Así fue el homenaje que le rindieron al cantante Yeison Jiménez en los Premios Grammy 2026

El artista fue reconocido por la academia como uno de los exponentes más importantes del género popular y cercano al regional mexicano, reconociendo que hizo historia en la música latina y en el país

La Academia de la Grabación
La Academia de la Grabación rememoró al colombiano en la sección 'In Memoriam' en su página web - crédito Jesús Avilés/Infobae Colombia

El legado de Yeison Jiménez ha recibido un nuevo reconocimiento institucional tras su muerte el 10 de enero de 2026 cuando viajaba en una avioneta con destino a Medellín, con la aparición de un homenaje especial en la plataforma oficial de los Grammy.

La Recording Academy destacó la influencia del cantante en la música latina contemporánea, marcando su capacidad para atraer a miles de seguidores y ampliar las fronteras del género popular colombiano.

Este fue el homenaje que
Este fue el homenaje que rindió la academia de la música al cantante del género popular - crédito Web Recording Academy

Entre los aspectos más resaltados figura su capacidad para haber congregado a más de 40.000 personas durante tres presentaciones en el Movistar Arena de Bogotá, un récord que evidencia el alcance de su convocatoria.

La reseña digital recuerda también su incursión en géneros como la música popular y el regional mexicano, espacios tradicionalmente liderados por otros mercados, en los que logró posicionar a Colombia en el radar internacional.

Aunque el nombre de Yeison Jiménez no fue mencionado en la ceremonia televisada de los premios celebrada en Los Ángeles, la Academia optó por rendirle tributo en el segmento In Memoriam de sus contenidos digitales, acompañando la reseña con una imagen alusiva a este espacio conmemorativo.

Concierto soñado de Yeison Jiménez
Concierto soñado de Yeison Jiménez queda en la incógnita tras su partida - crédito Natalia Perilla

La publicación describe a Jiménez como un artista de sonido distintivo y presencia escénica, a quien se le atribuye una conexión genuina con el público. Este gesto digital se suma a las múltiples muestras de reconocimiento surgidas en la industria y entre sus seguidores tras el accidente aéreo que le costó la vida.

La inclusión del colombiano en la página oficial de los Grammy constituye, según la propia Academia, un testimonio de su aporte y huella en la música popular latina, consolidando su memoria más allá de las fronteras de su país natal.

Así fue la despedida de Yeison Jiménez

El momento final del homenaje a Yeison Jiménez en Bogotá dejó una huella particular entre los asistentes. Tras la presentación de diversos artistas y el tributo de su banda principal, la despedida se centró en una escena que combinó tecnología, emoción y controversia.

La organización del evento decidió cerrar la noche con una recreación digital del cantante, utilizando inteligencia artificial. En la pantalla principal del estadio El Campín, la imagen de Jiménez, vestida de blanco, interpretó “Vete” ante miles de seguidores. La elección del tema y el simbolismo del atuendo reforzaron el carácter solemne de la despedida.

Gracias a la IA el público pudo despedirse de Yeison Jiménez - crédito @alexa_boutique5 / TikTok

Mientras la voz digitalizada llenaba el lugar, muchos asistentes experimentaron sentimientos encontrados. La escena se completó con la aparición de palomas virtuales, un gesto visual que aludió al tránsito del artista y buscó transmitir la idea de un adiós definitivo. Este recurso, aunque impactante, generó un debate inmediato entre quienes estaban presentes y en las redes sociales.

Algunos seguidores consideraron la puesta en escena un acto emotivo, capaz de ofrecer un cierre simbólico y colectivo. Hubo quienes defendieron que la recreación, más que idolatría, fue “darle un cierre” a la relación entre el público y el artista, cumpliendo con el último concierto planeado y las entradas ya adquiridas.

No todos compartieron esa visión. Críticas como “le faltó el alma, real, Yeison en concierto era demasiado activo” o “ya déjenlo descansar, por favor” reflejaron la incomodidad de quienes no encontraron en la simulación la energía habitual del cantante. Otros cuestionaron directamente la elección tecnológica y sugirieron que se hubiera utilizado material real de conciertos previos.

La tecnología y la música se unen en este espectacular show. Yeison Jiménez sorprende a sus fanáticos con una entrada inolvidable, proyectado con IA - crédito @eventos035 / TikTok

El uso de la inteligencia artificial también provocó reacciones de asombro y humor. Algunos asistentes comentaron: “Brutal!! De algo tenía que servir esa IA”, mientras otros ironizaron sobre la experiencia, comparándola con escenas de series sobre dilemas tecnológicos.

También surgieron cuestionamientos éticos. Una seguidora escribió: “No me parece correcto, esas acciones para la mente de los seres queridos es una tortura, ya deben de dejarlo descansar”, y otra voz más crítica sentenció: “Le están sacando el último jugo a este ser, Dios mío, lo hacen es por plata no por un homenaje”.

