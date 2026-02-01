Colombia

En medio de tragos, Maluma reveló que tiene una colaboración inédita con Yeison Jiménez: “Grabamos un tema”

Mientras celebraba su cumpleaños, el artista reguetonero pidió a todos los presentes que brindaran por “el aventurero”. Con un par de copas en mano, el cantante expresó lo mucho que extrañaba a su colega de música popular

En un emotivo en vivo, Maluma reveló que grabó una canción con Yeison Jiménez antes de su trágica muerte - crédito @supercrossover7/TikTok

En una charla con el cantante de reguetón Blessd, el artista paisa Maluma reveló que grabó una colaboración con Yeison Jiménez, el reconocido exponente de la música popular que falleció el 10 de enero en un trágico accidente aéreo que enlutó al país.

La noticia, que provocó gran revuelo en la industria musical colombiana, fue anunciada por el propio Maluma durante un par de copas en una celebración de su cumpleaños sobre el legado del “aventurero”; sin embargo, el cantante paisa dejó claro que no tiene fecha definida para el lanzamiento de la canción, ya que considera que no es el momento adecuado.

El tema, que une los estilos del género urbano de Maluma y la música popular de Yeison Jiménez, aún permanece inédito, y la decisión de su publicación depende en gran medida del consentimiento de la familia del fallecido artista. Maluma expresó que el respeto por los seres queridos de su colega fallecido es fundamental y que no quiere que se malinterprete su intención.

Maluma reveló que grabó una canción con Yeison Jiménez antes de su trágica muerte - crédito @maluma - @yeison_jimenez/Instagram

Maluma compartió que, más allá de ser una colaboración musical, este tema representa un recuerdo valioso de su tiempo trabajando junto a Yeison: “Grabamos un tema, pero no lo quiero lanzar ahora. No es el momento”, señaló el cantante, que destacó que la importancia de la canción radica en el vínculo personal que compartió con el caldense, que fue una figura crucial en la música popular.

El intérprete de Hawái, Sobrio y Borro cassette resaltó que la familia de Yeison Jiménez debe ser la que determine si la canción debe ser lanzada al público: “Lo que diga la familia es lo más importante. No quiero que se malinterprete, no quiero que digan que lo hago por interés”.

La colaboración entre Maluma y Yeison Jiménez no solo llamó la atención por la mezcla de géneros musicales, sino por el simbolismo que representa. La música urbana, que conquista audiencias globales gracias a varios exponentes colombianos, como Karol G, J Balvin, Feid y el mismo Maluma, se encuentra con la música popular, un género enraizado en la identidad colombiana. Este cruce de estilos genera gran expectativa, ya que ambas vertientes están viviendo un auge en la industria musical del país.

En su cumpleaños, Maluma recordó la huella que dejó Yeison Jiménez en la industria colombiana y expresó que su legado sigue vivo a través de su música - crédito Yeison Jiménez/Facebook

El vacío dejado por Yeison Jiménez

Durante la conversación, Maluma no solo se refirió a la colaboración musical, sino que reflexionó sobre el impacto de la muerte de Yeison Jiménez en la música colombiana; el cantante paisa destacó que la partida del músico “dejó mero hueco en la música colombiana. Pa’ mí era el número uno; le da a uno mucho dolor que un man con tanto talento no esté con nosotros, pero dejó un hijueputa legado musical”.

A lo largo de la charla, ya con el licor en la cabeza por su hablando, se hizo evidente el aprecio que Maluma sentía por Yeison, que a los 34 años dejó una huella en la industria: “La vida es muy frágil, hay que disfrutar el presente”.

Las palabras de Maluma surgieron durante un en vivo que realizó en su cuenta de Instagram este miércoles 28 de enero, coincidiendo con su cumpleaños. Mientras tomaba unos shots de aguardiente, recordó a Yeison Jiménez y pidió a todos los presentes que brindaran por él: “Extrañamos mucho a Yeison, ome’, esta va por él”.

El video recibió gran cantidad de comentarios positivos por los seguidores del artista de música popular - crédito supercrossover7 / TikTok

Con estas palabras y gestos, el artista paisa rindió homenaje, junto a sus amigos, colegas y familiares, a la vida de Yeison Jiménez, al recordar su legado y quién fue realmente. Maluma resaltó que el tema que grabó con él tiene un valor especial y que su lanzamiento se dará en el momento adecuado, siempre con el respeto que merece su legado, su historia y todo lo que representó.

