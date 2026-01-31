Raúl Benoit, referente del periodismo televisivo, murió a los 65 años tras complicaciones de salud

Falleció Raúl Benoit, periodista y escritor reconocido por su labor investigativa y denuncia del narcotráfico - crédito @raulbenoit/ Instagram

El periodista y escritor Raúl Benoit, referente del periodismo televisivo en español, falleció el viernes 30 de enero a los 65 años en Miami.

La noticia fue confirmada por su hijo Felipe Benoit, que informó que su padre murió en paz, rodeado de su familia, tras complicaciones derivadas de un accidente cerebrovascular y la enfermedad de Parkinson.

Benoit, nacido en Cali, Colombia, se consolidó como una figura central en la investigación periodística y la denuncia de temas sensibles en América Latina, especialmente relacionados con el narcotráfico. Tras su exilio, Benoit residió en Estados Unidos durante varios años, luego de recibir amenazas por su trabajo periodístico.

Su hijo comunicó en redes sociales: “Hoy, 30 de enero de 2026, nos despedimos de mi papá, el periodista colombiano Raúl Benoit. Partió en paz, rodeado de amor, tras las secuelas de un ACV y el Parkinson. Siempre vivirá en nuestros corazones”.

Raúl Benoit, periodista y escritor, falleció a los 65 años en Miami tras una extensa carrera dedicada al periodismo televisivo en español - crédito @ raulbenoit/ Instagram

Benoit había sufrido un accidente cerebrovascular en 2015 en Florida, episodio que marcó un punto de inflexión en su vida y carrera. El propio periodista relató las secuelas de aquel incidente, que incluyeron un coma prolongado, dificultades motoras y la aparición posterior de Parkinson. “Tuve un accidente cerebrovascular que casi causa mi muerte. Fue un colapso que me duró casi tres meses, yo estaba como un ente. No podía hablar. No entendía nada. Parecía un vegetal”, compartió en sus redes sociales.

La trayectoria de Raúl Benoit abarcó más de cinco décadas en medios de comunicación de Colombia, México y Estados Unidos.

Comenzó su carrera en el periodismo a los 13 años, primero como colaborador y después como coordinador en la sección Gente Joven del diario El País de Cali. Poco después, presentó y dirigió programas en Caracol Radio, fundó publicaciones escolares y universitarias, y se integró como corresponsal del magazín televisivo Hoy por Hoy y del noticiero Siete Días en el Mundo de Globo Televisión.

La carrera de Raúl Benoit abarcó más de cinco décadas y lo llevó a trabajar en medios de Colombia, México y Estados Unidos - crédito @raulbenoit/ Instagram

En la década de 1980, Benoit se vinculó como corresponsal de la agencia Colprensa y colaborador de la revista Cromos. Su salto internacional ocurrió con su llegada a Univision, donde formó parte del equipo de investigación del programa Aquí y Ahora, lo que lo posicionó como referente del periodismo hispano en Estados Unidos. Durante su paso por ese espacio, abordó temas de alto riesgo, como la infiltración del narcotráfico en la política y las alianzas entre grupos armados ilegales y el crimen organizado colombiano. Fue pionero en denunciar la infiltración de los carteles de la droga en los círculos políticos y en revelar la alianza entre el narcotráfico y diferentes actores armados.

Las investigaciones de Benoit sobre el narcotráfico en Colombia lo llevaron a enfrentar amenazas, atentados y hasta un secuestro ordenado por Pablo Escobar, jefe del Cartel de Medellín. Tras sobrevivir a intentos de asesinato y a la muerte de uno de sus guardaespaldas en 2000, el periodista tuvo que abandonar Colombia y radicarse en el extranjero para garantizar su seguridad y la de su familia.

La vida de Raúl Benoit estuvo marcada también por una constante adaptación frente a la adversidad. En 2015, después de su accidente cerebrovascular, fue hospitalizado de urgencia en Florida, donde permaneció en coma. Aunque los médicos no esperaban que sobreviviera, Benoit logró una recuperación parcial y, en 2019, retomó el contacto con sus seguidores a través de redes sociales, compartiendo detalles de su proceso y reflexiones sobre la vida tras la enfermedad.

El periodista relató las secuelas de su accidente cerebrovascular en 2015, episodio que incluyó un coma prolongado y marcó el declive de su salud - crédito @raulbenoit/ Instagram

En 2020, fue diagnosticado con Parkinson y también enfrentó el COVID-19, lo que profundizó sus retos de salud. “A partir de ahí, ha ido avanzando gradualmente. Cumplo 10 años de sufrir el infarto cerebral. Con tristeza, no pude seguir en el periodismo”, escribió el comunicador, que reconoció el impacto de estas circunstancias en su día a día.

El legado de Benoit quedó reflejado en su labor como reportero, columnista y autor de varios libros. Su trabajo recibió el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en 1987, reconocimiento a sus investigaciones sobre narcotráfico y violencia en Colombia. La biografía del periodista, publicada en una de sus obras, destaca su origen colombo-francés, su temprana vocación informativa y su paso por la radio, la prensa y la televisión, siempre enfocado en temas de interés público y de alto riesgo.