Lluvias intensas generan 219 emergencias y afectan a más de 10.000 personas en distintas regiones de Colombia: ¿cuándo dejará de llover?

La Ungrd ha distribuido más de 6.000 kits de ayuda humanitaria en los departamentos de Córdoba, Casanare y Putumayo - crédito Ungrd

Colombia atraviesa un escenario de emergencias generalizadas debido al aumento de precipitaciones registradas durante enero, situación que ha puesto en alerta a autoridades nacionales y locales.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) reportó hasta la fecha 219 eventos, entre ellos 110 movimientos en masa, 58 inundaciones, 28 crecientes súbitas, 12 vendavales y 9 avenidas torrenciales. Estas emergencias han afectado a 9.826 familias según cifras preliminares, que aún se encuentran en proceso de consolidación.

El despliegue de la Ungrd incluye la entrega de asistencia humanitaria de emergencia y la presencia de personal técnico en terreno, con un seguimiento permanente desde la sala de crisis nacional. La respuesta prioriza departamentos como Córdoba, Casanare y Putumayo, donde se concentran las afectaciones más graves.

Córdoba registra más de 10.000 damnificados por inundaciones y desbordamientos en al menos 12 municipios - crédito X

En estas zonas, más de 13 municipios recibirán alrededor de 6.000 kits de alimentos, aseo, cocinas, frazadas y toldillos para las familias damnificadas. Al mismo tiempo, se mantiene la evaluación técnica en municipios de Cauca y Nariño, buscando identificar y atender los territorios de mayor vulnerabilidad.

El departamento de Córdoba es uno de los focos de mayor preocupación. Las lluvias intensas han generado inundaciones y desbordamientos en zonas urbanas y rurales, con reportes oficiales que señalan más de 10.000 damnificados en al menos doce municipios.

Los efectos incluyen daños en viviendas, cultivos y vías rurales, situación que ha dejado a varias comunidades incomunicadas. El nivel del río Sinú y el embalse de Urrá ha aumentado considerablemente, elevando el riesgo de nuevos desbordamientos y agravando la situación en zonas ribereñas.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres reporta 219 eventos, incluyendo inundaciones, movimientos en masa y crecientes súbitas - crédito X

Ante este panorama, las autoridades departamentales y municipales, junto a equipos de socorro, han tenido que evacuar familias y habilitar albergues temporales, mientras avanzan los censos para determinar el número exacto de afectados y coordinar la entrega de ayudas.

La operación humanitaria en Córdoba busca atender a más de 13.000 familias en 17 municipios, entre ellos Canalete, Cereté, Cotorra, Lorica, Los Córdobas, Momil, Moñitos, Montelíbano, Puerto Escondido, Puerto Libertador, Purísima, Sahagún, San Antero, San Bernardo del Viento, San Pelayo, Valencia y Ciénaga de Oro. El acompañamiento técnico y operativo de la Ungrd se desarrolla en coordinación con las autoridades territoriales y mediante la participación en el Puesto de Mando Unificado (PMU) junto a la Gobernación de Córdoba.

La magnitud de la emergencia ha generado cuestionamientos sobre la oportunidad y suficiencia de las acciones oficiales. La candidata presidencial Claudia López criticó públicamente a la Ungrd en su cuenta de X, señalando la falta de alerta oportuna ante el desbordamiento del embalse de Urrá y llamando a reforzar las labores de rescate directamente en las zonas afectadas. Al mismo tiempo, desde las comunidades y autoridades locales se advierte que los recursos disponibles siguen siendo insuficientes frente a la extensión y gravedad de los daños.

Críticas por parte de la candidata presidencial Claudia López señalan insuficiencia y falta de alerta oportuna ante la emergencia - crédito Claudia López/X

¿Cuánto durarán las lluvias del primer trimestre en el país?

La persistencia de lluvias intensas y alertas meteorológicas mantiene en vilo a miles de colombianos durante este inicio de año, mientras el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advierte que el país atraviesa una de las temporadas más lluviosas de los últimos años.

Bajo este escenario, el Ideam dio a conocer sus predicciones climáticas para febrero, advirtiendo sobre la posibilidad de tormentas eléctricas, fuertes vientos y vendavales en distintas regiones del país. La entidad subrayó la importancia de que la comunidad adopte medidas de prevención ante la persistencia de condiciones meteorológicas adversas.

El 1 de febrero de 2026 se registraron lluvias intensas en zonas como La Guajira, Magdalena, Cesar, el norte del Atlántico y Córdoba, además del centro y occidente de Antioquia, el sur de Santander, el occidente y norte de Meta, el sur de Casanare, Guaviare, Guainía y Vaupés. El Ideam informó también que durante la tarde del domingo se presentaron precipitaciones fuertes en amplias áreas del país, incluyendo sectores del mar Caribe y del océano Pacífico.

El Ideam advierte sobre la posibilidad de tormentas eléctricas, vendavales y fuertes lluvias en febrero de 2026 - crédito Idiger

En su informe más reciente, la entidad señaló que desde el fin de semana se prevé una disminución de lluvias en la Amazonía, especialmente en los departamentos de Putumayo, Caquetá y el Trapecio Amazónico. Esta tendencia podría aliviar temporalmente la presión sobre comunidades afectadas por las precipitaciones continuas en esa región.

A pesar de que el pronóstico apunta a una reducción de las lluvias en determinadas zonas, el Ideam recomendó a la población seguir atenta a los comunicados oficiales y mantener la precaución ante la posibilidad de tormentas eléctricas y vientos fuertes.

La entidad anticipó que en los próximos días se darán a conocer nuevos detalles sobre la evolución del clima y la situación meteorológica en Colombia, en un contexto donde los eventos climáticos extremos continúan siendo motivo de atención y seguimiento nacional.