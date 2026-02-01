Karol G despertó elogios con el traje que elegante que modeló para sus seguidores: ¿Lo usará en los Grammy?

La cantante compartió una sesión de fotos con el atuendo, mismo con el que apareció horas después en un evento exclusivo previo a los Grammy - crédito @karolg/Instagram

Los ojos de la industria musical están enfocados en Los Ángeles, que recibirá la edición 68 de los Premios Grammy con una lista de nominados que durante los meses previos viene dando de qué hablar.

Mientras Kendrick Lamar, Lady Gaga y Sabrina Carpenter se perfilan como los protagonistas en el lado angloparlante, en Latinoamérica hay especial interés por lo que suceda con Bad Bunny (nominado en las categorías principales y encargado del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en una semana).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Colombia lleva este año una lista de artistas que compiten en las categorías dedicadas a la música latina, entre los que se incluyen Aterciopelados, Bomba Estéreo, Andrés Cepeda, Paola Jara, Feid y Karol G.

La Bichota compite en la categoría Mejor álbum de pop latino por Tropicoqueta, enfrentando al propio Bad Bunny, Rauw Alejandro, Alejandro Sanz o su compatriota Andrés Cepeda. Además, fue confirmada como una de las elegidas para leer uno de los premios de la gala.

En las horas previas a la ceremonia, la cantante compartió en su cuenta de Instagram un reel en el que luce un traje elegante ceñido al cuerpo, que generó elogios pero también preguntas sobre si este sería el que usaría en la alfombra roja.

En la grabación se aprecia que se trata de un vestido largo de color negro con escote pronunciado y tirantes finos. El diseño tiene un diseño lateral abierto, ajustado con una serie de broches metálicos y una cadena decorativa que recorre el costado. La confección corrió por cuenta de Brett Alan Nelson, diseñador con el que Karol G ya colaboró en el pasado, así como con artistas pop del calibre de Doja Cat, Sabrina Carpenter, Lisa, Lizzo, Bebe Rexha o Grimes.

El elegante vestido negro de Karol G en la previa de los Grammy, diseñado por Brett Alan Nelson, genera elogios en redes sociales - crédito @karolg/Instagram

El look se completó con varios accesorios plateados: aretes grandes circulares, múltiples collares gruesos (uno de ellos con una cruz grande), pulseras y anillos. Adicionalmente, la Bichota optó por recoger su cabello con una coleta alta, dejando algunos mechones sueltos en la parte frontal.

De inmediato se hicieron sentir los elogios que provinieron de influenciadoras como Dani Duke o Aleska Génesis, o colegas como Kali Uchis, en los comentarios de la publicación.

Ante la pregunta de si dicho atuendo sería el que usaría en la alfombra roja y en la gala de los Grammy, no parece claro que sea el caso, pues el pasado sábado 31 de enero fue captada vistiéndolo para la fiesta exclusiva que ofreció Clive Davis, reconocido productor y ejecutivo de la industria musical estadounidense en el que cada año se reunen los artistas nominados y otras figuras de la farándula internacional.

Karol G encabeza la cuota colombiana en la edición 68 de los Premios Grammy en Los Ángeles, nominada a Mejor álbum de pop latino por 'Tropicoqueta' - crédito Mario Anzuoni/REUTERS

Karol G estaría a punto de anunciar las primeras fechas para la gira de ‘Tropicoqueta’

Tristen Erickson, bailarín de Karol G, compartió pistas en redes sociales que avivaron las especulaciones sobre el inminente anuncio del Tropicoqueta tour - crédito @tristen.erickson_/ Instagram

En un inicio de año movido con su aparición en los Grammy y los indicios del final de su relación con Feid (que también está nominado este año), la fanaticada de la Bichota permanece a la expectativa frente a la posibilidad de que 2026 sea el año de su regreso a los escenarios para presentar en vivo su más reciente larga duración.

Cada indicio cuenta para sus seguidores, y uno de los más sonados lo dio Tristen Erickson, bailarín que acompañó a Karol G en el Mañana será bonito World Tour, el más exitoso de la paisa hasta la fecha y uno de los de mayor recaudación en 2024.

A través de sus redes sociales, Erickson publicó fragmentos de algunos de los momentos que compartió junto a la cantante en escena, alimentado las especulaciones sobre una nueva gira.

En uno de sus videos más recientes, compartió imágenes de una de las noches que brindó la Bichora en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, particularmente el momento donde se produjo la interpretación de Gatúbela.

El clip, acompañado por el mensaje “Qué más, mami?”, no tardó en generar entusiasmo entre sus seguidores. Sin embargo, la cantante todavía guarda silencio.