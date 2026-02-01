Confirman la muerte de alias Gonzalito, segundo cabecilla del Clan del Golfo, tras un accidente fluvial en Córdoba

Alias Gonzalito, líder del Clan del Golfo, murió tras el volcamiento de una lancha en Tierralta, Córdoba - crédito X

Alias Gonzalito, identificado como uno de los principales líderes del Clan del Golfo, murió tras un accidente en una lancha en el departamento de Córdoba, confirmaron integrantes del equipo negociador de esa organización.

De acuerdo con informes preliminares, el hecho ocurrió cuando el jefe criminal se desplazaba hacia la Zona de Ubicación Temporal (ZUT), punto de encuentro previsto para los diálogos con el Gobierno nacional.

La información, que fue objeto de verificación por parte de las autoridades durante varias horas, señala que José Gonzalo Sánchez Sánchez, conocido también por los alias de Willington, Ramiro y Chimbita, se ahogó después de que la embarcación en la que viajaba sufrió un volcamiento en el municipio de Tierralta, Córdoba.

Tras conocerse el reporte, unidades de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional se desplazaron a la zona para corroborar los detalles del incidente.

Autoridades y Gobierno verifican el accidente

Sobre alias Gonzalito pesaban órdenes de captura por homicidio, terrorismo, extorsión, tráfico de armas y pedidos de extradición - crédito X

El accidente tuvo lugar mientras Sánchez Sánchez se dirigía a la ZUT, donde se preparaba un nuevo ciclo de negociaciones entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo.

“La información que tenemos es que, al parecer, murió en un desplazamiento que estaba haciendo, cruzando un río, y se volteó la embarcación donde estaba él, y murió ahogado. Esa es la información que tenemos”, señaló Álvaro Jiménez, jefe de la delegación oficial en el diálogo con el grupo armado.

Jiménez señaló además que el primer reporte provino de la propia delegación del Clan del Golfo, aunque subrayó que las autoridades mantenían en proceso la confirmación absoluta de la identidad del fallecido. En la zona del accidente, la Séptima División del Ejército Nacional y otras unidades de la fuerza pública continúan las labores de verificación para establecer con certeza las circunstancias en las que se produjo la muerte.

Perfil de alias Gonzalito: trayectoria y antecedentes

José Gonzalo Sánchez Sánchez nació en Montería, Córdoba, el 30 de diciembre de 1974. En su historial figura la desmovilización del Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Alias Gonzalito lideraba el Bloque Roberto Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo con más de 1.200 integrantes en varios departamentos - crédito Colprensa

Desde finales de 2017, lideraba el Bloque Roberto Vargas Gutiérrez, estructura del Clan del Golfo conformada por seis frentes y una comisión, que suma 1.246 integrantes y opera en Córdoba, Antioquia, Sucre y Bolívar, según informes de inteligencia.

Sobre Sánchez pesaban múltiples órdenes de captura, entre ellas por homicidio, terrorismo, extorsión y tráfico de armas. Además, el gobierno de Estados Unidos había solicitado su extradición.

En julio de 2025, la Corte Suprema de Justicia de Colombia emitió concepto favorable para su extradición, al considerar que era el segundo al mando del Clan del Golfo y hombre de confianza de alias Chiquito Malo, principal líder de la estructura.

Acusaciones internacionales y recompensa millonaria

El expediente judicial en poder de las autoridades documenta que Sánchez habría participado en el envío de cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos entre 2006 y 2019, año en el que una corte federal norteamericana formalizó la acusación en su contra.

El Gobierno ofrecía una recompensa de más de $5.000 millones por información que permitiera la captura de alias Gonzalito - crédito X

De acuerdo con el documento, “a partir de aproximadamente 2006, y de manera continua desde entonces hasta aproximadamente la fecha de presentación de esta acusación formal, en los países de Colombia, México y Estados Unidos, el acusado José Gonzalo Sánchez Sánchez, también conocido como ”Gonzalito", y otros… conspiró y acordó distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contuviera una cantidad detectable de cocaína, una sustancia controlada categoría II, teniendo la intención, conocimiento y motivo razonable para creer que dicha sustancia sería importada a los Estados Unidos desde un lugar en el exterior”.

Por información que permitiera su captura, el Estado colombiano ofrecía una recompensa de $5.000 millones. Sánchez era considerado uno de los hombres clave en la estructura delictiva del Clan del Golfo, especialmente por su papel al frente del bloque que opera en el norte del país.

El accidente ocurrió en el contexto de los acercamientos entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo, una de las organizaciones armadas ilegales más grandes del país. La delegación oficial se encontraba en proceso de preparación para la instalación de la mesa de diálogos cuando se conoció el reporte sobre la muerte de “Gonzalito”.