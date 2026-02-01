Colombia

CNE no toma una decisión sobre la participación de Iván Cepeda en la consulta: magistrados no han presentado ponencia

El congresista y candidato aspira a unirse a la consulta Frente por la Vida, que definirá un aspirante de centro-izquierda que vaya a la contienda por la Presidencia

El candidato Iván Cepeda inscribió
El candidato Iván Cepeda inscribió su candidatura para la consulta de marzo de 2026, pero el CNE debe definir si está habilitado para participar - crédito Europa Press y Colprensa

El sábado 31 de enero de 2026, los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) se citaron para definir si el senador y candidato presidencial Iván Cepeda Castro puede o no participar en la consulta interpartidista del Frente por la Vida, que tendrá lugar el 8 de marzo.

La sesión extraordinaria fue programada para las 6:00 p. m., pero, de acuerdo con Última Hora Caracol Radio, el CNE no ha podido analizar la situación de Cepeda y, por ende, tomar una decisión sobre su participación en la consulta, debido a que la comisión especial de magistrados que estudia el caso no ha presentado la ponencia.

El caso del candidato se centra en una disyuntiva: si participó o no en una consulta interpartidista previa. Pues, el senador hizo parte de la consulta que se llevó a cabo en octubre de 2025, en la que fue elegido como el aspirante que representaría al Pacto Histórico en la siguiente consulta.

Sin embargo, aunque esa primera consulta prometía ser del Pacto, terminó desintegrándose porque para entonces no tenía una personería jurídica que lo avalara como partido único, fusionando a las colectividades Unión Patriótica, Partido Comunista y Polo Democrático. Al final, Cepeda y su contendiente Carolina Corcho quedaron avalados por el Polo y los otros dos partidos se retiraron de la consulta, al igual que el exalcalde de Medellín Daniel Quintero.

El CNE debe definir entonces si Cepeda ya participó en una consulta interpartidista o si esta fue, más bien, una consulta interna. En caso de que haya sido interpartidista, quedaría inhabilitado para entrar a la que se llevará a cabo en marzo, porque también es interpartidista y la normativa prohíbe que un candidato haga parte de dos consultas de ese tipo.

En desarrollo...

