa muerta de hambre”

Valentina ‘Mor’: la historia de la ‘influencer’ con millones de seguidores que fingió ser paisa y fue detenida por robar a extranjeros en Colombia

Hija de Gregorio Pernía celebró sus 20 años tras someterse a su primera cirugía estética: ¿sin senos sí hay paraíso?

James Rodríguez habló de su separación de Daniela Ospina y la ausencia de su hija tras el divorcio: “A veces lloraba”

Alejandro Estrada invitará a sus fans a una cena exclusiva en Cartagena: así puede participar

Deportes

Alejandro Restrepo fue confirmado como nuevo director técnico del Bolívar de La Paz

Alejandro Restrepo fue confirmado como nuevo director técnico del Bolívar de La Paz

Etapa 13 Giro de Italia: Alberto Bettiol gana en la llegada a Verbania, Egan Bernal subió un puesto y Einer Rubio bajó cinco casillas

Samuel Martínez, figura de la selección Colombia Sub17, llegaría al Liverpool de Inglaterra: pagarían un millón de euros

Asistente de Néstor Lorenzo en la selección Colombia sería el nuevo técnico del Independiente Medellín: Leonel Álvarez habría rechazado la oferta del equipo

Así reaccionó la prensa portuguesa al golazo de Cristiano Ronaldo que le dio el título al Al-Nassr en la Liga Saudí: “Fue la estrella del partido”