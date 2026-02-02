Germán Ávila, ministro de Hacienda, asumirá funciones presidenciales durante viaje de Gustavo Petro a Estados Unidos

Germán Ávila, ministro de Hacienda - crédito Banco de la República

Durante la visita oficial que adelantará el presidente Gustavo Petro en Estados Unidos, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas, asumió temporalmente las funciones presidenciales.

La delegación quedó formalizada mediante el decreto 0084 del 29 de enero de 2026, que abarca tanto atribuciones constitucionales como legales entre el domingo 1 y el jueves 5 de febrero, lapso de la agenda internacional del mandatario.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Por el tiempo que dure la ausencia del presidente de la República, en razón del viaje a que se refieren los considerandos del presente Decreto, deléguense en el ministro de Hacienda y Crédito Público, doctor Germán Ávila Plazas”, se lee en el documento.

Decreto que confirma que Germán Ávila asumirá funciones presidenciales tras ausencia de Gustavo Petro - crédito suministrada

El nombramiento de Ávila responde a lo dispuesto en el artículo 196 de la Constitución Política.

“Cuando el Presidente de la República se traslade a territorio extranjero en ejercicio de su cargo, el ministro a quien corresponda, según el orden de precedencia legal, ejercerá bajo su propia responsabilidad las funciones constitucionales que el presidente le delegue, tanto aquellas que le son propias como las que ejerce en su calidad de jefe de gobierno. El ministro delegatario pertenecerá al mismo partido o movimiento político del presidente”, señala la Carta Magna.

Noticia en desarrollo...