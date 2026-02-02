CNE decide futuro de Iván Cepeda en consulta del Frente por la Vida el próximo 8 de marzo

Mayoría de magistrados del CNE se inclina por bloquear inscripción de Iván Cepeda - crédito Europa Press y Colprensa

El Consejo Nacional Electoral (CNE) afronta una decisión crucial respecto a la inscripción de Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida.

Según el Reporte Coronell, la Sala Plena analizará la ponencia que elaboró una comisión especial compuesta por los magistrados Fabiola Márquez, Alba Lucía Velásquez y Álvaro Echeverry, quienes respaldaron la postulación del congresista del Pacto Histórico en el mecanismo interpartidista.

La reunión, que se lleva a cabo el lunes 2 de febrero, será determinante para la ruta presidencial del senador, quien lidera las encuestas en el sector progresista.

Sin embargo, la mayoría de los magistrados considera que la participación de Cepeda en una consulta anterior, realizada el 26 de octubre y catalogada como interpartidista, lo inhabilitaría para competir en el proceso del 8 de marzo de 2026.

De acuerdo con la información revelada, seis de los nueve magistrados estarían dispuestos a votar en contra de la inscripción del candidato, lo que complicaría sus aspiraciones. Solo tres miembros del alto tribunal electoral apoyarían que Cepeda figure en el tarjetón de la consulta del Frente por la Vida.

El equipo de campaña del senador anunció que, en caso de una decisión desfavorable, promoverán acciones de tutela para denunciar lo que consideran una afectación de derechos políticos.

Las instancias judiciales que se activen deberán resolver el asunto con celeridad, ya que el plazo para oficializar inscripciones vence el 6 de febrero. El desenlace influirá en la estrategia electoral del progresismo y en el desarrollo de los mecanismos de participación.