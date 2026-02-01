Colombia

Cayó ‘Mono Candelo’, presunto integrante del Clan del Golfo deportado desde Estados Unidos: tenía circular de Interpol por homicidio contra líderes sociales

El operativo internacional refuerza la protección de líderes sociales y el trabajo conjunto para evitar la evasión de responsables de delitos graves

Guardar
Mono Candelo fue deportado a
Mono Candelo fue deportado a Colombia tras una operación conjunta entre autoridades estadounidenses y la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia - crédito Migración Colombia

Las autoridades de Colombia recibieron la deportación desde Estados Unidos de Brayan Stiven González Quirama, conocido como alias Mono Candelo, señalado como presunto jefe de sicarios del Clan del Golfo, grupo armado autodenominado como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

El operativo fue coordinado entre Migración Colombia, la Policía Nacional y el Grupo Marshal de Estados Unidos, en un esfuerzo conjunto de cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según informaron las autoridades, alias Mono Candelo llegó en un vuelo de deportados procedente de Alexandria (Virginia, EE.UU.) y fue entregado a las autoridades en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, en la que se realizó sin enfrentamientos y en el que fue entregado a funcionarios de la Fiscalía General de la Nación para realizar los trámites judiciales correspondientes.

La extradición de González Quirama
La extradición de González Quirama responde al asesinato de Rosa Elena Célix Guañarita, líder social de Bolívar - crédito Migración Colombia

Autoridades de Migración Colombia reiteraron que estos operativos buscan impedir que integrantes de estructuras delictivas utilicen la movilidad internacional para evadir la justicia.

La deportación de este sujeto demuestra que no hay fronteras para la acción de la justicia cuando se trata de integrantes de estructuras criminales que atentan contra la vida y la seguridad en Colombia”, declaró Gloria Esperanza Arriero López, directora general de Migración Colombia.

Igualmente, la funcionaria recalcó el fortalecimiento de los controles migratorios y la protección de fronteras, acciones respaldadas por el Gobierno de Gustavo Petro para reforzar la seguridad y evitar la evasión de criminales.

Tras el operativo en el
Tras el operativo en el que fue abatido alias Chirimoya, alias Mono Candelo quedó como uno de los líderes del EGC en el Magdalena Medio - crédito Ministerio de Defensa

Historial criminal de ‘Mono Candelo’

Sobre González Quirama pesaba una circular azul de Interpol y una orden de captura vigente por homicidio, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

Incluso, la Policía recordó que, por este sujeto, se ofrecía una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que permitiera su captura, siendo uno de los hombres más buscados de esta organización ilegal.

La trayectoria delictiva de alias Mono Candelo abarca la presunta coordinación de al menos nueve homicidios en la región del Magdalena Medio, varios dirigidos contra líderes sociales y un firmante del Acuerdo de Paz de 2016.

Sobre alias Mono Candelo pesaba
Sobre alias Mono Candelo pesaba una orden de captura por homicidio, concierto para delinquir agravado y tráfico de armas, según Migración Colombia - crédito Migración Colombia

Entre los crímenes más relevantes está el asesinato de la lideresa social Rosa Elena Célix Guañarita, perpetrado en febrero de 2023 en un establecimiento público de San Pablo, municipio del departamento de Bolívar, un hecho que provocó rechazo nacional y alertó sobre los riesgos que enfrentan los defensores de derechos humanos en Colombia.

Para las autoridades, la captura y deportación de alias Mono Candelo representan un golpe relevante al Clan del Golfo, considerado una de las organizaciones criminales más peligrosas del país.

Las autoridades asocian este resultado con avances en la protección de líderes sociales y el debilitamiento de estructuras criminales en Colombia.

La cooperación sostenida entre Colombia y Estados Unidos refuerza el mensaje de que los responsables de graves delitos no podrán encontrar refugio fuera de las fronteras nacionales.

Además de caer Wilson Darío
Además de caer Wilson Darío Ruiz Vélez se reportaron capturas adicionales en Fundación y Aracataca, donde se desmantelaron células dedicadas a la extorsión y al porte ilegal de armas. - crédito @PedroSanchezCol/X

Fue abatido alias 07, presunto cabecilla del Clan del Golfo

La reciente intervención de las autoridades en la vereda Palma de Vino, zona rural de Sabanas de San Ángel, en el departamento de Magdalena representó un golpe directo a la estructura del Clan del Golfo en el Caribe colombiano.

En un operativo, realizado el 27 de enero de 2026, las autoridades reportaron que fueron abatidos cinco integrantes de este grupo armado, entre ellos Wilson Darío Ruiz Vélez, conocido como alias 07 o Moisés, principal cabecilla regional del EGC. Así mismo, otras seis personas fueron capturadas, dos en flagrancia y cuatro por orden judicial.

Según el informe oficial, este sujeto era responsable de coordinar la expansión territorial de la organización y disputas armadas con otros grupos ilegales por el control de rutas del narcotráfico.

Alias 07, que comandaba la estructura Nelson Darío Hurtado Simanca dentro del Clan del Golfo, dirigía la expansión de la organización en el Caribe, además de coordinar enfrentamientos con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn) y otros actores armados ilegales, de acuerdo con el reporte de la Policía Nacional.

La organización desarticulada tenía presencia
La organización desarticulada tenía presencia activa en distintos municipios del Caribe colombiano - crédito Colprensa

Entre los delitos atribuidos a alias 07 se encuentra el asesinato del subintendente Ronald Montañez Quijano, funcionario de la Dirección de Tránsito y Transporte, ocurrido el 28 de abril de 2025 en Palermo (Magdalena).

Las autoridades lo señalaban como máximo responsable de actos violentos contra integrantes de la fuerza pública y de delitos contra la población civil, en un contexto de permanente disputa por el control territorial en la región.

Las autoridades destacan el impacto de este operativo en la reducción de hechos violentos y actividades delictivas que afectaban a la población local.

Temas Relacionados

Mono CandeloClan del GolfoDeportación desde Estados UnidosRosa Elena Célix GuañaritaCrimen organizado en ColombiaLíderes socialesInterpolPolicía NacionalMigración ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Exalcalde de Cali pidió a Claudia López y Sergio Fajardo aliarse para ir a una consulta de centro: “Olvidémonos de nuestras aspiraciones personales”

Según el también candidato presidencial Maurice Armitage, de no conformarse una tercera opción de consulta, el país podría vivir un periodo de violencia como antesala a las elecciones por cuenta de la polarización política y la falta de representación

Exalcalde de Cali pidió a

Habitante de calle en Cúcuta habría sido violada y la golpearon hasta asesinarla

La víctima, encontrada semidesnuda y con lesiones en el rostro y la cabeza, permanece sin identificar mientras la Policía recopila pistas en la zona

Habitante de calle en Cúcuta

Juanse Quintero pone sobre la mesa la polémica por símbolos oscuros en shows de Karol G, Bad Bunny y Lady Gaga

Sin atacar a ninguna figura, el actor pidió discernimiento y cuestionó la normalización de símbolos considerados oscuros, generando conversación entre los seguidores de la música y el entretenimiento

Juanse Quintero pone sobre la

Gustavo Petro acusó al CNE de bloquear la participación política y convocó reunión para la Constituyente: “Se avecina un golpe”

El pronunciamiento del presidente Petro se dio por el posible impedimento de Iván Cepeda para participar en las consulta del Frente por la Vida, que se realizará el 8 de marzo de 2026

Gustavo Petro acusó al CNE

Hombre de 54 años disparó con una escopeta por una ventana al noroccidente de Bogotá: lo detuvieron con dos armas y munición

El seguimiento de una llamada de emergencia permitió a los uniformados intervenir en una vivienda donde hallaron armamento sin permisos y detuvieron al presunto responsable cuando intentaba escapar

Hombre de 54 años disparó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La compañía colombiana que desarrolla

La compañía colombiana que desarrolla una estación remota para defensa antidrones: sería clave en lucha contra grupos armados ilegales

Cayó alias Motor, cabecilla de las disidencias de las Farc en Nariño: tenía granadas listas para adaptarlas a drones explosivos

Esquemas de la UNP son amenazados por las disidencias de “Iván Mordisco” en Nariño: ofrecen recompensa por los escoltas

Alerta máxima en Colombia por posibles afectaciones de grupos armados en época de elecciones

Informe de inteligencia confirma que las disidencias de ‘Mordisco’ buscan tomar control de “Casa Charlie” en El Plateado

ENTRETENIMIENTO

Juanse Quintero pone sobre la

Juanse Quintero pone sobre la mesa la polémica por símbolos oscuros en shows de Karol G, Bad Bunny y Lady Gaga

Ela Taubert contó la historia detrás de su colaboración con Joe Jonas en los Latin Grammy de 2024: “Eso fue muy loco”

Las probabilidades y los porcentajes de los colombianos para ganar en los Grammy 2026: Karol G puntea en su categoría

Juanda Caribe falló en una misión secreta dentro de ‘La casa de los famosos 3′ y ahora su permanencia está en peligro

Kris R y Karina García estuvieron en Bogotá: visitaron un colegio y fueron recibidos con una gran ovación

Deportes

El jugador colombiano al que

El jugador colombiano al que Messi le regaló su camiseta: “La voy a meter en una caja fuerte”

Messi en Colombia: el “10″ fue sensación en Medellín con Inter Miami

En imágenes: Así fue el regreso de Messi al Atanasio Girardot para la disputa entre Inter Miami y Atlético Nacional

Juan Manuel Rengifo, de emocionarse en el saludo con Messi a marcar un golazo en el amistoso ante Inter Miami

Atlético Nacional vs. Inter Miami: el gol de Juan José Rengifo no fue suficiente para ganarle al equipo de Lionel Messi