Colombia

Secretaría de Educación de Bogotá establece plazo final hasta febrero de 2026 para reclamar el subsidio escolar por DaviPlata

La medida cubrirá a más de 10.000 estudiantes de educación pública, quienes podrán hacer efectivo el aporte, siempre y cuando cumplan los requisitos y plazos establecidos por la administración local

El subsidio de transporte escolar
El subsidio de transporte escolar DaviPlata beneficia en Bogotá a 10.872 estudiantes de colegios públicos elegibles según el Programa de Movilidad Escolar - crédito Alcaldía de Bogotá

La Secretaría de Educación informó que hasta el jueves 5 de febrero de 2026 tienen plazo los padres, madres y cuidadores cuyos hijos son beneficiarios del subsidio de transporte escolar, modalidad DaviPlata, para reclamar el abono correspondiente al quinto ciclo.

Este beneficio, dirigido a estudiantes de colegios públicos que cumplen con los criterios del Programa de Movilidad Escolar, representa un apoyo clave para garantizar el acceso y la permanencia en la educación oficial en Bogotá.

Para este ciclo, que corresponde al último de la vigencia 2025, la administración distrital destinó $4.029 millones, recurso que permitirá beneficiar a 10.872 estudiantes de instituciones educativas públicas. El subsidio está orientado a estudiantes menores de 14 años matriculados en colegios oficiales, así como a estudiantes con discapacidad, sin límite de edad, y a familias seleccionadas según criterios establecidos en el manual operativo vigente del programa.

La administración distrital destinó $4.029
La administración distrital destinó $4.029 millones para el quinto ciclo de subsidios de transporte escolar, enfocados en menores de 14 años y estudiantes con discapacidad - crédito Secretaría Distrital de Gobierno

La secretaría hizo un llamado especial a los beneficiarios que aún no han retirado el abono, recordando que la fecha límite para hacerlo es el 5 de febrero de 2026. El proceso de cobro es sencillo y puede realizarse a través de la aplicación móvil DaviPlata o ingresando a www.daviplata.com.

Para ello, el responsable debe ingresar con su documento de identidad y clave personal, verificar el saldo y proceder a retirar el dinero en cualquiera de los cajeros automáticos Davivienda, oficinas bancarias o corresponsales autorizados. Es fundamental guardar el recibo o comprobante de la transacción, pues este será el soporte de la operación.

Guía paso a paso para reclamar el subsidio de transporte escolar por DaviPlata:

  1. El responsable recibirá un mensaje de texto (SMS) en el celular registrado en el sistema de matrículas Simat.
  2. Ingresar a la aplicación móvil DaviPlata o a la página web www.daviplata.com.
  3. Digitar el número de documento y la clave personal.
  4. Verificar que el subsidio esté reflejado en el saldo disponible.
  5. Retirar el monto en cajeros automáticos Davivienda, oficinas del banco o corresponsales autorizados.
  6. Guardar el comprobante de la transacción como respaldo.
Para retirar el subsidio de
Para retirar el subsidio de transporte escolar, el responsable debe ingresar a la app o web DaviPlata, verificar saldo y efectuar el retiro en cajeros Davivienda - crédito Secretaría de Educación

Para activar DaviPlata por primera vez:

El beneficiario debe descargar la aplicación desde App Store o Google Play, registrar sus datos personales y seguir el proceso de verificación, que incluye tomar una fotografía de la cédula, diligenciar un breve formulario digital, ingresar el código de verificación enviado por SMS y crear una clave personal de cuatro dígitos.

Procedimiento para retirar el subsidio:

Al ingresar a la aplicación, el usuario debe seleccionar la opción “Sacar plata”, definir el monto a retirar (debe ser múltiplo de $10.000 y no superar los $700.000), y validar la transacción con el código de seguridad recibido.

En caso de retiro en cajero, se selecciona “Retiros DaviPlata”, se ingresa el monto, el celular y el código de seis dígitos que llega por mensaje de texto. En corresponsales, es necesario presentar el documento de identidad y el código de verificación recibido.

Para transferir dinero a otro usuario:

El proceso es igualmente sencillo: se selecciona la opción “Pasar Plata”, se elige el destinatario, se ingresa el monto deseado y se valida con el código de seguridad recibido por SMS.

La activación de DaviPlata exige
La activación de DaviPlata exige descargar la aplicación, registrar datos personales, verificar identidad y crear una clave de seguridad de cuatro dígitos - crédito montaje Infobae

La Secretaría de Educación también recuerda la importancia de mantener actualizados los datos del estudiante y su acudiente en el sistema de matrícula (Simat). Esta actualización es indispensable para evaluar la continuidad del beneficio o su asignación en los siguientes ciclos, de acuerdo con la capacidad de atención del programa.

Por ello, se recomienda a los acudientes acudir al colegio del estudiante, solicitar la actualización en la secretaría académica, presentar los documentos de identidad requeridos y verificar que los cambios queden correctamente registrados en el sistema.

El subsidio de transporte escolar en modalidad DaviPlata es un instrumento vital para miles de familias bogotanas. Permite solventar los gastos de desplazamiento de estudiantes en condiciones de vulnerabilidad, incentivando la asistencia regular a clases. Este apoyo es especialmente relevante para quienes residen en zonas alejadas de las instituciones educativas o enfrentan barreras de acceso al transporte público.

Para cualquier inquietud adicional sobre el proceso de retiro, activación de DaviPlata o actualización de datos, los beneficiarios pueden consultar la página oficial de la Secretaría de Educación del Distrito o comunicarse a los canales de atención habilitados por la entidad y Davivienda.

Subsidio de transporte escolarDaviPlataDaviviendaMovilidad escolarSusbsidios BogotáColombia-NoticiasColombia-Servicios

