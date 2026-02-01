Colombia

Enrique Gómez afirmó que Nicolás Maduro es amigo de Gustavo Petro tras caída del dictador: “Las tiranías socialistas se pueden derrotar”

El director del partido Salvación Nacional aseguró en X que la detención de Maduro habría generado una serie de transformaciones políticas y sociales en Venezuela

Guardar
Enrique Gómez volvió a lanzar
Enrique Gómez volvió a lanzar pullas a Gustavo Petro por su cercanía a Nicolás Maduro - crédito Montaje Infobae

El abogado y excandidato presidencial Enrique Gómez publicó un mensaje en su cuenta oficial de X donde destacó los efectos de la captura de Nicolás Maduro, a quien calificó como “amigo de @petrogustavo” y “narcodictador”.

Según Gómez, estos resultados son consecuencia de la gestión realizada durante la administración estadounidense de Donald Trump.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Entre los logros mencionados, Gómez resaltó como uno de los más relevantes la “clausura del siniestro Helicoide”, centro de reclusión señalado por prácticas de tortura y desaparición de opositores.

La publicación también enumeró otros cambios, entre los que figuran la reanudación de vuelos directos de American Airlines a Caracas y la “apertura total del espacio aéreo”.

Gómez aseguró que se decretó “amnistía general para todos los presos políticos desde 1999 a la actualidad” y mencionó la “modificación de la ley de hidrocarburos”.

Publicación en X de Enrique
Publicación en X de Enrique Gómez sobre Maduro genera debate por alcance de medidas tras detención - crédito @Enrique_GomezM

Además, sostuvo que se habría implementado la “prohibición para darle petróleo a Cuba, China, Rusia, Irán y Corea del Norte” y el “control total de la comercialización de petróleo”, junto con el “regreso de los exiliados”.

En su mensaje, Gómez afirmó: “Queda claro que las tiranías socialistas se pueden derrotar, pero si se pueden evitar, mucho mejor”.

El pronunciamiento de Gómez se da de cara a las elecciones presidenciales en Colombia, cuando el país se encuentra polarizado por los diferentes candidatos.

Enrique Gómez advirtió sobre la posible convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia

El abogado y excandidato presidencial Enrique Gómez Martínez lanzó una advertencia sobre los riesgos que, en su opinión, implicaría la iniciativa de una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia.

Desde su cuenta de X, Gómez afirmó que se trataría de un “regalo electoral” promovido por el presidente Gustavo Petro y el candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda para favorecer la campaña política del segundo.

Enrique Gómez denunció que la
Enrique Gómez denunció que la Asamblea Constituyente busca favorecer la campaña de Iván Cepeda - crédito @Enrique_GomezM

“Déjense de carajadas, se les dijo, se les advirtió. Viene la Asamblea Nacional Constituyente, el regalito electoral que Gustavo Petro, jefe de campaña de Iván Cepeda, le quiere dar para impulsar esa campaña que está al borde del fracaso”, sostuvo.

Según el dirigente del movimiento Salvación Nacional, la intención detrás de esta propuesta sería imponer un modelo de gobierno similar al de Venezuela. Gómez expresó: “Quieren imponer una dictadura de corte bolivariano, venezolano aquí en Colombia. Y ya vimos, colombianos, lo que le hizo a nuestro hermano país”.

Para el abogado, el proceso impulsado por el Ejecutivo buscaría modificar la Constitución vigente a través de un mecanismo que, argumenta, “acabaría con la democracia”.

El político hizo un llamado a la ciudadanía a oponerse a la iniciativa y denunció que, a su juicio, hay recursos estatales empleados en la promoción de la recolección de firmas para la Constituyente.

“No podemos permitir ni que hagan campaña política con nuestros recursos un comité de firmones adeptos al Gobierno para darle tracción a Iván Cepeda de aquí al 8 de marzo y de aquí al 31 de mayo”, advirtió.

Enrique Gómez comparó la Constituyente del Gobierno Petro con el proceso venezolano y llamó a rechazar la iniciativa - crédito @Enrique_GomezM

Gómez comparó la situación actual con la vivida en Venezuela durante el mandato de Hugo Chávez. Aseguró que el modelo venezolano “se lo entregó a Petro y ahora lo aplica Iván Cepeda”.

Por ello, instó a la población a rechazar la convocatoria: “No solo no votar la Asamblea Nacional Constituyente, sino mostrémosles a todos los colombianos lo grave, lo peligroso para nuestras libertades que es este afán de ganar las elecciones y de cambiar la constitución de Iván Cepeda”.

La propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente ha generado un debate intenso en diversos sectores políticos y sociales. Algunos líderes de oposición han advertido sobre los riesgos de una eventual reforma constitucional que, sostienen, podría alterar el equilibrio democrático.

Otros sectores consideran que el mecanismo permitiría actualizar las instituciones y responder a demandas sociales acumuladas.

El excandidato concluyó su mensaje con una advertencia sobre las consecuencias que, desde su perspectiva, tendría la aprobación de la Constituyente: “Hoy es un día donde la democracia está al borde del abismo”.

Temas Relacionados

Enrique GómezGobierno TrumpDonald TrumpNicolás MaduroGustavo PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Así fue la inteligencia artificial que se uso para traer de vuelta a Yeison Jiménez en el concierto realizado en Bogotá

Los asistentes no solo contaron con las interpretaciones de colegas y amigos de Jiménez, también fueron sorprendidos por el “regreso del artista”

Así fue la inteligencia artificial

José Félix Lafaurie desmintió su renuncia al Centro Democrático y “menos María Fernanda Cabal”

José Félix Lafaurie desmintió los rumores que surgieron tras la filtración de una carta dirigida a la directiva del partido

José Félix Lafaurie desmintió su

El valor de cada voto en Colombia: Esta es el dinero que recibirán los candidatos

La decisión sobre la suma a entregar a los candidatos por cada sufragio recibido abre el debate en la opinión pública acerca de la transparencia y el uso de recursos públicos

El valor de cada voto

Ela Taubert contó la historia detrás de su colaboración con Joe Jonas en los Latin Grammy de 2024: “Eso fue muy loco”

La joven cantante colombiana sorprendió al público al cumplir su sueño de infancia al interpretar junto a Joe Jonas el tema “¿Cómo pasó?” en uno de los momentos más memorables de la velada musical

Ela Taubert contó la historia

Jeisson Rosas López, el llamado “mentalista” de Zulma Guzmán, aclaró su vínculo con la acusada y las frambuesas con talio

El coach de vida habló en exclusiva sobre cómo conoció a Zulma Guzmán Castro y respondió sin rodeos a los rumores que lo relacionan con la controversial entrega de frutas contaminadas con talio

Jeisson Rosas López, el llamado
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La compañía colombiana que desarrolla

La compañía colombiana que desarrolla una estación remota para defensa antidrones: sería clave en lucha contra grupos armados ilegales

Cayó alias Motor, cabecilla de las disidencias de las Farc en Nariño: tenía granadas listas para adaptarlas a drones explosivos

Esquemas de la UNP son amenazados por las disidencias de “Iván Mordisco” en Nariño: ofrecen recompensa por los escoltas

Alerta máxima en Colombia por posibles afectaciones de grupos armados en época de elecciones

Informe de inteligencia confirma que las disidencias de ‘Mordisco’ buscan tomar control de “Casa Charlie” en El Plateado

ENTRETENIMIENTO

Ela Taubert contó la historia

Ela Taubert contó la historia detrás de su colaboración con Joe Jonas en los Latin Grammy de 2024: “Eso fue muy loco”

Las probabilidades y los porcentajes de los colombianos para ganar en los Grammy 2026: Karol G puntea en su categoría

Juanda Caribe falló en una misión secreta dentro de ‘La casa de los famosos 3′ y ahora su permanencia está en peligro

Kris R y Karina García estuvieron en Bogotá: visitaron un colegio y fueron recibidos con una gran ovación

Karol G estaría a punto de anunciar su gira con Tropicoqueta: bailarín dio pistas en redes sociales

Deportes

El jugador colombiano al que

El jugador colombiano al que Messi le regaló su camiseta: “La voy a meter en una caja fuerte”

Messi en Colombia: el “10″ fue sensación en Medellín con Inter Miami

En imágenes: Así fue el regreso de Messi al Atanasio Girardot para la disputa entre Inter Miami y Atlético Nacional

Juan Manuel Rengifo, de emocionarse en el saludo con Messi a marcar un golazo en el amistoso ante Inter Miami

Atlético Nacional vs. Inter Miami: el gol de Juan José Rengifo no fue suficiente para ganarle al equipo de Lionel Messi