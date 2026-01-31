Vocalista de Bomba Estéreo revela cómo escribió la colaboración con Bad Bunny: “En una noche de luna llena”

La vocalista de Bomba Estéreo reveló como escribió 'Ojitos Lindos' antes de que Bad Bunny la contactara para grabar la canción - crédito @lisaumet/ Instagram

Luego de las tres presentaciones de Bad Bunny en Medellín el fin de semana del 24 de enero, que contaron con la participación de invitados como Arcángel, Karol G y Bomba Estéreo, han surgido nuevos detalles sobre la relación del artista puertorriqueño con estas figuras.

Entre las novedades, se difundió un video inédito de Li Saumet, vocalista de Bomba Estéreo, grabado en los bastidores del concierto. En la grabación, Saumet explica cómo se concretó la colaboración en Ojitos Lindos junto a Bad Bunny, tema lanzado en 2022 y considerado uno de los mayores éxitos para ambos músicos.

Según detalló la cantante colombiana, parte de la canción ya estaba escrita antes de que Bad Bunny la contactara, pues surgió de una inspiración personal.

“Ojitos lindos nace de una noche de luna llena, una noche que yo no podía dormir. Me desperté en medio de la noche y me dije: ‘tengo que escribir esta canción’, la tenía en la mente, la repetía, la repetía y la repetía y cuando me desperté la canté... Así empezó, con una conexión con la luna”, reveló Li Saumet en un video publicado en su cuenta de TikTok.

Li Saumet explicó que gran parte de la letra de "Ojitos Lindos" fue escrita antes de recibir la propuesta para colaborar con Bad Bunny - crédito @bombaestereo__/ TikTok

La cantante confesó que aunque sintió una conexión especial con el trabajo que realizó en medio de la noche, reveló que por un momento se había quedado con un esquema o una idea de una canción, pues no sabía en qué la iba a usar, hasta que recibió un mensaje del productor Tainy.

“Luego, yo tenía la canción, tenía la letra, pero no sabía en qué la iba a usar, me llamó Tainy, me mandó un mensaje y me dice que Benito (Bad Bunny) quería hacer una canción con Bomba Estéreo”, reveló la cantante, asegurando además que en el momento en que le mandan la pista, esta quedó “perfecta” con la composición que ya tenía.

“Cuando me manda la pista, todo queda perfecto, matching con la canción y boom, nace Ojitos lindos”, reveló Saumet con entusiasmo.

El video de la vocalista de Bomba Estéreo, que ya cuenta con más de 50.000 me gusta, fue espacio para que los fans de ambos artistas reaccionaran al proceso creativo. “Amo esa canción”, “Bendita noche donde esta mujer escribió esta canción tan preciosa ✨“, ”La mejor ufff! Un poema hecho canción…. 👏🏻“, ”La llorada que me pegue mirando a mi novia en el concierto de Bad Bunny en Medellín cantando esta canción".

Aunque la composición nació de una experiencia personal, Saumet contó que la canción permaneció como una idea hasta que el productor Tainy la contactó - crédito (Twitter: @bombaestereo).

Así fue la presentación de Bad Bunny y Bomba Estéreo en Medellín

La presentación de Bomba Estéreo junto a Bad Bunny en Medellín marcó uno de los momentos más comentados del primer concierto del artista puertorriqueño en la ciudad, realizado el viernes 23 de enero en el estadio Atanasio Girardot.

La presencia de la banda colombiana sorprendió a los asistentes, quienes esperaban ver en el escenario a figuras del reguetón con las que Bad Bunny ha compartido colaboraciones, como Feid, Karol G o J Balvin. Sin embargo, el puertorriqueño eligió apostar por una propuesta diferente, dándole espacio a los sonidos autóctonos y a una agrupación reconocida por fusionar la electrónica con ritmos tradicionales colombianos.

Bad Bunny elige a Bomba Estéreo y apuesta por la diversidad musical en su esperado show en Medellín - crédito @bombaestereo/IG

La reacción en redes sociales fue inmediata. Muchos asistentes manifestaron su entusiasmo y orgullo por escuchar la música de Bomba Estéreo en un espectáculo internacional de esta magnitud. Comentarios como “Bad Bunny la rompió con Bomba Estéreo” y “Me encanta que llevaran a Li, es un espacio que se merece”, se repitieron en publicaciones que circularon tras el show. Para algunos, la decisión de incluir a la banda en el cartel fue vista como un gesto de respeto hacia la diversidad musical de Colombia y una oportunidad para celebrar las raíces culturales del país ante una audiencia global.

Li Saumet agradeció a Bad Bunny la invitación y expresó su emoción por compartir escenario con él en Colombia por primera vez para interpretar Ojitos Lindos, tema que se ha convertido en uno de los mayores éxitos de ambos artistas. En sus redes, destacó la energía del público y el significado de unir diferentes estilos y generaciones en una sola tarima.