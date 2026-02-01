Cayó ‘Mono Candelo’, presunto integrante del Clan del Golfo deportado desde Estados Unidos: tenía circular de Interpol por homicidio contra líderes sociales

Mono Candelo fue deportado a Colombia tras una operación conjunta entre autoridades estadounidenses y la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia - crédito Migración Colombia

Las autoridades de Colombia recibieron la deportación desde Estados Unidos de Brayan Stiven González Quirama, conocido como alias Mono Candelo, señalado como presunto jefe de sicarios del Clan del Golfo, grupo armado autodenominado como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

El operativo fue coordinado entre Migración Colombia, la Policía Nacional y el Grupo Marshal de Estados Unidos, en un esfuerzo conjunto de cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado.

Según informaron las autoridades, alias Mono Candelo llegó en un vuelo de deportados procedente de Alexandria (Virginia, EE.UU.) y fue entregado a las autoridades en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, en la que se realizó sin enfrentamientos y en el que fue entregado a funcionarios de la Fiscalía General de la Nación para realizar los trámites judiciales correspondientes.

Autoridades de Migración Colombia reiteraron que estos operativos buscan impedir que integrantes de estructuras delictivas utilicen la movilidad internacional para evadir la justicia.

“La deportación de este sujeto demuestra que no hay fronteras para la acción de la justicia cuando se trata de integrantes de estructuras criminales que atentan contra la vida y la seguridad en Colombia”, declaró Gloria Esperanza Arriero López, directora general de Migración Colombia.

Igualmente, la funcionaria recalcó el fortalecimiento de los controles migratorios y la protección de fronteras, acciones respaldadas por el Gobierno de Gustavo Petro para reforzar la seguridad y evitar la evasión de criminales.

Historial criminal de ‘Mono Candelo’

Sobre González Quirama pesaba una circular azul de Interpol y una orden de captura vigente por homicidio, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

Incluso, la Policía recordó que, por este sujeto, se ofrecía una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que permitiera su captura, siendo uno de los hombres más buscados de esta organización ilegal.

La trayectoria delictiva de alias Mono Candelo abarca la presunta coordinación de al menos nueve homicidios en la región del Magdalena Medio, varios dirigidos contra líderes sociales y un firmante del Acuerdo de Paz de 2016.

Entre los crímenes más relevantes está el asesinato de la lideresa social Rosa Elena Célix Guañarita, perpetrado en febrero de 2023 en un establecimiento público de San Pablo, municipio del departamento de Bolívar, un hecho que provocó rechazo nacional y alertó sobre los riesgos que enfrentan los defensores de derechos humanos en Colombia.

Para las autoridades, la captura y deportación de alias Mono Candelo representan un golpe relevante al Clan del Golfo, considerado una de las organizaciones criminales más peligrosas del país.

Las autoridades asocian este resultado con avances en la protección de líderes sociales y el debilitamiento de estructuras criminales en Colombia.

La cooperación sostenida entre Colombia y Estados Unidos refuerza el mensaje de que los responsables de graves delitos no podrán encontrar refugio fuera de las fronteras nacionales.

Fue abatido alias 07, presunto cabecilla del Clan del Golfo

La reciente intervención de las autoridades en la vereda Palma de Vino, zona rural de Sabanas de San Ángel, en el departamento de Magdalena representó un golpe directo a la estructura del Clan del Golfo en el Caribe colombiano.

En un operativo, realizado el 27 de enero de 2026, las autoridades reportaron que fueron abatidos cinco integrantes de este grupo armado, entre ellos Wilson Darío Ruiz Vélez, conocido como alias 07 o Moisés, principal cabecilla regional del EGC. Así mismo, otras seis personas fueron capturadas, dos en flagrancia y cuatro por orden judicial.

Según el informe oficial, este sujeto era responsable de coordinar la expansión territorial de la organización y disputas armadas con otros grupos ilegales por el control de rutas del narcotráfico.

Alias 07, que comandaba la estructura Nelson Darío Hurtado Simanca dentro del Clan del Golfo, dirigía la expansión de la organización en el Caribe, además de coordinar enfrentamientos con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn) y otros actores armados ilegales, de acuerdo con el reporte de la Policía Nacional.

Entre los delitos atribuidos a alias 07 se encuentra el asesinato del subintendente Ronald Montañez Quijano, funcionario de la Dirección de Tránsito y Transporte, ocurrido el 28 de abril de 2025 en Palermo (Magdalena).

Las autoridades lo señalaban como máximo responsable de actos violentos contra integrantes de la fuerza pública y de delitos contra la población civil, en un contexto de permanente disputa por el control territorial en la región.

Las autoridades destacan el impacto de este operativo en la reducción de hechos violentos y actividades delictivas que afectaban a la población local.