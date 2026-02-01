Enrique Gómez afirmó que Nicolás Maduro es amigo de Gustavo Petro tras caída del dictador: “Las tiranías socialistas se pueden derrotar”

Enrique Gómez volvió a lanzar pullas a Gustavo Petro por su cercanía a Nicolás Maduro - crédito Montaje Infobae

El abogado y excandidato presidencial Enrique Gómez publicó un mensaje en su cuenta oficial de X donde destacó los efectos de la captura de Nicolás Maduro, a quien calificó como “amigo de @petrogustavo” y “narcodictador”.

Según Gómez, estos resultados son consecuencia de la gestión realizada durante la administración estadounidense de Donald Trump.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Entre los logros mencionados, Gómez resaltó como uno de los más relevantes la “clausura del siniestro Helicoide”, centro de reclusión señalado por prácticas de tortura y desaparición de opositores.

La publicación también enumeró otros cambios, entre los que figuran la reanudación de vuelos directos de American Airlines a Caracas y la “apertura total del espacio aéreo”.

Gómez aseguró que se decretó “amnistía general para todos los presos políticos desde 1999 a la actualidad” y mencionó la “modificación de la ley de hidrocarburos”.

Publicación en X de Enrique Gómez sobre Maduro genera debate por alcance de medidas tras detención - crédito @Enrique_GomezM

Además, sostuvo que se habría implementado la “prohibición para darle petróleo a Cuba, China, Rusia, Irán y Corea del Norte” y el “control total de la comercialización de petróleo”, junto con el “regreso de los exiliados”.

En su mensaje, Gómez afirmó: “Queda claro que las tiranías socialistas se pueden derrotar, pero si se pueden evitar, mucho mejor”.

El pronunciamiento de Gómez se da de cara a las elecciones presidenciales en Colombia, cuando el país se encuentra polarizado por los diferentes candidatos.

Enrique Gómez advirtió sobre la posible convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia

El abogado y excandidato presidencial Enrique Gómez Martínez lanzó una advertencia sobre los riesgos que, en su opinión, implicaría la iniciativa de una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia.

Desde su cuenta de X, Gómez afirmó que se trataría de un “regalo electoral” promovido por el presidente Gustavo Petro y el candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda para favorecer la campaña política del segundo.

Enrique Gómez denunció que la Asamblea Constituyente busca favorecer la campaña de Iván Cepeda - crédito @Enrique_GomezM

“Déjense de carajadas, se les dijo, se les advirtió. Viene la Asamblea Nacional Constituyente, el regalito electoral que Gustavo Petro, jefe de campaña de Iván Cepeda, le quiere dar para impulsar esa campaña que está al borde del fracaso”, sostuvo.

Según el dirigente del movimiento Salvación Nacional, la intención detrás de esta propuesta sería imponer un modelo de gobierno similar al de Venezuela. Gómez expresó: “Quieren imponer una dictadura de corte bolivariano, venezolano aquí en Colombia. Y ya vimos, colombianos, lo que le hizo a nuestro hermano país”.

Para el abogado, el proceso impulsado por el Ejecutivo buscaría modificar la Constitución vigente a través de un mecanismo que, argumenta, “acabaría con la democracia”.

El político hizo un llamado a la ciudadanía a oponerse a la iniciativa y denunció que, a su juicio, hay recursos estatales empleados en la promoción de la recolección de firmas para la Constituyente.

“No podemos permitir ni que hagan campaña política con nuestros recursos un comité de firmones adeptos al Gobierno para darle tracción a Iván Cepeda de aquí al 8 de marzo y de aquí al 31 de mayo”, advirtió.

Enrique Gómez comparó la Constituyente del Gobierno Petro con el proceso venezolano y llamó a rechazar la iniciativa - crédito @Enrique_GomezM

Gómez comparó la situación actual con la vivida en Venezuela durante el mandato de Hugo Chávez. Aseguró que el modelo venezolano “se lo entregó a Petro y ahora lo aplica Iván Cepeda”.

Por ello, instó a la población a rechazar la convocatoria: “No solo no votar la Asamblea Nacional Constituyente, sino mostrémosles a todos los colombianos lo grave, lo peligroso para nuestras libertades que es este afán de ganar las elecciones y de cambiar la constitución de Iván Cepeda”.

La propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente ha generado un debate intenso en diversos sectores políticos y sociales. Algunos líderes de oposición han advertido sobre los riesgos de una eventual reforma constitucional que, sostienen, podría alterar el equilibrio democrático.

Otros sectores consideran que el mecanismo permitiría actualizar las instituciones y responder a demandas sociales acumuladas.

El excandidato concluyó su mensaje con una advertencia sobre las consecuencias que, desde su perspectiva, tendría la aprobación de la Constituyente: “Hoy es un día donde la democracia está al borde del abismo”.