CNE estudia posible doble militancia de Miguel Polo Polo por cambio de aval para las elecciones al Congreso de 2026: así avanza el proceso

La candidatura de Miguel Abraham Polo Polo para las elecciones al Congreso, programadas para el 8 de marzo de 2026, enfrenta actualmente un dilatado proceso de revocatoria en el Consejo Nacional Electoral (CNE). Lo anterior, tras las denuncias interpuestas ante el órgano por presuntadoble militancia: en un caso en el que el actual representante a la Cámara se inscribió con el aval de un consejo comunitario distinto al que le permitió obtener su curul en 2022.

Según documentación y testimonios recogidos por Infobae Colombia, el caso se fundamenta en lo dispuesto en la Ley 1475 de 2011 y, de la misma manera, en la Resolución 5107 de 2022, que reconoce la personería jurídica del Partido Ecologista Colombiano. Esta colectividad surgió a partir de la elección de Polo Polo, que obtuvo la representación con el aval del Consejo Comunitario Fernando Ríos Hidalgo en los comicios de 2022, pero que ahora aspira por otro movimiento.

El Partido Ecologista Colombiano, que justamente surgió tras el éxito electoral de Polo Polo, señaló que el congresista debía permanecer vinculado a su estructura política, ya que la personería jurídica del partido se deriva de la curul que él ostenta. De acuerdo con la denuncia, Polo Polo presentó su renuncia al Consejo Comunitario Fernando Ríos Hidalgo el 5 de septiembre de 2025, pero no ha formalizado su salida del partido; por lo que no cumplió los plazos legales.

Líner Campo, dirigente de esta representatividad, explicó a Infobae Colombia que la acción legal se inició por iniciativa de María Inés Villafañe, exfórmula de Polo Polo y actual dirigente partidaria. “Fue la primera que demandó por doble militancia a Miguel y es la persona que inicia todo este proceso, donde luego, por coadyuvancia, muchos otros colombianos se sumaron”, expresó el hoy aspirante al legislativo bajo estas banderas, que insistió en la inhabilidad.

Y es que, según expresó, la ley exige que un miembro de una corporación pública que aspire a postularse en la siguiente elección por un partido diferente debe renunciar a la curul y a la militancia al menos 12 meses antes del inicio de inscripciones. Según el CNE, “el incumplimiento de estas reglas constituye doble militancia, que será sancionada de conformidad con los estatutos, y en el caso de los candidatos será causal para la revocatoria de la inscripción”.

Así avanza el trámite que podría dejar a Miguel Polo Polo sin candidatura

En ese sentido, el CNE avocó conocimiento del caso el 22 de diciembre de 2025. En el expediente se acumularon varias solicitudes de revocatoria, incluyendo las de Villafañe, Anny Yohana Maturana Potes, Marino Sánchez Aguilar e Idalmy Minotta Terán, pues todos coincidieron en señalar que Polo Polo busca reelegirse con el aval del Consejo Comunitario La Gran Vía de los Remedios, sin haber cumplido con la exigencia legal de renunciar oportunamente a su partido y curul.

En medio de esta grave denuncia, Campo señaló que la audiencia en la que se deberá tomar una decisión final sobre el proceso ha sido aplazada en varias ocasiones. “Hoy (2 de febrero), casualmente, a las 12 del día, había procedimiento ya de sancionatorio, la audiencia definitoria, pero nuevamente fue aplazada. Estamos invitando al Consejo Nacional Electoral para que agilice este procedimiento por el bienestar de los negros y negras de este país”, advirtió.

De hecho, el expediente CNE-E-DG-2025-030015 del CNE recogió los argumentos de los demandantes, que solicitaron la revocatoria de la inscripción de Polo Polo y, en consecuencia, la exclusión de su candidatura del proceso electoral de 2026. Así pues, al Consejo Nacional Electoral fueron adjuntadas pruebas documentales sobre la militancia de Polo Polo, la certificación de la colectividad que representa y la carta de renuncia presentada en septiembre de 2025.

Con ello, el Partido Ecologista enfatizó que la única plataforma para que el congresista aspirara a la reelección era este partido, pues debía continuar vinculado mientras ostentara la curul. “Él sí podía aspirar, pero la única plataforma política por donde podía aspirar sin habilitarse era nuestro partido, que era donde estaba y donde venía él ejerciendo su labor como congresista, según lo reconoce el mismo Consejo Nacional Electoral”, declaró Campo a Infobae Colombia.

En contraste, el joven político, en la misiva con la que en su momento presentó dimisión al Consejo Comunitario Fernando Ríos Hidalgo, expuso lo que para él era la falta de representación y afinidad con dicha organización. “Los motivos de esta decisión no son distintos a la falta de un factor subjetivo que me haga auto reconocerme como miembro de su consejo comunitario, agrupación que en su momento me permitió llegar la Cámara y tener voz y voto en el Congreso”.

Este caso, según adelantó Campo a esta mesa editorial, podría asemejarse a uno que fue fallado por el CNE en la jornada del 2 de febrero. Se trata, nada menos, que el de la representante y aspirante al Senado Merelen Castillo, que perdió su candidatura por doble militancia bajo criterios similares aplicados en su caso: pues hacía parte de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, como fórmula vicepresidencial del entonces candidato presidencial Rodolfo Hernández.

Pese a la controversia, Polo Polo oficializó su aspiración para el periodo 2026-2030, al liderar una lista afro junto a Verónica Cuello y Hitler Rouseau Chaverra. Además, se vinculó al movimiento ciudadano Defensores de la Patria, liderado por el abogado Abelardo de la Espriella, aspirante al primer cargo de la nación, que radicó su solicitud con aproximadamente 4,8 millones de firmas, de cara al proceso que lo llevará de forma directa a la primera vuelta.

Mientras tanto, la candidatura estaría en vilo, con la posibilidad de ser revocada si se confirma la inhabilidad por doble militancia. “El único partido por donde él podía avalarse era por este y no era por otro. Y al contrario, nosotros le habíamos solicitado a él en un momento que si quería aspirar debía renunciar un año antes la credencial del partido”, remarcó Campo, que precisó que este caso, incluso, podría sentar un precedente para la curul afrodescendiente.